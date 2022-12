„Es ist tot, aber wir werden das nicht bekannt geben“

Iranisches Atomabkommen

Die Chancen auf eine Wiederinkraftsetzung des iranischen Atomabkommens werden immer geringer. Hier zeige ich nochmal die Vorgeschichte auf, und wie die Situation heute ist.

US-Präsident Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran 2018 gebrochen und schwere Sanktionen gegen das Land verhängt. Die Hoffnungen, dass sein Nachfolger Biden das Abkommen wieder in Kraft setzt und die Krise entspannt, haben sich nicht erfüllt, im Gegenteil.

Das Atomabkommen sollte verhindern, dass der Iran eine Atombombe entwickeln und bauen kann. Außer Israel, das auf eine kompromisslos harte Politik gegen den Iran setzt, hat die ganze Welt aufgeatmet, als das Abkommen in Kraft getreten ist. Es sah vor, dass der Iran die Anreicherung von Uran de facto beendet und Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde zulässt. Im Gegenzug sollten die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufgehoben werden.

Das Abkommen hat keine Ausstiegsklausel. Als die USA aus dem Abkommen „ausgestiegen“ sind, wie es „Qualitätsmedien“ wie der Spiegel formulieren, war das ein eindeutiger Vertragsbruch. Das ist noch eine höfliche Formulierung, denn die USA haben nicht nur einen internationalen Vertrag gebrochen, sondern sogar das Völkerrecht, denn durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hat das Abkommen den Status eines völkerrechtlichen Abkommens erhalten. Die Details zu dem Abkommen und zu dem Vertragsbruch der USA finden Sie inklusive aller Quellen hier.

Die EU hat immer behauptet, das Atomabkommen retten zu wollen. Außer schönen Worten passierte aber nichts, de facto hat sich die EU den US-Sanktionen angeschlossen. Europäische Banken haben sich geweigert, den Zahlungsverkehr mit dem Iran abzuwickeln, da sie dann unter die US-Sanktionen fallen könnten. Ohne Zahlungsverkehr ist aber kein Handel möglich und die USA hatten ihr Ziel erreicht: Die EU hat die US-Sanktionen de facto mitgetragen.

Der Iran hat sich nach dem Vertragsbruch der USA ein Jahr lang einseitig an das Abkommen gehalten, bevor der ab 2019 Stück für Stück dessen Umsetzung ausgesetzt hat. Das war allerdings kein Verstoß des Iran gegen das Abkommen, denn der Iran hat laut Artikel 26 des Atomabkommens das Recht hat, seine Verpflichtungen aus dem Abkommen ganz oder teilweise auszusetzen, wenn Sanktionen eingeführt werden, die gegen das Abkommen verstoßen. Die US-Sanktionen verstoßen eindeutig gegen das Abkommen, da der Iran seine Verpflichtungen sogar noch nach der Ankündigung der US-Sanktionen ein Jahr lang komplett eingehalten hat. Somit waren die Reaktionen des Iran, mehr Uran zu lagern und es höher anzureichern, als im Vertrag vereinbart, vom Atomabkommen gedeckt, Details finden Sie hier.

Derzeit finden Verhandlungen statt, um das Abkommen wieder in Kraft zu setzen. Der Iran fordert die vollständige Aufhebung der US-Sanktionen, die wegen des Vertragsbruchs von Trump ohnehin illegal sind, bevor er zum Abkommen zurückkehrt. Die USA hingegen fordern vom Iran, sich wieder an das Abkommen zu halten, bevor sie die Sanktionen (teilweise) aufheben.

Als Biden an die Macht gekommen ist, hätte man das Atomabkommen noch relativ leicht wieder in Kraft setzen können, wenn die USA nur den Vertragsbruch von Trump rückgängig gemacht und die Sanktionen wieder aufgehoben hätte. Der Iran hätte seine Verpflichtungen aus dem Abkommen danach sofort ebenfalls wieder eingehalten.

Inzwischen ist die Lage auch deshalb komplizierter, weil der Iran bei der Nukleartechnik Fortschritte gemacht hat. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat die aktuelle Lage rund um das iranische Atomabkommen zusammengefasst und ich habe den Artikel der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Geringe Chancen: Warum die Hoffnung auf eine Rückkehr zum iranischen Atomabkommen schwindet

Noch wird über die Wiederherstellung des iranischen Atomabkommens verhandelt, aber für viele Diplomaten und Experten ist bereits klar, dass es zumindest in den kommenden Jahren keine Rückkehr zum Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) geben wird, obwohl alle Beteiligten am Fortbestand des Abkommens interessiert sind. Was die Wiederherstellung des JCPOA verhindert und ob die Diplomatie in einem echten Konflikt enden könnte, finden Sie in diesem TASS-Artikel

„Es ist tot, aber wir werden das nicht bekannt geben“

Das Atomabkommen mit dem Iran ist tot. Das ist das Urteil von US-Präsident Joe Biden. „Es ist tot, aber wir werden das nicht bekannt geben. Das ist eine lange Geschichte“, sagte der amerikanische Regierungschef bei einem Treffen mit Wählern im November. Ein entsprechendes Video wurde vom Portal Axios in Umlauf gebracht.

Man kann kaum behaupten, dass er mit seiner kategorischen Schlussfolgerung falsch liegt. Trotz der Tatsache, dass die USA offiziell weiterhin an den Verhandlungen über die Wiederherstellung des JCPOA teilnehmen, herrscht unter Politikern und Experten kein Optimismus in dieser Frage. John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation beim Nationalen Sicherheitsrat, hat bereits erklärt, dass die US-Regierung das Thema von der Tagesordnung genommen hat und es keine Fortschritte beim Atomabkommen gibt.

Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zur Wiederherstellung des JCPOA, aus dem der frühere US-Präsident Donald Trump die USA herausgeführt hatte, begannen nach Bidens Amtsantritt – es war eine der Prioritäten seiner Regierung. Eine bald bevorstehende Rückkehr zu dem Abkommen wurde im März dieses Jahres besonders heftig diskutiert. Damals schrieb das britische Portal The New Arab unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten, dass bereits ein Text auf dem Tisch liege, der kurz davor stehe, das endgültige Dokument zu werden.

Eine Unterzeichnung fand jedoch weder im Frühjahr noch im Sommer statt, so dass die Fachwelt ihre Hoffnungen auf die Zeit nach den US-Kongresswahlen im November setzen musste.

„Alle Beobachter, Analysten und Diplomaten, die sich mit diesem Thema befasst haben, waren im August recht optimistisch. Jeder hat erwartet, dass es nach den Wahlen zum US-Kongress im November, die die Entwicklung gebremst haben, eine Einigung zur Wiederaufnahme dieses Abkommens geben würde“, sagte Professor Vladimir Sazhin, Senior Fellow am Institut für Orientalische Studien der Russischen Akademie der Wissenschaften, gegenüber TASS.

Doch bereits im September wurde klar, dass es in den kommenden Jahren keine Hoffnung auf eine Wiederherstellung des JCPOA geben würde.

Das JCPOA

Großbritannien, Deutschland, Frankreich, China, Russland und die USA unterzeichneten das JCPOA 2015 mit dem Iran, um die Krise im Zusammenhang mit dessen nuklearer Entwicklung zu lösen. Das Abkommen beinhaltete die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran im Gegenzug für die Einschränkung seines Atomprogramms.

Donald Trump beschloss 2018, aus dem Abkommen auszusteigen. Daraufhin erklärte der Iran, er werde seine Verpflichtungen aus dem Abkommen auslaufen lassen und die Beschränkungen in Bezug auf Kernforschung, Zentrifugen und Urananreicherung aufgeben. Joe Biden hat wiederholt seine Bereitschaft signalisiert, Washington wieder in das Atomabkommen zurückzubringen. Russland, Großbritannien, Deutschland, China, die USA und Frankreich verhandeln seit April 2021 in Wien mit Iran über die Wiederherstellung des JCPOA in seiner ursprünglichen Form.

Kein Optimismus mehr

Die Hoffnung, dass die Parteien zur Einhaltung des Atomabkommens zurückkehren würden, zerschlug sich mit dem Ausbruch der Proteste im Iran, die bis heute unvermindert andauern. Die USA und die westlichen Länder haben wegen der anhaltenden Proteste der Bevölkerung eine Reihe von Sanktionen gegen die Islamische Republik und ihre Vertreter verhängt. „Die USA sind entschlossen, das iranische Volk zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Verantwortlichen für die gewaltsame Unterdrückung der anhaltenden landesweiten Proteste im Iran vor Gericht gestellt werden“, so das US-Außenministerium in einer Erklärung.

Darüber hinaus wurden in den letzten Monaten Sanktionen gegen den Iran verhängt, weil die Republik angeblich Drohnen an Russland liefert. Dabei hat die russische Seite das nicht bestätigt. Präsidentensprecher Dmitri Peskow kommentierte einen Artikel der Washington Post mit dem Hinweis, dass die Zeitung in letzter Zeit viele Leaks veröffentlicht habe. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, bestätigte auch, dass der Kauf von Drohnen nicht auf der Tagesordnung der Gespräche zwischen dem russischen und dem iranischen Außenminister stand und auch bei den Treffen des Präsidenten mit der iranischen Führung im Juli in Teheran nicht zur Sprache kam.

Auch der Iran selbst dementierte diese Informationen. „Wir bekräftigen, dass wir nicht in den Krieg in der Ukraine verwickelt sind und bereit sind, zur Lösung der Krise und zur Schaffung von Frieden beizutragen“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani Chafee. Er bezog sich dabei auf eine Äußerung von Michail Podoljak, einem Berater des ukrainischen Präsidenten, der die Zerstörung der iranischen Waffenproduktion forderte. „Wir halten die Drohgebärden der ukrainischen Regierung für unverantwortlich und sie werden politische und rechtliche Konsequenzen haben“, sagte Nasser Kanani Chafee.

In der Zwischenzeit setzt die US-Seite den Sanktionsdruck auf den Iran fort, wobei es offensichtlich keine Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zum JCPOA gibt. Ned Price, der Sprecher des US-Außenministeriums, sagte, die iranische Regierung hätte „die Möglichkeit einer schnellen gegenseitigen Rückkehr“ zum Atomabkommen zwischen Washington und Teheran „getötet“.

Die Beziehungen haben sich seit Jahren verschlechtert

Es kann jedoch kaum behauptet werden, dass das „Scheitern“ des Abkommens auf das Konto einer einzelnen Partei geht. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran erstreckt sich über viele Jahre und ist sehr vielschichtig. Während der Amtszeit von Donald Trump eskalierte die Situation drastisch. 2018 trat Washington nicht nur aus dem JCPOA aus, sondern auch aus dem 1955 geschlossenen Vertrag über Freundschaft, wirtschaftliche Beziehungen und konsularische Rechte mit dem Iran. Später beschlossen die USA, die Islamischen Revolutionsgarden und seine Spezialeinheiten, die Al-Quds, als ausländische Terrororganisation einzustufen. Die iranische Regierung reagierten darauf, indem sie das U.S. Central Command auf ihre Liste der Terrororganisationen setzten.

Seitdem haben sich die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA weiter verschlechtert. Die Parteien haben einander wiederholt offen mit der Anwendung von Gewalt gedroht. Im Mai 2019 eskalierte die Lage am Persischen Golf drastisch. Die USA haben zusätzliche Militärkräfte dorthin entsandt, angeblich als Reaktion auf Informationen über iranische Truppen, die Angriffe auf US-Einrichtungen im Nahen Osten vorbereiten. Washington warnte, dass „jeder Versuch, die Interessen der USA oder ihrer Verbündeten zu verletzen, mit einer kompromisslosen Antwort in Form von Gewalt beantwortet wird.“ Teheran versicherte auch, dass es den USA „einen Schlag auf den Kopf“ geben werde, falls diese mit Gewalt gegen den Iran vorgehen würden. Trump schrieb damals auf Twitter, „wenn der Iran in den Krieg ziehen will, wird der Iran dann offiziell untergehen“

Zu einem bestimmten Zeitpunkt befanden sich die Länder an der roten Linie, als zahlreiche Experten von einem drohenden Krieg zwischen ihnen sprachen. Das war Anfang 2020, nachdem der iranischer General und der Kommandeur der Spezialeinheiten der Iranischen Revolutionsgarde, Qasem Suleimani, und der stellvertretende Chef der irakischen Schiitenmiliz, Abu Mahdi al-Muhandis, von denen in Washington angenommen wird, dass sie an dem Anschlag auf die US-Botschaft in Bagdad am 31. Dezember 2019 beteiligt waren, in der Nacht zum 3. Januar bei einer US-Operation in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad getötet worden waren. Der Iran reagierte mit Angriffen auf US-Stützpunkte im Irak, darunter Ain al-Asad.

Zu einem bewaffneten Konflikt zwischen ihnen kam es nicht, aber es gab auch keine Anzeichen für eine Verbesserung der Beziehungen. Die Situation in Syrien, wo der Iran im Gegensatz zu den USA eine legitime Präsenz hat, spielt dabei eine wichtige Rolle. Der Congressional Research Service (CRS) veröffentlichte im August 2020 einen Bericht mit dem Titel „Armed Conflict in Syria: An Overview and US Response“ (Bewaffneter Konflikt in Syrien: Ein Überblick und die Reaktion der USA), in dem die Experten die Ansicht vertraten, dass Washington versuchen würde, den iranischen Aktivitäten in Syrien in erster Linie mit wirtschaftlichen Instrumenten wie Sanktionen zu begegnen. „Der Rückzug des Irans aus Syrien ist ein politisches, kein militärisches Ziel“, heißt es in dem Papier.

Angesichts dieser Situation, die in der Zeit des Republikaners Trump entstanden ist, besteht Grund zu der Annahme, dass die Wiederaufnahme des JCPOA für lange Zeit in Vergessenheit geraten könnte, wenn das Abkommen unter Biden nicht wiederhergestellt wird und der nächste Präsident ein Vertreter der Republikanischen Partei wird, die traditionell gegen den Iran eingestellt ist, sagt Konstantin Blochin, ein führender Forscher am Zentrum für Sicherheitsstudien der russischen Akademie der Wissenschaften.

„Aber vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse wird es in naher Zukunft nicht wiederhergestellt werden. Und bis dahin wird der Iran bereits große Fortschritte in seinem Atomprogramm gemacht haben“, so der Experte gegenüber der TASS.

Der Iran entwickelt seine Nukleartechnologie tatsächlich aktiv weiter und warnt sogar regelmäßig, dass er durchaus in der Lage ist, Atomwaffen zu bauen. Mohammad Eslami, Leiter der iranischen Atomenergie-Organisation und stellvertretender Präsident des Landes, hat das im August noch einmal erklärt. Er bestätigte, Teheran verfüge über die technische Kapazität zum Bau einer Atomwaffe, doch diese Aufgabe stehe nicht auf der Tagesordnung der Regierung. Kurz zuvor hatte Rafael Grossi, der Direktor der IAEO, erklärt, das iranische Atomprogramm sei seit 2015 erheblich vorangekommen. Er wies darauf hin, dass kein Land Uran ohne militärische Entwicklung auf 60 Prozent anreichert, wie es der Iran tut. Grossi räumte jedoch ein, dass der schrittweise Ausstieg Teherans aus dem Atomabkommen nicht bedeute, dass die Republik Atomwaffen entwickle.

Wie Wladimir Sazhin feststellt, ist es jedoch aufgrund der aktiven iranischen Nuklearaktivitäten recht schwierig, das JCPOA wiederherzustellen, zumindest aus technischer Sicht. „Biden hat also Recht – der JCPOA atmet schwer“, so der Experte.

Noch im Jahr 2018, kurz nachdem die USA ihren Ausstieg aus dem iranischen Atomabkommen angekündigt hatten, schlug Washington ein neues Abkommen vor, wenn der Iran zwölf Bedingungen erfüllt, darunter die Einstellung der Urananreicherung, der Plutoniumwiederaufbereitung, der Unterstützung terroristischer Organisationen und der Entwicklung von Raketen, die Atomwaffen tragen können. Aber die Iraner wollten das weder damals noch heute, betonte Wladimir Sazhin. Er wies auch darauf hin, dass der Abschluss eines neuen Abkommens ein sehr kompliziertes diplomatisches und technisches Verfahren voraussetzt und dass es in der gegenwärtigen internationalen Lage in nächster Zeit wahrscheinlich nicht dazu kommen wird.

Diplomatie am Rande des Krieges

Alle Parteien des Abkommens haben ein Interesse daran, dass das Atomabkommen wieder in Kraft tritt. Bessere Beziehungen zum Iran sind insbesondere für die EU sehr wichtig, da die Islamische Republik versprochen hat, das russische Öl, das nicht mehr nach Europa fließt, zu ersetzen. Vor allem aber ist das JCPOA für den Iran wichtig, dessen Wirtschaft stark unter den gegen ihn verhängten Sanktionen, deren Aufhebung das Atomabkommen vorsieht, leidet.

Für Washington ist es eine Frage des Prinzips, Teheran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Um das zu erreichen, sei es bereit, jede Maßnahme in Betracht zu ziehen, doch ziehe es in dieser Angelegenheit die Diplomatie vor, sagte Ned Price. Auch wenn die USA ein gewisses Risiko eingehen, wenn sie das iranische Nuklearproblem auf diplomatischem Wege lösen.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, wies darauf hin, dass Washington offiziell verkündet, keine Pläne zur Wiederherstellung des JCPOA zu haben, aber Teheran dann über Vermittler seine Bereitschaft zum Abschluss eines Abkommens versichere. Seiner Ansicht nach zeigt das, dass die Amerikaner zu dem Abkommen zurückkehren und nichts dafür bezahlen wollen.

Die Lösung des iranischen Nuklearproblems auf diplomatischem Wege birgt für Washington die Gefahr, dass sich die Beziehungen zu Saudi-Arabien und Israel verschlechtern, die von Biden verlangen, Teheran militärisch unter Druck zu setzen, erklärte Konstantin Blochin. Er erinnerte daran, dass Trump kurz nach seiner Entscheidung, die USA aus dem Atomabkommen aussteigen zu lassen, einen Verteidigungsvertrag mit Saudi-Arabien unterzeichnet hat.

Die derzeitige Situation birgt die ernste Gefahr, dass die USA versuchen werden, das iranische Nuklearproblem mit Gewalt zu lösen, so Wladimir Sazhin. Ähnliche Befürchtungen gibt es auch in Bezug auf Israel.

Ende der Übersetzung



