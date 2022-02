Im Zerr-SPIEGEL heute: China-Bashing, Desinformation durch suggestive Formulierungen und ein Esch

Propaganda

Im Zerr-SPIEGEL zeige ich Beispiele der täglichen Propaganda-Lügen des Spiegel und anderer Medien auf, die alltäglich "nebenbei" in Artikel eingebaut werden.

Propaganda lebt unter anderem davon, bestimmte Behauptungen und Formulierungen ständig zu wiederholen, damit sie sich beim Leser einprägen. Nach diesem Prinzip gehen auch die westlichen Medien vor. Ich finde praktisch jeden Tag Artikel im Spiegel, die die gewollten (aber unwahren) Narrative in Nebensätzen immer wiederholen, um sie in die Köpfe der Leser zu hämmern. Unter der Überschrift „Zerr-SPIEGEL“ gehe ich auf diese kleinen und alltäglichen Maßnahmen ein, die auf das Unterbewusstsein der Leser wirken.

Kasachstan und China-Bashing

Am 5. Februar hat der Spiegel über das Bankett berichtet, dass der chinesische Präsident für einige seiner Staatsgäste veranstaltet hat. Der Artikel war reine anti-chinesische Propaganda, wie schon die Überschrift gezeigt hat, die lautete „Olympische Winterspiele – Xi lädt zum Bankett – und lobt Niederschlagung der Proteste in Kasachstan“

Der Spiegel sieht es während der Olympiade als seine vornehmste Aufgabe an, schlecht über China zu berichten. Dazu werden auch suggestive Formulierungen wie diese benutzt:

„Die Teilnehmer versammelten sich Staatsmedien zufolge in der Großen Halle des Volkes.“

Der Spiegel-Leser weiß, dass Staatsmedien etwas schlechtes sind (es sei denn, es handelt sich um die Deutsche Welle, Radio Liberty oder die BBC). Daher klingt es für den Spiegel-Leser schon verdächtig, man sich den „Staatsmedien zufolge“ in der Halle versammelt, frei nach dem Motto „denen kann man nichts glauben.“

Solche Formulierungen sprechen das Unterbewusstsein des Lesers an und genau das ist der Zweck von Propaganda. Der Spiegel hätte den Hinweis auf die „Staatsmedien“ ja auch weglassen können, denn dass sie sich in der Halle versammelt haben, haben auch alle anderen Medien berichtet. Dieses eingeschobene Wort hat nur den Sinn, das Unterbewusstsein des Lesers in die gewollte Richtung zu beeinflussen, es hat jedoch keinerlei Informationswert.

Weiter schreibt der Spiegel:

„Peking lobte den Angaben zufolge Tokajews »hartes Vorgehen« gegen die Demonstranten. Der kasachische Staatschef hatte den Sicherheitskräften unter anderem einen Schießbefehl erteilt.“

Der Spiegel verschweigt seinen Lesern, dass es sich bei den Unruhen in Kasachstan um einen Putsch gehandelt hat, was der Organisator, ein Kasache im Exil, auch offen zugegeben hat. Der Spiegel verschweigt auch, dass die Putschisten bestens bewaffnet waren und die Polizei beschossen haben. Die Erlaubnis, gegen die Putschisten mit Waffengewalt vorzugehen, wurde erst danach erteilt.

Aber das müssen Spiegel-Leser ja nicht wissen.

„Umstritten“

Eine besonders beliebtes Stilmittel bei Propaganda ist das Wort „umstritten“. Es suggeriert, dass etwas schlecht ist, ohne erklären zu müssen, worum es eigentlich geht. Das hat der Spiegel in einem Artikel mit der Überschrift „Kriegsgefahr in Osteuropa – US-Republikaner drängen Deutschland zu Waffenlieferung an die Ukraine“ mal wieder gezeigt.

Der Artikel war nicht allzu informativ und hat sich in die lange Reihe der Artikel eingereiht, mit denen der Spiegel momentan die Kriegshysterie befeuert. In dem Artikel hat der Spiegel kurz das gemeinsame Manöver von Russland und Weißrussland erwähnt, und dabei das erwähnte Stilmittel der Propaganda eingesetzt:

„Russland verlegte wenige Tage vor Beginn eines umstrittenen Militärmanövers Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-25SM auf Militärflugplätze im Gebiet von Brest nahe der polnischen Grenze.“

Was bitte ist an einem Manöver, das zwei miteinander verbündete Staaten auf ihrem eigenen Gebiet abhalten, „umstritten„? Die NATO veranstaltet viel mehr und viel größere Manöver. Und zwar nicht nur auf ihrem eigenen Gebiet, sondern auch in anderen Staaten wie der Ukraine oder Georgien und auch im Schwarzen Meer, demonstrativ vor der russischen Küste.

Man könnte ja auch im Süden des Schwarzen Meeres, vor der Küste des NATO-Mitgliedes Türkei, üben. Stattdessen provoziert die NATO mit Manövern vor den russischen Küsten. Vielleicht sollte Russland mal vor der Küste von Florida ein Manöver abhalten?

Aber an NATO-Manövern ist beim Spiegel nichts „umstritten„, „umstritten“ sind Manöver für den Spiegel nur, wenn Russland und Weißrussland auf ihrem eigenen Gebiet üben.

Der liebe Herr Esch

Natürlich muss sich der Spiegel über die Schließung des deutschen Staatsenders Deutschen Welle in Russland aufregen, während er die Schikanen gegen den russischen Staatssender RT DE in Deutschland nicht nur in Ordnung findet, sondern selbst kräftig mitmacht.

Christian Esch, der Chef des Moskauer Spiegel-Büros, durfte sich fpr den Spiegel bei dem Thema austoben. Seinen Artikel im Detail auseinanderzunehmen, lohnt sich nicht, denn Esch bleibt sich treu und behauptet – natürlich ohne es zu belegen – zum Beispiel:

„Dass der Propagandasender RT DE die journalistischen Kriterien unabhängiger Berichterstattung nicht anerkennt, an denen sich Auslandssender wie BBC World Service oder die Deutsche Welle messen, steht auf einem anderen Blatt.“

Die Deutsche Welle hält sich an „journalistischen Kriterien unabhängiger Berichterstattung„? Die Deutsche Welle hat im Sommer 2019 in Moskau offen zu Protesten gegen die russische Regierung aufgerufen. Sind das für Herrn Esch „journalistischen Kriterien unabhängiger Berichterstattung„? Wie würde Herr Esch wohl reagieren, wenn RT DE zu Protesten – sagen wir der Reichsbürger – in Berlin aufrufen würde? Würde RT DE dann in seinen Augen „journalistischen Kriterien unabhängiger Berichterstattung“ erfüllen?

Übrigens hatte das keine Folgen für die Deutsche Welle, sie durfte danach weiterhin ungestört vom russischen Staat weiterhin in Russland arbeiten und ihr Fernsehprogramm senden. So gnadenlos unterdrückt Russland Medien und Pressefreiheit.

Noch besser ist es bei der BBC, die von der bekannt ist, dass sie die Berichte über einen angeblichen Giftgasanschlag in Syrien gefälscht hat, um westliche „Vergeltungsschläge“ zu rechtfertigen. Oder dass es in der BBC eine Abteilung gibt, die in Russland radikale Oppositionelle unterstützt, die einen Regimechange, also einen Putsch, in Russland anstreben. Das sind für Herrn Esch „journalistischen Kriterien unabhängiger Berichterstattung„!

Aber ich schweife ab, denn eigentlich wollte ich nur ein Beispiel für Eschs Desinformation zeigen, bei dem er subtiler vorgegangen ist. Esch schreibt in seinem Artikel auch:

„Die Deutsche Welle verliert dagegen in Russland alles: Neben der Sendelizenz auch ihr Moskauer Büro und die – in Russland nötigen – Akkreditierungen der Korrespondentinnen und Korrespondenten.“

Die „in Russland nötigen“ Akkreditierungen? Diese Formulierung soll dem Leser suggerieren, dass in Russland die Pressefreiheit eingeschränkt ist und dass man in anderen Ländern auch ohne Erlaubnis der Regierung als Korrespondent arbeiten kann. So ein Schwachsinn!

Ausländische Journalisten brauchen überall auf der Welt nicht nur eine Akkreditierung des Gastgeberlandes, sie brauchen auch ein spezielles Journalistenvisum, um in ihrer Eigenschaft als Journalisten in das Land einreisen zu können und sich dann beim Außenministerium zu akkreditieren. Aber Esch suggeriert, das sei ein Beispiel für den repressiven russischen Staat.

Übrigens erteilt Russland allen ausländischen Journalisten problemlos die entsprechenden Visa und gibt ihnen die Akkreditierungen. Wäre es anders, würden die westlichen Medien berichten, wie das Beispiel der BBC-Journalistin gezeigt hat, die Russland letztes Jahr ausgewiesen hat. Der Spiegel hat darüber ganz entsetzt berichtet, aber leider die Vorgeschichte nicht erwähnt.

Die Ausweisung war nämlich eine Reaktion darauf, dass Großbritannien einem russischen Korrespondenten jahrelang das Visum verweigert hat. Im Gegensatz zu dem, was Esch suggeriert, ist es genau umgekehrt: In Russland können ausländische Journalisten frei arbeiten, aber russische Journalisten werden im Westen bei ihrer Arbeit massiv behindert, wie das Beispiel von RT DE aktuell wieder zeigt.

Aber dass Christian Esch einen sehr eigentümlichen moralischen Kompass hat, ist Lesern des Anti-Spiegel ja nicht neu.



