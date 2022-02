Im Zerr-SPIEGEL heute: Die tägliche Dosis Propaganda über den Ukraine-Konflikt

Propaganda

Im Zerr-SPIEGEL zeige ich Beispiele der täglichen Propaganda-Lügen des Spiegel und anderer Medien auf, die alltäglich "nebenbei" in Artikel eingebaut werden.

Propaganda lebt unter anderem davon, bestimmte Behauptungen und Formulierungen ständig zu wiederholen, damit sie sich beim Leser einprägen. Nach diesem Prinzip gehen auch die westlichen Medien vor. Ich finde praktisch jeden Tag Artikel im Spiegel, die die gewollten (aber unwahren) Narrative in Nebensätzen immer wiederholen, um sie in die Köpfe der Leser zu hämmern. Unter der Überschrift „Zerr-SPIEGEL“ gehe ich auf diese kleinen und alltäglichen Maßnahmen ein, die auf das Unterbewusstsein der Leser wirken.

Der Spiegel und der Ukraine-Konflikt

Am Montag war der französische Präsident Macron in Moskau bei Präsident Putin. Das Gespräch dauerte sechs Stunden und die anschließende Pressekonferenz war verhalten optimistisch, auch wenn nichts Konkretes verkündet wurde. Macron ist am nächsten Tag nach Kiew weitergereist und verbreitet Optimismus. Dennoch bleibt abzuwarten, ob es in nächster Zeit Fortschritte gibt.

Der Spiegel hat unter der Überschrift „Nach Gespräch mit Putin – Macron verspricht »konkrete, praktische Lösungen« für Ukraine“ darüber berichtet und wie immer desinformiert der Spiegel seine Leser massiv, wenn es um das Thema Ukraine geht. Gleich der erste Absatz des Artikels begann wie folgt:

„Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält einen diplomatischen Ausweg aus dem Ukrainekonflikt für möglich. »Wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Verhandlungen (zwischen Moskau und Kiew) voranzubringen«, sagte Macron am Dienstag nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew.“

Dass der Spiegel in ein Zitat in Klammern eine Ergänzung einbaut, ist extrem selten. Aber hier war es dem Spiegel wichtig – auch wenn Macron das aus gutem Grund gar nicht gesagt hat -, seine Leser daran zu erinnern, dass es sich im Donbass um einen Konflikt zwischen Moskau und Kiew handelt. Dabei ist das gelogen.

Die Rollen der teilnehmenden Staaten im Normandie-Format sind – und zwar unabhängig davon, wer darüber wie denken mag – definiert und sie sind auch im Minsker Abkommen, das die Grundlage des Normandie-Formates ist, festgeschrieben. Konfliktparteien sind die Ukraine einerseits und die selbsternannten Rebellenrepubliken andererseits. Russland, Deutschland und Frankreich sind Garantiemächte im Minsker Abkommen und im Normandie-Format, aber eben keine Konfliktparteien. Russland soll als Garantiemacht auf die Rebellen einwirken, damit sie das Minsker Abkommen umsetzen, Deutschland und Frankreich sollen auf die Ukraine einwirken, damit sie das Minsker Abkommen umsetzt. Das sind die festgeschriebenen Rollen der beteiligten Staaten.

Das Minsker Abkommen

Die Medien im Westen stellen das seit der Unterzeichnung des Minsker Abkommens im Jahre 2015 anders dar, was aber an der Wahrheit nichts ändert, wie man im Minsker Abkommen nachlesen kann. Den Text des nur 13 Punkte umfassenden Minsker Abkommens finden Sie hier.

Bei der Lektüre des Minsker Abkommen feststellt man fest, dass es Kiew ist, das in den sieben Jahren seit 2015 noch nicht einen Punkt des Abkommens umgesetzt hat, sondern sich im Gegenteil konsequent weigert, das Abkommen umzusetzen. Nur hört man das nie in den deutschen „Qualitätsmedien“.

In den „Qualitätsmedien“ erfahren wir hingegen seit das Abkommen 2015 geschlossen wurde, dass Russland gegen das Abkommen verstößt. Das ist interessant, denn Russland wird in dem Abkommen gar nicht erwähnt und es werden in dem Abkommen auch keine Forderungen an Russland gestellt, gegen die es verstoßen, oder die es erfüllen könnte. Wie denn auch? Russland ist in dem Abkommen, wie bereits gesagt, Garantiemacht, so wie auch Deutschland und Frankreich.

Ohne Lügen geht es nicht

„Qualitätsmedien“ wie der Spiegel sehen ihre Aufgabe ganz offensichtlich darin, ihrer Leser über den Konflikt im Osten der Ukraine zu desinformieren und ihren Lesern durch ständige Wiederholung einzubläuen, wie sie darüber zu denken haben. Dabei wird auch gerne mal offen gelogen, wie zum Beispiel in dem genannten Spiegel-Artikel, in dem wir erfahren können:

„Das Normandie-Format war 2014 zur Befriedung des Konflikts in der Ostukraine aus der Taufe gehoben worden. Die Vermittlung durch Berlin und Paris führte zum Minsker Abkommen von 2015.“

Es war die Vermittlung von Berlin, Paris und Moskau, nur verschweigt der Spiegel die russische Rolle bewusst, denn er will Russland – wahrheitswidrig – als Konfliktpartei präsentieren. Danach schreibt der Spiegel:

„Kiew und Moskau werfen sich allerdings gegenseitig regelmäßig Verstöße gegen das Abkommen vor.“

Das ist ebenfalls glatt gelogen.

Ja, Moskau wirft Kiew vor, gegen das Abkommen zu verstoßen, aber Kiew verkündet ja inzwischen ohnehin offen, dass es nicht vor hat, das Abkommen umzusetzen. Die russischen Vorwürfe sind also mehr als berechtigt.

Aber umgekehrt hat Kiew Moskau noch nie vorgeworfen, gegen das Abkommen zu verstoßen, das geht auch gar nicht, denn im Gegensatz zu den Menschen in Deutschland, denen der tatsächliche Inhalt des Abkommens von ihren Medien verheimlicht wird, ist der Inhalt in Russland und der Ukraine bekannt. Daher kann kein ukrainischer Politiker Russland Verstöße gegen das Minsker Abkommen vorwerfen, wenn er sich nicht lächerlich machen will, schließlich weiß jeder in Russland und der Ukraine, dass Russland – so wenig wie Deutschland und Frankreich – in dem Abkommen eine Verpflichtungen eingegangen ist.

Kiew wirft Moskau sehr viel vor, aber niemand in Kiew wirft Russland vor, gegen das Minsker Abkommen zu verstoßen. Das hindert den Spiegel aber nicht daran, diesen absurden Satz zu veröffentlichen.

Ständige Wiederholung prägt

Dieser Satz scheint ein neuer Standardsatz beim Spiegel zu werden, der per copy/paste in alle Artikel zu dem Thema eingebaut werden soll, denn am gleichen Tag fand sich in einem anderen Spiegel-Artikel über Macrons derzeitige Vermittlungsbemühungen folgender Absatz:

„Der Friedensplan, der 2015 mit Beteiligung Deutschlands und Frankreichs in der belarussischen Hauptstadt Minsk vereinbart wurde, liegt auf Eis. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, dagegen zu verstoßen.“

Mal sehen, wie oft wir diese Formulierung der angeblichen gegenseitigen Vorwürfe im Spiegel und anderen „Qualitätsmedien“ in nächster Zeit finden…



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen