Ukraine

Ein Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat in einem Interview erklärt, dass die US-Geheimdienste bei Wahl der Ziele der HIMARS-Raketen in der Ukraine das letzte Wort haben.

Die von den USA an die Ukraine gelieferten HIMARS-Mehrfachraketenwerfer haben eine große Reichweite sind sehr genau. Mit ihnen wurden in letzter Zeit nicht nur Brücken beschossen, sondern auch zivile Ziele in der Region Lugansk und das Kriegsgefangenenlager Jelenovka bei Donezk.

Nun hat ein Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums erklärt, dass Washington das ukrainische Militär mit „Echtzeitinformationen“ von Satelliten versorgt und bei der Wahl der Ziele das letzte Wort hat. Das wäre nicht nur wegen dem Beschuss von zivilen Zielen und Gefangenenlagern ein Kriegsverbrechen, es wäre auch ein weiterer Beleg dafür, dass sich die USA – aus völkerrechtlicher Sicht – mit Russland im Krieg befinden.

Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Kiew erklärt, dass HIMARS-Angriffe mit Washington abgesprochen werden

Das ukrainisches Verteidigungsministerium teilte mit, dass die USA seine Angriffe abbrechen können, wenn ihnen das Ziel nicht gefällt.

Die Ukraine berät sich mit den USA, bevor sie die HIMARS-Mehrfachraketenwerfer einsetzt, während Washington die Angriffe absagen kann, wenn das beabsichtigte Ziel ihm nicht passt. Das erklärte Vadim Skibitsky, der Sprecher der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, am Montag gegenüber der Zeitung The Telegraph.

Der Zeitung zufolge deutete er an, dass es „vor einem Raketenstart Konsultationen zwischen den Geheimdiensten beider Länder gibt, die es Washington ermöglichen, einen Angriff zu stoppen, wenn ihnen das beabsichtigte Ziel nicht gefällt.“

Skibitsky wies darauf hin, dass die Ukraine „Echtzeitinformationen“ für den Beschuss verwendet. Gleichzeitig behauptete er, dass Washington Kiew keine direkten Daten für die Zielerfassung zur Verfügung stellt.

Er sagte nicht, welche Satelliten Kiew bei den Angriffen einsetzt. „Ich kann nicht sagen, ob britische oder amerikanische [Satelliten] <…> aber wir haben sehr gute Bilder.“ Skibitsky fügte hinzu, dass der ukrainische Geheimdienst „gut mit den Partnern im Vereinigten Königreich“ und mit den Geheimdiensten anderer Länder zusammenarbeitet.

Am 24. Februar verkündete der russische Präsident Wladimir Putin die Militäroperation in der Ukraine und reagierte damit auf ein Hilfeersuchen der Chefs der Donbass-Republiken. Daraufhin verhängten die USA, die EU, das Vereinigte Königreich sowie eine Reihe anderer Länder Sanktionen gegen russische Einzelpersonen und juristische Personen. Darüber hinaus haben die westlichen Länder ihre Waffenlieferungen an Kiew verstärkt.

Außenminister Sergej Lawrow und andere russische Offizielle wiesen wiederholt auf die Gefahr hin, dass die vom Westen an die Ukraine gelieferten Waffen in andere Regionen gelangen könnten. Der russische Botschafter in den USA, Anatoly Antonow, warnte, dass die Militarisierung der Ukraine durch den Westen eine direkte Bedrohung für die europäische und die globale Sicherheit darstelle.

Ende der Übersetzung

