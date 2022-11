LGBT und Fußball, Waffenlieferungen und unbeleuchtete Weihnachtsbäume

Die russische Sicht

In Russland haben die Medien eine andere Sichtweise auf die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse in Europa und Deutschland, als die deutschen Medien. Das war auch letzte Woche wieder sehr deutlich zu sehen.

Es ist immer interessant, sich anzuschauen, wie von außen auf die politische Woche in Europa geblickt wird. Die Themen sind oft die gleichen, wie in den deutschen Medien, aber die Sichtweise ist grundverschieden. Daher habe ich auch diese Woche wieder den Bericht des Deutschland-Korrespondenten des russischen Fernsehens übersetzt, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gezeigt wurde.

Beginn der Übersetzung:

Die Lebensweise der Europäer wird zerschlagen

Das Stockholmer Schiedsgericht fällte am Donnerstag ein völlig unerwartetes, für das heutige Europa fast unglaubliches Urteil und verpflichtete das finnische Unternehmen Gasum zur Zahlung von 300 Millionen Euro an die russische Gazprom. Damit entschied das Stockholmer Schiedsgericht, dass die Bezahlung von russischem Gas in Rubel rechtmäßig sei. Die Weigerung des finnischen Unternehmens, in Rubel zu zahlen, wurde für rechtswidrig erklärt. Nun müssen die Finnen sowohl für das erhaltene Gas als auch für die Verzugszinsen aufkommen.

Über die Woche in Europa berichtet unser Korrespondent.

Vor dem Hintergrund der Versuche Kiews, die NATO in eine direkte Konfrontation mit Russland zu ziehen, wurde die Entscheidung über weitere Militärhilfe für die ukrainischen Streitkräfte fast in aller Stille getroffen – ohne ein pompöses Treffen auf dem amerikanischen Stützpunkt Ramstein in Deutschland. Sie trafen sich online und übergaben den Medien dann eine Liste. Dazu gehören Munition im NATO-Kaliber, Winteruniformen, 14 Mi-8-Hubschrauber, 19 Bayraktar-Drohnen, 6 französische Caesar-Haubitzen, mehrere Dutzend gepanzerte und technische Fahrzeuge, Brückenbauer, aus deutschen Depots ein Paar Mars II Mehrfachraketenwerfer und vier Panzerhaubitze-2000-Selbstfahrlafetten. Den Beschwerden der ukrainischen Nutzer, dass diese der intensiven Nutzung nicht standhalten, wurde Rechnung getragen. Sie werden zur Reparatur in die EU gebracht.

„Vor kurzem wurden sechs deutsche Panzerhaubitzen zur technischen Reparatur nach Litauen gebracht. Da aber die notwendigen Ersatzteile für die Haubitzen weder bei der Industrie noch bei der Bundeswehr verfügbar waren, waren die Techniker gezwungen, eine der Haubitzen auseinanderzunehmen“, schreibt der Spiegel.

„Wir werden in der Slowakei ein Servicezentrum für Wartung und Reparatur einrichten, das seine Arbeit sofort aufnehmen kann, eine entsprechende Vereinbarung wurde bereits getroffen. Es ist wichtig, dass alle gelieferten Waffen nach dem Kampf auch repariert werden. Wir werden die Ukraine weiterhin mit allen Mitteln unterstützen“, sagte Bundesverteidigungsministerin Christina Lambrech.

Trotz des Umfangs der Nomenklatur werden nicht alle Waffen in größeren Mengen geliefert, zum Beispiel gibt es vom neuesten Luftabwehrsystem IRIS-T nur ein Exemplar, was bestätigt, dass die Ukraine als Testgelände genutzt wird. Aber das ist die eine Seite, auf der anderen Seite erhält die Rüstungsindustrie so viel Geld aus den Staatshaushalten, dass sie bei den Gewinnen bald mit denen der Pharmaindustrie während der Pandemie konkurrieren kann. Hauptnutznießer sind die amerikanischen Waffenhersteller. Seit Anfang November wurden 200 MANPADS, 21.000 konventionelle und 500 hochpräzise Geschosse, 10.000 Mörsergranaten, 20 Millionen Schuss Munition und HIMARS-Raketen in unbekannter Menge an die Ukraine geliefert. Das hat das Pentagon diese Woche veröffentlicht. Insgesamt ist alles wie immer: Die USA verdienen am Krieg und Europa zahlt dafür.

„Wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn Europa sich als Teil dieses Krieges betrachtet, in ihn verwickelt ist und seinen eigenen Krieg führt, dann wird es immer tiefer in diesen Konflikt hineingezogen, und die Bedrohung, der wir uns gegenübersehen, wird immer akuter“, ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Obrabn überzeugt.

Europa soll für die USA zum Stoßfänger werden, der den Hauptschlag der globalen Krise auf sich nimmt. Die Lebensweise der Europäer wird zerschlagen. So sind die Bedingungen. Nicht jeder versteht das. Von denen, die es verstehen, sind nicht alle bereit zu protestieren. Einige von ihnen, zum Beispiel ältere Menschen, melden sich zu Survivalkursen an, die in Berlin eröffnet wurden. Jetzt gibt es Licht. Und jetzt ist es weg. Und man muss eine Dynamotaschenlampe drehen.

„Das schlimmste Szenario ist ein totaler Stromausfall ohne Vorwarnung, vielleicht 12 Stunden lang, und dann stellt sich heraus, dass es eine Frage von Tagen ist. Und dann werden alle ganz andere Fragen haben: Habe ich genug Geld? Was passiert mit dem Betrieb von Krankenhäusern? Mit meiner geplanten Operation? Ich möchte zu meiner Großmutter fahren, aber die Züge fahren nicht. Dann muss man alle Aktivitäten auf Null reduzieren und mit einem Buch zu Hause sitzen“, sagt Albrecht Brehme, ehemaliger Chef der Berliner Feuerwehr.

Für einen Rentner sind eine Decke und ein Buch bei Kerzenschein vielleicht eine Lösung. Aber die Industrie kann man nicht aufs Sofa setzen. 300.000 deutsche Unternehmen sind bereits bankrott. Vor dem Hintergrund der Berichte über eine 100-prozentige Füllung ihrer unterirdischen Gasspeicher hält sich der Gaspreis im Bereich von 1.100 bis 1.200 Euro pro tausend Kubikmeter. Im Laufe der Woche fielen die Tagestemperaturen jedoch unter den Nullpunkt und viele Menschen, auch in Deutschland, begannen, netto Gas zu entnehmen. In Zukunft wird der Preis wieder steigen. Und es wird schwierig, das durch zusätzliches Angebot zu verhindern.

China steht kurz davor, seine Covid-Beschränkungen aufzuheben, die US-amerikanischen Frackinggasproduzenten werden nicht in der Lage sein, mit zusätzlichen Lieferungen zu helfen, denn die Verflüssigungsanlage in Freeport, die im Juni abgebrannt ist und aus der die meisten Lieferungen für Europa kamen, wird wohl nicht vor Ende des Jahres wieder in Betrieb gehen. Und es gibt nicht einmal Strohhalme, nach denen man greifen kann: die Nord Streams sind explodiert. Ende der Woche bestätigte der schwedische Staatsanwalt Jungqvist, dass die Gaspipelines sabotiert wurden: „Die derzeit durchgeführte Analyse hat gezeigt, dass an mehreren gefundenen Fremdkörpern Sprengstoffreste vorhanden sind. Eine eingehende Analyse ist im Gange, um weitere Schlussfolgerungen über das Ereignis ziehen zu können.“

Der deutsche Kurort Lubmin lebte mehr als ein Jahrzehnt von Touristen und russischem Gas. Die Steuereinnahmen aus der Nord-Stream-Pipeline füllten die Gemeindekasse und vor anderthalb Jahren war man sehr enthusiastisch über den Start von Nord Stream 2. Und auch jetzt fordern sie ihn, schließlich kann sich die Bevölkerung dieses armen Teils Deutschlands eine Verdoppelung der Gaspreise nicht leisten.

Die Inflation in Deutschland beträgt 10,4 Prozent. Das hat es seit den frühen 1950er Jahren nicht mehr gegeben. Und auch solche Demonstrationen der Gewerkschaften hat es in Bayern schon lange nicht mehr gegeben – die hiesigen Metaller und Maschinenbauer fordern höhere Löhne und Einmalzahlungen von 3.000 Euro. Vielleicht erreichen sie das, aber es wird ihren Arbeitgebern die Laune verderben. Die sitzen ohnehin schon auf gepackten Koffern. „Viele deutsche Unternehmen verfolgen den Plan, mehr in den USA zu investieren. Der Grund dafür ist das milliardenschwere Gesetz zur Inflationsbekämpfung. Damit die USA weniger Treibhausgase ausstoßen, bietet das Gesetz nicht nur umfangreiche Subventionen für grüne Energieunternehmen, sondern schreibt auch vor, dass deren Produkte in Amerika hergestellt werden müssen. Deshalb blicken europäische Politiker mit Schrecken über den Atlantik“, so deutsche Medien.

Hier ist ein weiterer Angriff. Die Umweltschützer nennen sich selbst „Die letzte Generation“. Seit einer Woche gibt es in Berlin fast täglich Staus, weil sie sich auf Straßen festkleben und auch versuchen, Kunstwerke zu beschädigen, weil die angeblich niemand mehr braucht. Am 5. Juni versuchte ein als alte Dame verkleideter Öko-Aktivist, die Mona Lisa im Louvre mit einer Axt anzugreifen, dann übergossen sie Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohrring“, Monets „Heuhaufen“, Van Goghs „Sonnenblumen“ und Raffaels „Sixtinische Madonna“ mit Farbe, Tomatensaft und Kümmelbrei, aber in Dresden beschränkten sie sich darauf, sich am Rahmen eines Gemäldes festzukleben. Diesmal war ihr Opfer Klimts „Tod und Leben“ im Wiener Leonardo-Museum. Der Ausbruch von Ökoradikalismus hängt offensichtlich mit der Abkehr von einer klimaneutralen Wirtschaft zusammen. Auch die deutsche Regierung, sie ist durch und durch grün, fährt wieder Kohlekraftwerke hoch. Da stellt sich die berechtigte Frage: Wer steckt hinter diesem Vandalismus?

Nach dem tragischen Tod einer 44-jährigen Radfahrerin, die in Berlin von einem Betonmischer überfahren wurde und wegen der Proteste der Klimaschützer nicht rechtzeitig von den Rettungskräften erreicht werden konnte, spricht ganz Deutschland über die radikalen Methoden der Aktivisten und stellt sich die Frage: wovon leben die eigentlich? Wer kauft oder schmiert diese Klebstoff-Aktivisten?

Und bitte sehr: Sie führen ihren Kampf nicht nur hauptsächlich mit Ölgeld, sondern mit amerikanischem Ölgeld – die wichtigsten Spenden für „The Last Generation“ kommen von der in Kalifornien ansässigen Organisation Climate Emergency. Die österreichische Zeitschrift Der Standart gibt an, dass deren Hauptsponsor Eileen Getty ist, die Erbin eines Fünf-Milliarden-Dollar-Vermögens von Ölmagnaten. (Anm. d. Übers.: Darüber werde ich in den nächsten Tagen berichten, denn die Finanzierung der „letzten Generation“ ist in der Tat sehr interessant)

Ganz gleich, was diese wohlhabenden Einzelpersonen und Philanthropen aus Übersee vorhaben, Tatsache ist, dass alles eins zu eins zusammenhängt: das alles verstärkt das Gefühl von Chaos, Enttäuschung und sozialer Frustration. Das Ende ist noch nicht abzusehen, aber Wirtschaftsminister Habeck, der ebenfalls von den Grünen kommt, wird bereits jetzt mit Fragen konfrontiert, die er nur ungern beantwortet. Dreimal hat er nicht geantwortet.

„Glauben Sie, dass die Bürger dieses Landes Ihnen noch vertrauen?“, fragte ihn eine Fernsehjournalistin.

„Beginnen wir damit, dass in Europa ein Krieg herrscht. Und in vielen Regionen ledien unter Stromausfällen. Wir befinden uns in einer besonderen Situation.“

„Meine Frage klang ein wenig anders. Glauben Sie, dass die Bürger Ihnen noch vertrauen?“

„Der Regierung?“

„Ihnen persönlich, als Wirtschaftsminister.“

„Die Frage ist, ob ich meine Arbeit zum Wohle des Landes mache. Meine Antwort lautet: Ja.“

Habeck hat Pech, sein Job ist in diesen Tagen ein Selbstmordkommando. Und es steht noch viel bevor, das seine politische Karriere erschüttern kann: Am 5. Dezember droht das totale Embargo für russische Öllieferungen in die EU. Die USA selbst haben diese Sanktion auf Ende Januar verschoben, um zu sehen, wie es ihrem Kanonenfutter ergehen wird. Habeck hat zwei Raffinerien – in Schwedt und in Leuna – und beide laufen Gefahr, ohne Rohöl und die ostdeutschen Bundesländer damit ohne Benzin und Diesel dazustehen.

Übrigens riskiert auch Italien viel. Die Arbeiter der Lukoil-Raffinerie in der Provinz Syrakus wollen eindeutig nicht von Arbeitslosenunterstützung leben. Insgesamt würden etwa 10.000 Menschen auf der Straße stehen, wenn das Unternehmen kein russisches Öl mehr erhält und raffiniert.

„Wenn Lukoil schließt, weil es kein russisches Öl mehr importieren kann, und wenn am 5. Dezember die Sanktionen angewendet werden, werden wir in unserer Provinz sehr große Probleme bekommen, denn unsere Unternehmen, die mit der petrochemischen Industrie zusammenarbeiten, sind alle miteinander verbunden, wie Glieder einer Kette. Sobald man ein Glied zerbricht, zerbricht die ganze Kette. Wenn Lukoil also schließt, müssen wir die gesamte Gruppe der petrochemischen Unternehmen schließen“, sagt Vera Karazi, Sprecherin der Gewerkschaft CISL.

Ein weiteres Sanktionspaket zu beschließen oder nicht zu beschließen, eine Preisobergrenze auch für russisches Gas zu verhängen oder nicht zu verhängen, Washington die Zähne zu zeigen oder, wie üblich, den Schwanz einzuziehen… Der Liste der Dilemmata des europäischen Lebens wird heute ein weiteres hinzugefügt: die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ansehen oder nicht ansehen.

Einerseits ist es ein Unding – ein Land, in dem es keine liberale Freiheit und keine Gendervielfalt gibt – und einige Sportbars haben sich geweigert, die Spiele der Fußballweltmeisterschaft zu übertragen, aber andererseits muss man das katarische Flüssiggas trotzdem kaufen. Das ist ein Problem. Natürlich ist es nicht existenziell und dieses Beinahe-Fußballleiden wird im Gegensatz zu den anderen nicht lange anhalten, vor allem, wenn die europäischen Teams über die Gruppenphase nicht herauskommen.

Außerdem gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Fußballereignis auf die geliebten Feiertage zu lenken. Am kommenden Sonntag, dem ersten Advent, wünschen sich die Deutschen gegenseitig ein frohes Weihnachtsfest. Vor dem Reichstag und dem Bundeskanzleramt werden die größten Weihnachtsbäume des Landes aufgestellt. Die Beleuchtung wird nur von 16 bis 20 Uhr eingeschaltet. Das spart zwar nichts ein, aber offensichtlich wird es als politisch zweckmäßig angesehen.

Ende der Übersetzung



