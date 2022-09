Kiew behindert IAEA-Inspektion des AKW: Die Chronologie des Tages

IAEA-Inspektion des AKW

Am 1. September sollten die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde das AKW in Saporischschja besuchen, was Kiew bis zuletzt zu verhindern versucht hat. Die Chronologie der Ereignisse vom 1. September.

Wenn man Kiew glauben will, was die westlichen „Qualitätsmedien“ fast bedingungslos tun, beschießt Russland sich den ganzen Tag selbst. Wenn in Donezk Zivilisten von Artillerie beschossen werden, soll das angeblich Russland sein. Wenn das unter russischer Kontrolle stehende AKW in Saporischschja beschossen wird, soll das angeblich Russland sein. In Russland wird das sogar in seriösen Nachrichtensendungen inzwischen nur noch ironisch mit Formulierungen dieser Art kommentiert: „Laut dem Westen beschießt Russland seine eigene Zivilisten, Soldaten und das AKW mit NATO-Waffen. Wir schießen den ganzen Tag nur auf uns selbst und benutzen dazu die Waffen, die die NATO der Ukraine geliefert hat.“

Das Problem ist nämlich, dass dieser Beschuss – auch beim AKW – mit Waffen durchgeführt wird, die die NATO an Kiew geliefert hat. Das sind zum Beispiel die M777-Haubitzen der USA mit dem NATO-Kaliber 155-Millimeter. Aber diese Details werden im Westen nicht gemeldet, sie würden das gewollte Bild zu sehr stören. Über den Beschuss des AKW der letzten Tage habe ich berichtet, den Artikel finden Sie hier.

Die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die das AKW nun endlich besuchen dürfen, was Russland seit Monaten fordert, mussten von Kiew aus anreisen und die Front an dem einzigen vorhandenen Checkpoint überqueren, über den Menschen aus der Ukraine in die von Russland kontrollierten Gebiete zurückkehren können. Diese gefährliche Anreise war nötig, weil Kiew die ungefährliche Anreise über Russland untersagt hat. Darauf musste die IAEA hören, denn formell ist es ein ukrainisches AKW und Kiew bestimmt die Regeln des Besuches.

Hier werde ich die Chronologie des 1. September aufzeigen.

Beschuss und Behinderung der Experten

Wohngebiete der Stadt Energodar, die direkt neben dem AKW liegt und in der die Belegschaft des AKW lebt, wurden seit dem frühen Morgen von der Ukraine beschossen. Die Stadtverwaltung hat Fotos der Schäden veröffentlicht, bei dem Beschuss sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Unterdessen hat sich die Expertengruppe der IAEA am frühen Morgen aus der unter ukrainischer Kontrolle stehenden Stadt Saporischschja auf den Weg Richtung Front gemacht.

Gegen 10 Uhr Ortszeit ist als Folge des anhaltenden ukrainischen Beschusses der Strom in Energodar ausgefallen.

Die Wagenkolonne der IAEA wurde gegen 10.30 Uhr an einem ukrainischen Checkpoint etwa 20 Kilometer von der Front entfernt gestoppt. Der Chef der IAEA hat dort etwa zwei Stunden lang mit ukrainischen Soldaten über die Weiterfahrt der Gruppe verhandelt, während gleichzeitig gemeldet wurde, dass ukrainische Artillerie den Treffpunkt der IAEA mit der örtlichen Verwaltung auf russischer Seite der Front beschießt.

Erst gegen 14.00 Uhr Ortszeit erreichte die Gruppe der IAEA den Treffpunkt auf der russischen Seite der Front und kurz darauf kam sie beim AKW an. Um kurz nach 17.00 Uhr wurde ein erstes Statement des Leiters der IAEA, Raphael Grossi, veröffentlicht. Er sagte auf dem Gelände des AKW:

„Ja, es war nicht einfach (zum KKW zu gelangen). Aber es ist wichtig, dass wir angekommen sind. <…> Für mich beginnt die Arbeit jetzt. Wir haben eine erste Bewertung vorgenommen. Wir sehen die engagierte Arbeit der Mitarbeiter und des Managements des Werks. Trotz der schwierigen Situation und Umstände machen sie ihre Arbeit sehr professionell.“

Außerdem sagte Grossi, dass die IAEA darüber nachdenkt, die permanente Anwesenheit von IAEA-Experten im AKW zu organisieren:

„Wir werden sofort mit einer Bewertung der Sicherheitslage im AKW Saporischschja beginnen, wir werden mit dem Personal in Kontakt bleiben und es konsultieren. Ich werde die Einrichtung einer ständigen IAEO-Präsenz in dem Kernkraftwerk in Betracht ziehen. Aus unserer Sicht ist dies notwendig, um die Situation zu stabilisieren und um regelmäßige, zuverlässige, unparteiische und neutrale Daten zu erhalten. Es ist sehr wichtig, dass die Welt weiß, was hier geschieht.“

Auch mit den Einwohnern der Stadt Energodar wollte die Gruppe sprechen, wie Grossi mitteilte:

„Mein Team wird hier bleiben. Sie werden versuchen, eine Gelegenheit zu finden, mit ihnen zu sprechen.“

Anschließend wurde mitgeteilt, dass die Beobachter bis zu 3. September bleiben werden, was ursprünglich nicht geplant war. Der Besuch sollte nur einen Tag dauern. Tatsächlich hat um kurz vor sechs Uhr nur ein Teil der Experten das AKW verlassen, während einige Experten auf dem Gelände geblieben sind.

Kiew versucht in letzter Minute das AKW zu erobern

Um sechs Uhr morgens versuchte ein ukrainischer Landungstrupp aus Spezialkräften, den Fluss zu überqueren. Sie wurden entdeckt und es kam zu Kampfhandlungen. Um kurz nach neun Uhr wurde gemeldet, ein Teil der Landungstruppe sei vernichtet worden. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen:

„Gegen 6 Uhr morgens landeten heute ukrainische Truppen mit zwei Sabotagegruppen von bis zu 60 Personen in sieben Booten an der Küste des Kachowka-Stausees drei Kilometer nordöstlich des AKW Saporischschja und versuchten, das Kraftwerk zu übernehmen.“

Der Chef der dortigen Verwaltung sagte in einem Interview am Mittag:

„Drei wurden gefangen genommen, zwei von ihnen sind in sehr ernstem Zustand, die Ärzte kämpfen nun um ihr Leben. Wir brauchen sie, um Aussagen von ihnen zu erhalten.“

In einem weiteren Interview machte er Angaben über die ersten Erkenntnisse aus den Verhören:

„Sie haben nicht nur Englisch gelernt <…>, sondern durchliefen eine spezielle Ausbildung unter der Leitung britischer MI6-Geheimdienstler, kehrten dann über Warschau in den ukrainischen Raum zurück, der bisher unter der Kontrolle von Selensky stand, kehrten nach Odessa zurück und kamen von dort aus, es war Ende August, in die Region Dnipropetrowsk, wo sie sich darauf vorbereiteten und vorrückten, um kriminelle Befehle am rechten Ufer des Dnjepr auszuführen“

