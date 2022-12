Ein Jahr Kanzler Scholz: Eine russische Bilanz

Meinung

Der neue Bundeskanzler und seine Regierung sind jetzt ein Jahr im Amt. In Russland hat ein Analyst eine Bilanz gezogen.

Dass Olaf Scholz Kanzler geworden ist, war wohl eher ein Unfall, den die Medien herbeigeschrieben haben. Die SPD war seit einem Jahrzehnt im Abwärtstrend, die Partei ist dann aber überraschen stärkste Partei geworden. In meinen Augen haben die Medien das Wahlergebnis „gemacht“, denn zuerst wurde die CDU „runtergeschrieben“. Wir erinnern uns an das Theater um die „Maskenaffäre“, den die Medien aufgebauscht haben. Dabei handelte es sich zwar um Korruption, aber um in Deutschland legalisierte Korruption, weshalb der Skandal für die Beteiligten keinerlei juristische Folgen hatte. Die Medien haben aber nicht die deutsche Gesetzgebung kritisiert, die Abgeordnetenbestechung legalisiert hat, sondern die CDU.

Dann haben die Medien sich noch ausführlich über Laschets Lachen bei einem Pressetermin während der Flut im Ahrtal aufgeregt und Laschet generell als unfähig hingestellt, womit die CDU aus dem Rennen war.

Als die Grünen im Sommer 2021 in Führung gingen, haben die Medien Baerbock ein wenig kritisiert, wobei ihr Plaigatsbuch und ihr gefälschter Lebenslauf aber keine Folgen hatten. Gleichzeitig haben die Medien begonnen, Scholz als kompetenten und ruhigen Politiker zu präsentieren und ihm in der Endphase des Wahlkampfes die Siege bei den TV-Debatten zugeschrieben. Seinen Cum-Ex-Skandal haben die Medien im Wahlkampf hingegen ignoriert und aus der öffentlichen Debatte herausgehalten.

Nennen Sie mich einen Verschwörungstheoretiker, aber da die deutschen Medien sich während des Wahlkampfes alle exakt gleich verhalten haben, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Medien hier koordiniert zusammengearbeitet haben, um – warum auch immer – Scholz zum Kanzler machen.

Scholz, der Ahnungslose

Nun ist Scholz seit einem Jahr Bundeskanzler und er gibt – das zeigen alle Umfragen – ein miserables Bild ab. Außenpolitisch hatte (und hat) der Mann keine Erfahrung, aber vor allem hat er keine Ahnung von geopolitischen Zusammenhängen, was in der heutigen Situation, die ganz von der Geopolitik geprägt ist, verheerend ist.

Wie ahnunglos Scholz gerade in Sachen Russland ist, konnte man vor einigen Monaten in Frankreich bewundern, denn Macron hat während seines Wahlkampfes einen Werbefilm über sich selbst veröffentlicht. In dem Film präsentierte Macron sich als internationaler Krisenmanager und es wurden Telefonate gezeigt, die er vor allem mit Putin geführt hat, um die Ukraine-Krise zu regeln. Das kam im Kreml nicht gut an und hat dort das Vertrauen zu Macron zerstört, aber das ist Macron egal, denn er wollte vor allem die Wahl gewinnen.

In dem Film wurde auch ein Telefonat von Macron und Scholz gezeigt, in dem Scholz sich gewundert hat, dass Putin in Gesprächen mit ihm nicht auf Knien um die Aufhebung der Sanktionen bettelt. Putin habe die Sanktionen nicht einmal angesprochen, wunderte sich der verblüffte Scholz.

Das zeigt, dass Scholz keine Ahnung von Russland hat und dass seine Berater ebenfalls entweder keine Ahnung von Russland haben, oder dass sie Scholz bewusst dumm halten. Jeder, der sich mit Russland und den öffentlichen Aussagen führender russische Politiker auch nur ein bisschen auskennt, der weiß, dass Russland die Sanktionen des Westens als gegeben hinnimmt und sie den Russen inzwischen egal sind, zumal ihre Wirkung auf Russland ohnehin mehr als begrenzt ist.

Der Spiegel hat kürzlich in einem Artikel berichtet, dass Scholz viel liest sich sehr stark über Bücher informiert. Die in dem Artikel genannten Bücher und Autoren zeigen, warum Scholz in Sachen Geopolitik so ahnungslos ist. Bei den Büchern handelt es sich um von westlichen Propagandisten geschriebene Literatur, die die Welt in einfachen Kategorien darstellt: Der Westen ist das Gute, die liberale Ideologie steht für alles Gute und Russland und Putin sind böse Feinde dieses Guten. Von wahren geopolitischen Analysen fehlt in diesen Büchern jede Spur und Scholz scheint auch nicht begriffen zu haben, dass man – wenn man sich informieren will – auch Bücher der „Gegenseite“ lesen muss, um deren „Denke“ und Argumente zu verstehen.

Scholz lässt sich einseitig informieren und versteht daher gar nicht, was geopolitisch tatsächlich vor sich geht, wie das von Macron veröffentlichte Gespräch mit Scholz eindrücklich gezeigt hat, und was die Liste der von ihm gelesenen Bücher, über die der Spiegel berichtet hat, bestätigt.

Ein Jahr Scholz

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat einen Artikel von Alexander Rahr über das erste Jahr Scholz veröffentlicht. Rahr ist ein russischer Analyst, der auch in Deutschland geschätzt wird und 2003 sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Ich finde seine Analysen in der Regel gut, habe hier aber extra eine längere Einleitung über meine eigenen Ansichten über Scholz geschrieben, denn bei dem Thema scheinen sich unsere Meinungen ein wenig zu unterscheiden.

Aber ich habe die Analyse von Rahr über das erste Jahr Scholz, die in der TASS veröffentlicht wurde, übersetzt, denn es ist interessant, wie in russischen Medien über das erste Jahr Scholz berichtet wird.

Beginn der Übersetzung:

Der Traum und der Pragmatismus des Kanzlers: Scholz ein Jahr an der Spitze von Deutschland

Alexander Rahr über die Schwerpunkte des Bundeskanzlers im ersten Jahr seiner Amtszeit und was man in Zukunft erwarten kann

Olaf Scholz hatte bei der Wahl im letzten Jahr viel Glück. Viele Deutsche sind auch ein Jahr nach seiner Wahl der Meinung, dass er nur durch Zufall Bundeskanzler geworden ist. Hätte Armin Laschet, der damalige Vorsitzende der Konservativen und designierte Nachfolger von Angela Merkel, bei einem Treffen mit Flutopfern (über 140 Menschen sind gestorben) nicht unangebrachterweise gelacht, würde er und nicht Scholz heute die deutsche Regierung führen.

Die heutigen Umfragen bestätigen das. Laut einer Umfrage im Trendbarometer vom Dezember, die von den deutschen Sendern RTL und N-TV in Auftrag gegeben wurde, liegt der derzeitige Kanzler an zweiter Stelle hinter dem neuen Vorsitzenden der Konservativen, Friedrich Merz. Und der beliebteste Politiker in Deutschland ist heute nicht Scholz, sondern die grüne Außenministerin Annalena Baerbock.

Die Lage heute

Würde der Bundestag jetzt gewählt, könnten die Parteien laut Trendbarometer mit folgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU (Merz) 28% (Bundestagswahl im September 2021: 24,1%), SPD (Scholz) 19% (25,7%), Grüne (Habeck und Baerbock) 19% (14,8%), AfD 14% (10,3%), FDP 6% (11,5%), Linke 5% (4,9%). 9 % der Wähler (8,7 %) würden andere Parteien wählen.

Der Pragmatismus von Scholz

Andererseits schätzen die Wähler Olaf Scholz für seinen Pragmatismus. Aus seiner Zeit als Bürgermeister von Hamburg und dann Finanzminister in der Regierung von Angela Merkel, blieb er vielen als langweiliger und gesichtsloser Bürokrat in Erinnerung. In den frühen 2000er Jahren wurde er wegen seiner mechanischen Wort- und Bewegungsauswahl sogar als „Scholzomat“ bezeichnet. Doch in diesen stürmischen Zeiten des „Epochenwechsels“ (wie wir sie heute erleben) scheint diese Art der Führung des Landes mit „ruhiger Hand“ den Deutschen gerade recht zu kommen.

Dabei steht der Bundeskanzler von vielen (wenn nicht von allen) Seiten unter starkem Druck. Deutschland steht am Rande einer wirtschaftlichen Rezession, die Bevölkerung leidet unter der hohen Inflation und den hohen Energiepreisen, die Industrie leidet unter Rohstoffknappheit und die Unsicherheit aufgrund der tektonischen Verschiebungen in der Weltpolitik wächst. Seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr befindet sich Scholz in der Situation, dass er unter extremem Druck arbeiten muss: Wo man hinschaut, gibt es nur Krisen. Scholz steht an der Spitze einer Koalitionsregierung, was bedeutet, dass seine Möglichkeiten begrenzt sind und er jeden Schritt mit seinen Partnern, den Grünen und den Freien Demokraten, abstimmen muss.

Den Fokus auf Russland

Die meiste Zeit des ersten Jahres im Amt musste sich der Kanzler mit der Außenpolitik befassen, an der er bisher, gelinde gesagt, wenig beteiligt gewesen ist. Wie den meisten seiner westlichen Amtskollegen mangelt es Scholz meines Erachtens an Wissen über die großen strategischen Themen der Geopolitik. Er ist ein typischer Anhänger des westlichen Mainstreams – einer Politik, die rein liberal ausgerichtet ist. Er ist der festen Überzeugung, dass die EU die Grundlage für ein großes liberales Europa sein soll, dessen Existenz ohne ein Bündnis mit den USA undenkbar ist. In Deutschland wird ihm sogar nachgesagt, dass er sein Wissen zum Beispiel über Russland aus den kritischsten Büchern über Wladimir Putin, die in den USA und Frankreich erschienen sind, bezogen hat.

Die Kamphandlungen in der Ukraine haben den Bundeskanzler überrascht, wie er kürzlich in einem Interview mit der Wochenzeitung Der Spiegel zugab. Drei Tage vor Beginn der Militäroperation hatte er Wladimir Putin persönlich im Kreml besucht und glaubte, die angespannte Lage um die Ukraine entschärfen zu können. Nach dem 24. Februar rief Scholz jedoch sofort den Bundestag zusammen, wo er eine dramatische Änderung der deutschen Russlandpolitik verkündete. Nicht ohne Druck der USA und der osteuropäischen Länder erklärte er, dass der Kurs seiner Vorgänger (wie Willy Brandt), der auf Versöhnung und Zusammenarbeit mit Russland abzielte, sich als historischer Fehler herausgestellt habe. Scholz stellte sich kompromisslos auf die Seite des „Opfers der russischen Aggression“ und begann, es mit Waffen zu versorgen, auch mit tödlichen.

Mit Scholz, das muss man eingestehen, ist in Deutschland eine neue liberal-grüne Elite an die Macht gekommen, die Russland als ihren geopolitischen und ideologischen Hauptgegner ansieht. Der Bundeskanzler ist weitgehend zur Geisel des aktuellen Konsenses der deutschen Eliten geworden – Europa soll von nun an nicht „gemeinsam mit Russland“, sondern „gegen Russland“ aufgebaut werden.

Druck aus den USA

Aber Russland wurde nicht zur einzigen Sorge von Olaf Scholz. Ich kann mich nicht erinnern, dass einer seiner Vorgänger als Bundeskanzler von den Amerikanern so hart „bedrängt“ wurde. Der deutsche Bundeskanzler hat bereits zugestimmt, Russland gegen Amerika als Hauptenergielieferanten auszutauschen. Allerdings hat sich der Bundeskanzler bisher geweigert, den Wünschen der USA zu folgen, eine gemeinsame westliche Handelskriegsfront gegen China aufzubauen. Bisher wurde Scholz stark von der deutschen Wirtschaft beeinflusst, die ihn sogar vor einem doppelten Bruch in den Handelsbeziehungen – sowohl mit Russland als auch mit China – gewarnt hat. Dennoch kann Scholz die Wünsche seines Regierungspartners, der Grünen, nicht ignorieren, die, ihren Aussagen in den Medien nach zu urteilen, nichts dagegen hätten, gemeinsam mit den USA den Kampf „Demokratie gegen Autoritarismus“ auf der ganzen Welt zu führen.

Der bestmögliche Partner?

Der Traum des Kanzlers ist es, Deutschlands Rolle als wichtigste Lokomotive in Europa zu stärken. Anders als der realistischere französische Regierungschef Emmanuel Macron tritt Scholz eher für eine Erweiterung der EU auf den gesamten Balkan und die Ukraine ein. Aber er überschätzt eindeutig die derzeitigen Fähigkeiten seines Landes und Europas insgesamt. Das Hauptanliegen der Europäer besteht nun darin, das Wirtschaftswachstum zu sichern, eine neue grüne Wirtschaft aufzubauen, die Deindustrialisierung Deutschlands zu verhindern und sich von der Abhängigkeit der östlichen Rohstofflieferanten zu lösen. Tatsächlich, so sind sich viele deutsche Experten sicher, wird Scholz hart dafür kämpfen müssen, eine weitere Spaltung der EU selbst zu verhindern. Die deutsche Führung könnte (wenn sie es nicht schon ist) in Frage gestellt werden.

Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme in Deutschland, die sich auf dem Höhepunkt des Winters sicher noch verschärfen werden, könnten den 63-jährigen Scholz weiter schwächen. Auch eine Spaltung der Regierungskoalition ist vor dem Hintergrund der Krisen nicht auszuschließen.

Für Russland ist Olaf Scholz jedoch der bestmögliche Partner unter den möglichen Kanzlerkandidaten, trotz der Kritik an ihm in russischen Medien. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass die Führer der Grünen eine pathologische Abneigung gegen Russland haben, und in der größten Oppositionspartei CDU gibt es niemanden, der an einer Wiederherstellung der Beziehungen zu Russland interessiert wäre. Schließlich war Scholz früher mit der linken Friedensbewegung verbunden (er spielte in den 1980er Jahren eine führende Rolle in der Organisation der deutschen Jungsozialisten, reiste zu Friedenskongressen in die DDR und in die UdSSR). Wenn er eine Chance für eine Friedensmission mit Russland sieht, wird er diese Chance sicherlich nutzen.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen