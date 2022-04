Eine ergänzte und überarbeitete Version meines Ukraine-Buches erscheint

In eigener Sache

Angesichts der Ereignisse in der Ukraine ist es wichtig, die Entstehung des Konfliktes zu kennen. Daher haben mein Verleger und ich kurzfristig beschlossen, mein Ukraine-Buch zu aktualisieren.

In meinem Buch über die Ukraine-Krise geht es um die Chronologie der Ereignisse des Jahres 2014. Wer den heutigen Konflikt in und um die Ukraine verstehen möchte, kommt um die Ereignisse des Jahres 2014 nicht herum, denn der Schlüssel zum Verständnis des Schreckens, der heute in der Ukraine passiert, liegt im Jahr 2014.

Im November 2013 begann der Maidan, der Ende Februar 2014 zum blutigen Umsturz in Kiew führte. Drei Wochen später vereinigte sich die Krim mit Russland und keine drei Monate später schickte die neue ukrainische Regierung Panzer gegen die eigene Bevölkerung im Donbass. Die Kernfragen, die zum Verständnis wichtig sind, sind folgende: War der Maidan ein Volksaufstand, oder ein aus dem Ausland orchestrierter Putsch? War das, was auf der Krim geschehen ist, eine russische Annektion? Wie begann der Krieg im Donbass und wer hat den Befehl zu seinem Beginn gegeben? Diese und andere Fragen sind entscheidend für das Verständnis der heutigen Ereignisse.

Wer verstehen möchte, was heute in der Ukraine geschieht, der muss die Chronologie dieser Ereignisse des Jahres 2014 kennen. In meinem Buch habe ich diese Chronologie minutiös auf über 600 Seiten aufgezeichnet. In der aktualisierten Version habe ich eine umfassende Zusammenfassung der Ereignisse nach 2014 angefügt, die aufzeigt, wie die Ukraine in der Folge zu einem Spielball der internationalen Politik geworden ist, um welche Interessen es in der Ukraine geht und welche Kräfte in der Ukraine tatsächlich das Sagen haben.

Erst wenn man diese Dinge weiß, also die Ereignisse des Jahres 2014 und die Strippenzieher der weiteren Ereignisse der folgenden Jahre kennt, dann wird verständlich, wie es zu dem kommen konnte, was wir heute erleben. Diese Kette der Ereignisse zeigt auf, wie 2014 der neue Kalte Krieg begann und wie er in den folgenden Jahren – unbemerkt von der westlichen Öffentlichkeit – immer weiter eskaliert ist und die Welt und schließlich an den Rand eines Weltkrieges geführt hat.

Sie können die überarbeitete Version des Buches ab sofort bestellen. Mit einem Klick auf das Cover des Buches kommen Sie in den Shop meines Verlegers, wo Sie das Buch bestellen können. Damit unterstützen Sie auch meine Arbeit, denn wenn Sie das Buch über den Link auf meiner Seite bestellen, bekomme ich eine Provision. Diese Unterstützung sichert meine unabhängige Arbeit als Anti-Spiegel.

