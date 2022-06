Tschechien

In Tschechien droht jedem, der öffentlich Verständnis oder gar Unterstützung für das russische Vorgehen in der Ukraine äußert, eine Haftstrafe.

In Tschechien hat der Generalstaatsanwalt laut der tschechischen Nachrichtenagentur verkündet, dass die öffentliche Unterstützung des russischen Vorgehens in der Ukraine mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden kann. Man kann das russische Vorgehen natürlich kritisieren, aber diese Maßnahmen in Tschechien beendet Presse- und Meinungsfreiheit in einem Land mitten Europa.

Über die Meldung aus Tschechien hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die Meldung der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

In der Tschechischen Republik kann die Unterstützung des russischen Vorgehens in der Ukraine zu drei Jahren Gefängnis führen

Die Nachrichtenagentur ČTK berichtete, dass „dies nach dem Gesetz bei der ersten Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr und im Wiederholungsfall von mindestens sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft wird.“

Die Unterstützung des russischen Vorgehens in der Ukraine auf Demonstrationen oder in sozialen Medien kann in der Tschechischen Republik in der aktuellen Situation als Straftat gewertet werden, die mit bis zu drei Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Das berichtete die Nachrichtenagentur ČTK am Samstag unter Berufung auf den Generalstaatsanwalt der Republik, Igor Stržiž.

„Wenn jemand im öffentlichen Raum, z. B. bei Demonstrationen oder im Internet, seine Zustimmung zu Russlands Angriff auf die Ukraine ausdrückt, ihn unterstützt oder seine Unterstützung für die russische Führung zum Ausdruck bringt, begeht er unter bestimmten Voraussetzungen eine Straftat“, so die ČTK. „Dafür sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bei der ersten Verurteilung und von mindestens sechs Monaten bis zu drei Jahren im Wiederholungsfall vor“.

Am 24. Februar verkündete der russische Präsident Wladimir Putin eine Spezialoperation in der Ukraine und reagierte damit auf einen Hilferuf der Führer der Donbass-Republiken. Er betonte, dass die Pläne Moskaus keine Besetzung ukrainischer Gebiete vorsähen; Ziel sei die Entmilitarisierung und Entnazifizierung des Landes. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums greifen russische Soldaten keine Städte an, sondern schalten nur die militärische Infrastruktur aus, so dass die Zivilbevölkerung nicht gefährdet ist.

Ende der Übersetzung



