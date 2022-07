Im Zerr-SPIEGEL heute: Getreidelieferungen und Corona-Maßnahmen

Propaganda

Im Zerr-SPIEGEL gehe ich von Zeit zu Zeit auf die Propaganda ein, die der Spiegel quasi nebenbei in seine Artikel einbaut. Hier zeige ich zwei aktuelle Beispiele.

Aufgrund der Ereignisse seit Februar habe ich viel mehr Material, als ich Zeit habe, Artikel zu schreiben, weshalb ich den Zerr-SPIEGEL ein wenig vernachlässigt habe. Daher will ich hier zwei aktuelle Beispiel zeigen, in denen der Spiegel Propaganda quasi nebenbei in seine Artikel einbaut.

Die Mär von der russischen Getreideblockade

Westliche Medien und Politiker verbreiten unentwegt die Mär, Russland würde Getreidelieferungen zurückhalten und den Getreideexport aus der Ukraine behindern. Das ist gelogen, denn ukrainische Vertreter sagen selbst, dass sie keinen Weizen exportieren werden, solange der Westen ihnen nicht die Anti-Schiffsraketen liefert, die Kiew haben will. Kiew erpresst den Westen, nicht Russland tut das. Und die russischen Getreideexporte werden von den westlichen Sanktionen gegen russische Banken behindert, denn wenn ausländische Kunden das russische Getreide nicht bezahlen können, dann kann es auch nicht exportiert werden.

Das stört aber den Spiegel nicht, der verbreitet die Lügen trotzdem weiterhin. Am 3. Juli hat der Spiegel am Beispiel des Senegal einen sehr bemerkenswerten Artikel über den Getreidemangel in Afrika veröffentlicht. Leider führt es zu weit, zu erklären, warum der Spiegel-Artikel so bemerkenswert war, denn um das zu erklären, müsste ich einen sehr langen Artikel schreiben. Man kann im Interesse des Spiegel jedenfalls nur hoffen, dass die Mitarbeiter des Spiegel-Sponsoren Bill Gates den Artikel nicht lesen, denn der Artikel könnte einige unangenehme Fragen von Seiten der Bill and Melinda Gates Foundation provozieren. Die Spiegel-Redaktion hat offensichtlich keine Ahnung, was AGRA (die Gates und Rockefeller mit vielen Millionen finanzieren) und was AGRA Watch ist, sonst hätte die Spiegel-Redaktion den Artikel so kaum freigegeben, schon gar nicht in der explizit von Gates finanzierten Rubrik Globale Gesellschaft.

Aber ich schweife ab. In dem Spiegel-Artikel ging es um die Getreideknappheit im Senegal und in Afrika, an der natürlich Putin schuld ist:

„In seiner Verzweiflung ist Präsident Macky Sall Anfang Juni nach Russland geflogen, um den blockierten Weizen freizuverhandeln.

Putin versprach seinem senegalesischen Amtskollegen, die Blockade im Schwarzen Meer zu lösen – wenn die ukrainische Regierung die Unterwasserminen räumen ließe. Und Putins Rhetorik verfing, der Hunger als stille Waffe zeigte Wirkung: Macky Sall machte anschließend in Interviews die Minen der Ukraine und die Sanktionen des Westens für die ausbleibenden Weizen-Importe verantwortlich, nicht Russland selbst.“

Der Spiegel bestätigt die westliche Propaganda, das Problem ist, dass das von vorne bis hinten gelogen ist. Der senegalesische Präsident Sall hat Putin am 3. Juni besucht, worüber ich berichtet habe. Zu Beginn des Treffens, also bevor Sall von „Putins Rhetorik“ beeinflusst werden konnte, haben Putin und Sall sich vor der Presse geäußert. Dabei hat Sall gesagt:

„Die Sanktionen gegen Russland haben diese Situation noch verschärft und jetzt haben wir keinen Zugang zu Getreide aus Russland, insbesondere zu Weizen aus Russland. Und vor allem haben wir keinen Zugang zu Düngemitteln, denn die Situation war schon schwierig und ist jetzt noch schwieriger geworden, was sich auf die Ernährungssicherheit in Afrika auswirkt.

Ich habe gerade heute Morgen mit meinem Kollegen von der Kommission der Afrikanischen Union gesprochen und ihm gesagt, dass es zwei Hauptprobleme gibt – die Krise und die Sanktionen. Wir müssen zusammenarbeiten, um diese beiden Probleme anzugehen, damit Lebensmittel, insbesondere Getreide und Düngemittel, von den Sanktionen ausgenommen werden.“

Im Klartext: In Afrika weiß man sehr genau, wer den Weizenexport behindert und man beschuldigt nicht Putin, sondern den Westen und seine Sanktionen.

Der Spiegel baut die Lüge derzeit trotzdem als angebliche Tatsache in alle Artikel ein, in denen das Wort „Weizen“ vorkommt, um seinen Lesern das gewollte Narrativ in die Köpfe zu hämmern.

„Alle lagen richtig, alle machen so weiter“

Ein weiteres Narrativ, das der Spiegel um jeden Preis aufrecht erhält, ist die Legende, dass die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, der EU und des Westens insgesamt vollkommen richtig waren. Vor einigen Tagen ist der Bericht der von der Bundesregierung eingesetzten Experten des Sachverständigenausschusses über die Corona-Politik der Bundesregierung veröffentlicht worden.

Der Bericht war eine schallende Ohrfeige für die Corona-Politik der Bundesregierung, deren wichtigste Punkte sich wie folgt zusammenfassen lassen: Die Maskenpflicht bringt nichts, Masken bieten bestenfalls in Innenräumen einen gewissen Schutz. Außer dem ersten Lockdown zu Beginn der Pandemie waren alle folgenden Lockdowns weitgehend wirkungslos, die Kontaktverfolgung bringt ebenfalls schon lange keinen Nutzen mehr. Und besonders lustig fand ich, dass die 2G/3G-Maßnahmen laut den Experten ebenfalls sinnlos sind, weil – so die Experten – die Impfungen kaum etwas bringen, denn ihre Wirkung lässt viel zu schnell nach.

Der Spiegel hat darüber sogar, wenn auch nicht über alles und nicht im Detail, berichtet. Ich habe das zum Anlass genommen, den Spiegel-Artikel darüber mit dem Bericht abzugleichen, das Ergebnis finden Sie hier.

Aber was interessiert den Spiegel sein Geschreibsel von gestern, wenn es gilt, das gewollte Narrativ zu verteidigen? Also hat der Spiegel einen Artikel über die Reaktionen der Regierung auf den Bericht geschrieben. In seinem Artikel ist der Spiegel auf den Inhalt des Berichtes kaum eingegangen, stattdessen durften die Vertreter aller Regierungsparteien im Spiegel erzählen, warum sie ihre Politik durch den Bericht bestätigt sehen. Außerdem wurde der Bericht selbst als wenig aussagekräftig bezeichnet, allerdings wurde der Grund dafür verschwiegen: Die Experten selbst haben darauf hingewiesen, dass das RKI nicht genug belastbare Daten geliefert hat, um zu allen Fragen klare Antworten zu finden.

Anstatt diesen Skandal zu thematisieren, dass die deutsche Wirtschaft durch Lockdowns abgewürgt wurde, ohne dass überhaupt ausreichende Daten zu Begründung der Maßnahmen vorlagen, und anstatt zu fordern, die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen, hat der Spiegel über die Selbstbeweihräucherung der Regierungsparteien berichtet, die er in seiner Überschrift passend zusammengefasst hat: „Alle lagen richtig, alle machen so weiter„

So funktioniert kritischer „Qualitätsjournalismus“ in Deutschland.



