Interviews über ukrainisches Foltergefängnis in Mariupol

Dass es auf dem Gelände des Flughafens von Mariupol ein Foltergefängnis des ukrainischen Geheimdienstes SBU gab, ist bekannt. Nun wurden Interviews mit einem Opfer und einem Täter veröffentlicht.

Ich habe im März 2019 darüber berichtet, dass ein Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes SBU nach Russland übergelaufen ist. Der Mann hat sich, nachdem er aus eigenem Erleben gesehen hat, was für Kräfte der Maidan-Putsch in Kiew an die Macht gebracht hat, dazu entschieden, als Doppelagent mit Russland zusammenzuarbeiten. 2019 ist er nach Russland geflohen und hat sein Wissen öffentlich gemacht.

Konkret hat er Details über das SBU-Foltergefängnis „Bibliothek“ preisgegeben, das sich auf dem Gelände des Flughafens von Mariupol befand. Dass es solche Foltergefängnisse des ukrainischen Geheimdienstes gab und dass auch immer wieder Gegner der ukrainischen Maidan-Regierungen spurlos in diesen Gefängnissen verschwunden sind, hat auch das UNHCR in seinen Berichten über die Menschenrechtslage in der Ukraine berichtet, wie ich in meinem Buch über die Ukraine-Krise 2014 im Kapitel über Menschenrechte mit Quellen aufgezeigt habe.

Der ehemalige SBU-Offizier setzt sich heute in Russland für die Folteropfer des SBU ein und gibt auch Interviews. Alina Lipp hat Anfang Juni ein solches Interview mit ihm geführt. Da Alina keine Redaktion hat, hat es einige Zeit gedauert, das Video zu bearbeiten, zu übersetzen und zu untertiteln, zumal sie noch mehr Material über die „Bibliothek“ hat.

Alina hat auch die „Bibliothek“ besucht und sich dort von einem ehemaligen Insassen des Foltergefängnisses die Räume zeigen lassen. Was es dort zu sehen gab, deckt sich exakt mit dem, was der Überläufer erzählt hat. Im Erdgeschoss des Gebäudes waren Kühlräume, die vom SBU als Zellen genutzt wurden. Die Opfer wurden dort zusammengepfercht und immer wieder zu den „Verhören“, bei denen sie zusammengeschlagen und mit Elektroschocks und anderen Methoden gefoltert wurden, abgeholt.

Hier finden Sie das Interview mit dem SBU-Überläufer (Teil 1, Teil 2 und Teil 3) und hier finden Sie das Video mit Folteropfer, das Alina in der Anlage herumgeführt hat.



