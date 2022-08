Ein Vorschlag an das Bundeswirtschaftsministerium

Widerlegt mich doch!

Mir ist die zweifelhafte Ehre zu Teil geworden, vom Bundeswirtschaftsministerium auf Twitter erwähnt worden zu sein. Ich habe einen ganz simplen Vorschlag für die Presseabteilung des Bundeswirtschaftsministeriums.

Im Bundeswirtschaftsministerium ist Fachkompetenz offenbar vollkommen aus der Mode gekommen. Wer sich den Twitter-Kanal des Ministeriums anschaut und liest, wie heftig in den Kommentaren die Kritik an deren Politik ist, und welche Antworten die Presseabteilung des Ministeriums darauf veröffentlicht, der fühlt sich an einen Kindergarten erinnert. Im Grunde gibt es dort auf Kritik immer nur zwei Antworten: Erstens „Das ist alles russische Propaganda!“ oder zweitens „Das sind alles Verschwörungstheorien!“ – mehr haben die „Praktikandenen“ (wer die weiter unten verlinkten Tweets nachliest, versteht was gemeint ist) an Antworten auf Kritik nicht zu bieten.

RT-DE hat darüber unter der Überschrift „Die Verschwörungstheorien des Habeck-Ministeriums“ einen sehr lesenswerten Artikel veröffentlicht, der viele Beispiele aus dem Twitter-Account des Ministeriums aufgelistet und zitiert hat. Der Artikel wäre wirklich lustig, wenn es nicht das für Deutschland vielleicht wichtigste Ministerium wäre, das sein Unwissen, seinen Mangel an Argumenten und sein fehlendes Fachwissen so stolz öffentlich zur Schau tragen würde.

Ein Twitter-User hat dem Ministerium zum Thema Gas folgendes geantwortet, was eine unterhaltsame Diskussion ausgelöst hat:

„Da schreibt der Thomas Röper schon seit mindestens Juni letzten Jahres drüber. Hier ein aktueller Artikel mit Verlinkung zu vielen älteren.“

Verlinkt hatte der User dabei meinen aktuellen Artikel, in dem ich die Gasumlage erklärt habe. Ich gebe zu, in dem Artikel habe ich einige Male der sarkastische Formulierungen benutzt, aber ansonsten – wie immer – Fakten und Hintergründe aufgezeigt. In diesem speziellen Fall übrigens, indem ich die entsprechende Pressemeldung des Wirtschaftsministeriums zitiert und verlinkt habe.

Trotzdem ist deren einzige Antwort, dass ich ja Fake News, russische Propaganda und Verschwörungstheorien verbreiten würde. Wie das gehen soll, wenn ich mich ausdrücklich auf deren eigene Presseerklärung berufe und sie zitiere, bleibt rätselhaft. Verbreitet das Wirtschaftsministerium in seinen Presseerklärungen Fake News, russische Propaganda und Verschwörungstheorien? Besteht meine Sünde daher darin, deren Presseerklärung mit von ihnen selbst verbreiteten Fake News, russischer Propaganda und Verschwörungstheorien zu zitieren?

Ach so, und wenn man mir vorwirft, der Anti-Spiegel habe kein Impressum, dann stimmt das natürlich (siehe Rubrik „Über Anti-Spiegel“), aber ich bin ja namentlich bekannt und erreichbar. Wenn ein Impressum aber so wichtig ist, warum finanziert die Bundesregierung dann Stiftungen (z. B. die Amadeu Antonio Stiftung), die Psiram als Informationsquelle empfehlen, das ebenfalls kein Impressum hat und bei dem auch niemand weiß, wer dahinter steckt?

Aber ich werde schon wieder sarkstisch, werden wir wieder ernst.

Wenn ich nur primitive Lügen in Form von Fake News, russischer Propaganda und Verschwörungstheorien verbreite, dann muss es für die hochkarätigen Fachleute des Ministeriums doch ein Leichtes sein, mich zu widerlegen und als Lügner zu entlarven. Die kennen sich doch aus und sollten mit einem so primitiven Propagandisten, als der ich dargestellt werde, argumentativ problemlos fertig werden.

Ich habe daher einen ganz einfachen Vorschlag an die Herrschaften (Frauschaftinnen, Divers-Sternchen/Innen, etc.) des Bundeswirtschaftsministeriums: Lasst uns einen Livestream machen, in dem ein Moderator eine Frage stellt, dann haben Euer Experte und ich die gleiche Redezeit, wobei wir abwechselnd sprechen und wenn einer redet, ist das Mikro des anderen ausgeschaltet – also eine faire und sachliche Diskussion, in der beide Seiten ganz in Ruhe ihre Argumente vorbringen können, ohne dass ihnen dabei jemand ins Wort fällt. Ich bin sicher, dass viele Menschen sich einen solchen Stream anschauen würden – meine Fans, um zu sehen, wie ich Euren Experten zerpflücke, und Eure Fans, die es gar nicht erwarten können, wie ein „russischer Propagandist“ öffentlich lächerlich gemacht wird. Wer sich am Ende lächerlich macht, sehen wir ja dann.

Liebes Bundeswirtschaftsministerium, wie findet Ihr die Idee? Ich gebe Euch die Chance, den Anti-Spiegel, über den Ihr Euch ja anscheinend sehr ärgert, öffentlich zu vernichten. Wie wär’s? Ich würde mich drauf freuen…

Hier nun noch die versprochenen Tweets als Quelle des oben verlinkten Screenshots und als Auflösung des Rätsels, was es mit den „Praktikandenen“ auf sich hat.

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird mit Aussagen Putins zu Gaslieferungen und dann auch noch mit einem Artikel von Röper konfrontiert und reagiert so:

"Anti-Spiegel ist russische Propaganda, die die deutsche Gesellschaft spalten soll!" 🤣



.@BMWK oscarreif 🍿 pic.twitter.com/pgXerBYjZu — N I K I T A (@sorryabernein) August 13, 2022

@JhonUnreal wollte einen Witz übers Gendern machen. Hat beim BMWK nur keiner verstanden.

Stattdessen wurde ich mal eben als Ausländerin abgestempelt, deren Übersetzungprogramm nicht funktioniert. 😂😂

Ganz, ganz großes Kino heute! Danke dafür! pic.twitter.com/VNsxHL5dGL — N I K I T A (@sorryabernein) August 13, 2022

