Kommentare zu Artikeln und Emails

In eigener Sache

Inzwischen werden unter meinen Artikeln täglich hunderte Kommentare geschrieben und zusätzlich bekomme ich auch Dutzende Mails pro Tag. Welche Folgen das hat, will ich kurz erklären.

Der Anti-Spiegel ist in den letzten Monaten stark gewachsen und die Zahl der Kommentare unter Artikeln und auch die Zahl der Mails, die ich täglich erhalte, sind entsprechend gestiegen. Da ich im Ein-Mann-Betrieb arbeite, nimmt mir das entsprechend viel Zeit weg, daher will ich hier ein paar grundsätzliche Dinge dazu sagen.

Emails

Ich bekomme zwischen 50 und 100 Mail pro Tag. Ich freue mich über jede Mail, aber gerade lange Mails kann ich aus Zeitgründen bestenfalls noch überfliegen. Über 99 Prozent der Mails sind positiv, es sind Danksagungen, Tipps und Ideen oder einfach Feedback. Unfreundliche Mails bekomme ich nur alle paar Tage mal.

Leider kann ich beim besten Willen nicht mehr auf Mails antworten, die Zeit habe ich nicht. Seien Sie also nicht böse, wenn Ihre Fragen, die Sie mir per Mail gestellt haben, unbeantwortet bleiben. Das gilt ganz besonders für Leser, die mir schreiben, sie würden sich gerne mal mit mir austauschen oder sich mit mir zu einem Gespräch treffen. Wann soll ich das bitte zeitlich schaffen, wenn das täglich mehrere Menschen tun möchten?

Meine Hauptaufgabe ist es, Artikel für den Anti-Spiegel zu schreiben. Inklusive Recherche nimmt jeder Artikel im Schnitt zwei Stunden in Anspruch. Ich habe auch so schon kaum noch ein Privatleben, weil die Welt in den letzten Monaten vollkommen verrückt geworden ist und ich mehr Material habe, als ich Artikel schreiben kann. Für einen freundlichen Austausch (oder gar ein Treffen) mit einzelnen Lesern habe ich beim besten Willen keine Zeit, denn wenn ich mal etwas Freizeit habe, denn würde ich die gerne mit meinen Freunden verbringen.

Seien Sie mir also nicht böse, wenn ich Mails nicht beantworte. Ich möchte keine vorgefertigten Standardtexte verschicken, das ist mir zu unpersönlich, aber für die individuelle Beantwortung all der vielen Mails habe ich schlicht keine Zeit, der Tag hat auch bei mir leider nur 24 Stunden.

Kommentare auf dem Anti-Spiegel

Auch die Zahl der Kommentare unter den Artikeln ist stark gewachsen und ich schaffe es kaum noch, alle Kommentare zu lesen. Aus diesem Grund bin ich zu einer härteren Gangart beim Löschen von Kommentaren und Usern übergegangen und dazu möchte ich hier etwas sagen.

Ich bin für Meinungsfreiheit und freue mich über kontroverse Diskussionen in den Kommentaren. Aber es sollte sachlich bleiben und persönliche Beschimpfungen lösche ich, wenn ich sie sehe. Vor dem Beginn der russischen Militäroperation habe ich fast keine Kommentare und User gelöscht, sondern habe per Mail Verwarnungen mit Begründungen verschickt. Um gelöscht zu werden, musste man sich damals sehr anstrengen.

Das ist nun anders geworden, denn erstens habe ich keine Zeit mehr, individuelle Verwarnungen zu verschicken, und zweitens schaffe ich es nicht mehr, den Kommentaren die nötige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, um sorgsam abzuwägen, wann ich jemanden sperre oder einen Kommentar lösche. Diese Entscheidung muss ich aus Zeitgründen nun in Sekunden treffen und dabei gehe ich inzwischen recht rigoros vor, denn früher kannte ich meine paar „Pappenheimer“ und konnte beobachten, ob eine Verwarnung wirkt. Inzwischen kann ich das nicht mehr überblicken, weshalb ich User, die in ihren Kommentaren über die Stränge schießen, heute wesentlich schneller lösche als früher.

Ich finde es wichtig, einmal mitzuteilen, dass ich im Forum nun strenger vorgehe als früher.

Ich will die Kommentarfunktion so lange wie möglich erhalten, aber inzwischen nimmt das Lesen der Kommentare sehr viel Zeit in Anspruch, weshalb ich schneller Entscheidungen über Löschungen treffen muss. Für die Betroffenen tut mir das leid, aber das ist auch ein Hinweis an alle aktiven Kommentatoren, sachlich zu bleiben, denn ich lösche bei Verstößen gegen die Regeln von Respekt und Höflichkeit auch Kommentatoren, die meine Position unterstützen. Die Meinung, die ein Kommentator vertritt, ist bei der Entscheidung über eine Löschung irrelevant.

Ich möchte in den Kommentaren sachliche Diskussionen sehen, keine Beleidigungen und Schlammschlachten. Das werde ich in Zukunft auch noch strenger umsetzen, als bisher.



