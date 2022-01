Ex-Chef der Bundesmarine Schönbach: Wenn Militärs eine eigene Meinung haben, fliegen sie raus

Kommentar

Der Chef der deutschen Bundesmarine, Kay-Achim Schönbach, musste seinen Posten räumen, weil er durchaus vernünftige Dinge gesagt und zu Entspannung mit Russland aufgefordert hat.

Der Chef der deutschen Bundesmarine, Kay-Achim Schönbach, musste nach einer aufgezeichneten Aussage, die er in Indien gemacht hat, um die Versetzung in den Ruhestand bitten, weil er in das derzeit von der westlichen Politik angestimmte Kriegsgeheul nicht einstimmen wollte. Einige seiner Aussagen waren sehr sinnvoll, andere allerdings auch fragwürdig. Trotzdem zeigt der Vorfall, wie sehr die westliche Politik derzeit auf Krawall gebürstet ist, wenn schon eine einfache Aussage eines Soldaten so einen Wirbel macht.

Schönbachs sinnvolle Aussagen

Schönbach sagte in Indien zunächst:

„Will Russland sich wirklich einen kleinen Streifen ukrainisches Land aneignen? Oder das Land integrieren? Nein, das ist Unsinn. Putin macht wahrscheinlich Druck, weil er es kann und es die EU spaltet. Aber was er wirklich will, ist Respekt. Er will Respekt auf Augenhöhe. Und mein Gott, jemandem Respekt zu zollen, ist billig, kostet nichts. Daher: Wenn ich gefragt würde – ich werde nicht gefragt – es ist leicht, ihm den Respekt zu zollen, den er wahrscheinlich auch verdient.“

Hier zeigt Schönbach mehr Verständnis von Politik als seine Chefs aus der Politik. Natürlich will Russland sich die Ukraine nicht einverleiben, auch keine „Stückchen“ davon. Russland ist das größte Land der Welt mit so vielen Bodenschätzen, dass es – im Gegensatz zum Westen – keine expansionistischen Ambitionen hat. Wozu auch? Der Preis wäre höher als der Gewinn und ein Stück Land zwangsweise und gegen den Wunsch der dortigen Bevölkerung in Russland zu integrieren, würde nur Unruhe ins Land bringen, die Russland nicht will.

Dass Putin Respekt will, ist ebenfalls nicht überraschend. Nennen Sie mir einen Menschen, der nicht respektiert werden möchte. Hinzu kommt, dass Russland das auch immer wieder selbst sagt: Es will Verhandlungen auf Augenhöhe, es lehnt „Verhandlungen“, bei denen die andere Seite von oben herab mit Beleidigungen, Druck und Drohungen versucht, ihre Forderungen durchzusetzen, ab. Man muss kein genialer politischer Analyst sein, um das zu verstehen, es reicht aus, die offiziellen russischen Erklärungen zu lesen, um das zu erfahren.

Und Schönbach hat noch in einem anderen Punkt recht und ist damit intelligenter als die Politiker, die seine Vorgesetzten sind: Es kostet nichts, Respekt zu zeigen. Es kann aber sehr teuer werden, respektlos zu sein. Die ständigen Beleidigungen aus westlichen Hauptstädten gegen Russland und Putin, die vom „Regime“ oder einer „Diktatur“ oder was auch immer fabulieren, vertiefen den Streit, was auf Dauer teuer werden kann. Dabei wissen wir doch alle aus unserem Privatleben: Wenn ich mit jemandem auskommen muss, den ich nicht mag, dann ist es ausgesprochen kontraproduktiv, den mehrmals täglich zu beleidigen.

Und ob es den Transatlantikern gefällt oder nicht: Russland existiert und zumindest die Europäer müssen mit Russland auskommen, denn es ist ihr Nachbar. Außerdem sind die Europäer von russischen Rohstoffen abhängig. Russland hat die zwar noch nie als politisches Druckmittel eingesetzt und das ist auch nicht zu erwarten, aber die Europäer selbst tun derzeit alles, um den Fluss von benötigten Rohstoffen aus Russland zu reduzieren, ein Blick auf die aktuelle Energiekrise reicht aus, um das zu verstehen.

Will Putin die EU spalten?

Dass Putin die EU spalten und schwächen möchte, ist übrigens Unsinn, auch wenn das ständig behauptet wird. Wahr ist: Russland möchte eine Partnerschaft mit Europa, es sei an die Idee von Putin erinnert, dass er einen „wirtschaftlichen und kulturellen“ Raum „von Wladiwostok bis Lissabon vorgeschlagen hat und davon nie abgerückt ist.

Um das zu erreichen, muss Europa – also die EU – jedoch einig und vor allem wesentlich mächtiger sein, als es jetzt der Fall ist. Nur dann hätten die Europäer die Kraft, sich von der Dominanz der USA zu lösen. An einer weiteren Schwächung Spaltung Europas hat Russland daher keinerlei Interesse, im Gegenteil.

Schönbachs fragwürdige Aussagen

Allerdings macht nicht alles, was Schönbach sagt, Sinn. Er leitet seinen Wunsch, sich mit Russland zu arrangieren daraus ab, dass er eine Koalition mit Russland gegen China schmieden möchte:

„Selbst wir, Deutschland und Indien, brauchen Russland, weil wir es gegen China brauchen. (…) Wir brauchen dieses große Land, auch wenn es keine Demokratie ist, als bilateralen Partner. Wir müssen ihm eine Chance geben, auf Augenhöhe mit der EU und auch den USA zu sein. Es ist einfach und es hält uns wahrscheinlich Russland von China fern, weil China die russischen Ressourcen braucht. Und sie werden sie ihnen geben, weil unsere Sanktionen manchmal in die falsche Richtung gehen.“

Damit zeigt Schönbach, dass auch er in dem Blockdenken gefangen ist, das im Westen weiterhin hochgehalten wird. Mir ist nicht klar, welches Problem Deutschland oder Europa mit China haben könnte. China ist weit weg, bedroht niemanden in Europa und bedroht auch keine Nachbarn, wenn wir von dem Taiwan-Konflikt absehen. Und der Taiwan-Konflikt ist – auch nach offizieller deutscher Lesart – ein inner-chinesisches Problem. Das gilt solange, wie Deutschland Taiwan nicht als Staat anerkennt und dort eine Botschaft eröffnet.

Andererseits ist China wirtschaftlich ein wichtiger Partner für Europa und China ist für Deutschland mittlerweile der wichtigste Partner im Außenhandel, wichtiger noch als die USA. Die USA sehen China als Konkurrenten im Kampf um die Weltmacht an, was aber eigentlich deren Problem sein sollte und nicht das der Europäer. Dass die Europäer der anti-chinesischen Politik der USA (zum eigenen Schaden) blind folgen, macht diese Politik nicht besser.

Schönbachs Aussagen sind also keineswegs per se alle vernünftig, denn auch er sieht sich und den Westen in einem Konflikt mit China, für den ich aus europäischer Sicht keinen Grund erkennen kann. Wenn die USA sich mit China streiten wollen, bitte schön, aber was haben die Europäer damit zu tun? Was hat China irgendeinem europäischen Staat böses angetan, was die neue anti-chinesisches Politik der Europäer rechtfertigen würde?

Schönbach und die Krim

In der ukrainischen Politik war das Geschrei wegen folgender Aussage von Schönbach besonders groß:

„Die Krim-Halbinsel ist weg, die kommt nie zurück, das ist eine Tatsache.“

Da hat er recht, auch wenn es der offiziellen Linie des Westens widerspricht. Die Bevölkerung auf der Krim will mehrheitlich zu Russland und nicht zur Ukraine gehören und Russland wird die Krim nicht freiwillig zurückgeben. Wer also die Aussage, die Krim sei weg und kommt nicht zurück, anzweifelt, der sagt damit, dass er einen Krieg mit Russland um die Krim führen möchte. Und ich kenne keinen westlichen Politiker, der das gefordert hätte.

Die Politik des Westens in der Krim-Frage ist daher irrational, denn sie fordert etwas – nämlich die Rückgabe der Krim von Russland -, was unrealistisch ist. Schönbach ist in dieser Frage Realist, was einer der Gründe dafür ist, dass er seinen Posten räumen musste.

Das wiederum lässt tief blicken, denn es zeigt, dass die westliche Politik schon lange den Pfad der Realpolitik verlassen und den Pfad der ideologisierten Politik eingeschlagen hat. Die Geschichte hat aber gezeigt, dass eine von Ideologie gelenkte Politik, in der die Ideologie wichtiger ist, als die wahren Realitäten, noch nie auf Dauer funktioniert hat.

Das Gekeife aus der Ukraine

In der Ukraine ist die Ideologie längst das wichtigste Element der Politik. Wer in den Nachrichtenagenturen die Meldungen aus der Ukraine liest, der meint, es mit Größenwahnsinnigen zu tun zu haben.

Es vergeht kein Tag, an dem die Ukraine, ein bankrottes Land, das finanziell am Tropf des Westens hängt, dem Westen ständig vorschreiben will, was er zu tun hat. Ein besonders dreister Vertreter dieser Gattung ukrainischer Politiker ist der ukrainische Botschafter in Deutschland. Der bedankt sich nie für die Milliarden, die Deutschland der Ukraine überwiesen hat und die für immer im Nirwana der ukrainischen Korruption versickert sind. Stattdessen haut er eine Maximalforderung nach der anderen raus.

Die Aussagen von Schönbach nahm er zum Anlass für einen Angriff auf Deutschland. Der Spiegel zitiert ihn wie folgt:

„Melnyk zog dabei einen Vergleich zur Zeit des Nationalsozialismus: »Die Ukrainer fühlten sich bei dieser herablassenden Attitüde unbewusst auch an die Schrecken der Nazibesatzung erinnert, als die Ukrainer als Untermenschen behandelt wurden«, sagte er.

Melnyk sprach zudem von einer »zynischen Verharmlosung der völkerrechtswidrigen Krim-Besetzung« und einem mit Hochnäsigkeit vorgetragenen Bezweifeln der Souveränität der Ukraine. Aus den Äußerungen des inzwischen zurückgetretenen Marinechefs spreche »deutsche Arroganz und Größenwahn, mit denen einer der hochrangigsten Köpfe der Bundeswehr von einer heiligen Allianz mit Kriegsverbrecher Putin und einem deutsch-russischen modernen Kreuzzug gegen China träumt«.“

Die Bundesregierung lässt sich die Frechheiten dieses dahergelaufenen Flegels (sorry, aber wie soll man ihn sonst bezeichnen?) klaglos gefallen. Wie würde die Bundesregierung wohl reagieren, wenn der russische Botschafter sich solcher Formulierungen bedienen würde?

Und in Kiew nahm der ukrainische Außenminister die Aussagen von Schönbach zum Anlass, von Deutschland mal wieder Waffen zu fordern, natürlich umsonst. Und natürlich beruft auch er sich dabei auf die deutsche Vergangenheit und behauptet, es sei Deutschlands Pflicht, die „richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Deutschland sollte aus seiner Vergangenheit Lehren ziehen und „die richtigen Entscheidungen treffen“ – da hat Kiew recht. Aber die richtige Entscheidung lautet: Nie wieder Krieg, denn der Krieg gegen Russland war der blutigste Krieg in der Weltgeschichte. Das aber interessiert die radikalen Falken, die in der Ukraine an der Regierung sind, nicht. Sie wollen allen Ernstes einen Krieg mit Russland, denn dort wurden Gesetze erlassen, die eine militärische Rückeroberung der Krim zum Ziel haben.

Man kann über die Krimfrage denken, was man will, aber die Krim ist sicher keinen großen Krieg mit Millionen Toten wert. Zumindest in dem Punkt hatte Schönbach recht.

Schönbach bleibt bei seiner Meinung

Zum Schluss sei noch angemerkt, dass Schönbach von seinen Aussagen keineswegs abgerückt ist. Er bezeichnete sie als seine private Meinung, nahm sie aber nicht zurück. Dann erklärte er auch noch, sie seien „unbedacht, fehleingeschätzt in der Situation“ gewesen, aber er hat sie inhaltlich nicht widerrufen.

Das ändert natürlich nichts, Schönbach ist nun Rentner und es ist egal, welche Positionen er als Rentner vertritt. Aber es ist in unserer Zeit schon bemerkenswert, dass jemand das Rückgrat hat, bei seiner Meinung, die dem Narrativ der westlichen Politik widerspricht, zu bleiben.



