In der Frage der von Litauen verhängten Blockade Kaliningrads hat Litauen verkündet, sich mit der Umsetzung der EU-Richtlinie Zeit zu lassen. Die erhoffte Deeskalation bleibt damit erst einmal aus.

Litauen hat im Juni eine Blockade Kaliningrads ausgerufen. Litauen hatte den Transport von sanktionierten Waren aus dem russischen Kernland in die russische Exklave Kaliningrad durch sein Hoheitsgebiet verboten. Das war eine klare Provokation Litauens, denn es ging dabei nicht den Export sanktionierter Waren aus Russland, sondern um den Transport solcher Waren von Russland nach Russland.

Die EU hat die Gefahr, dass Russland in der Blockade Kaliningrads eine militärische Aggression sehen und entsprechend reagieren könnte, sofort erkannt. Entsprechend zurückhaltend waren die Reaktionen in Brüssel auf den litauischen Alleingang.

Nun hat die EU eine klarstellende Richtlinie veröffentlicht, die für die litauische Regierung eine schallende Ohrfeige ist, denn die von Litauen angeordneten Maßnahmen werden fast alle gestrichen. Der Transit von Russland nach Kaliningrad wäre damit weitgehend und mit nur wenigen Einschränkungen, die vor allem militärisches Gerät betreffen, wieder möglich.

Aber da Litauen dafür bekannt ist, immer eskalieren und nicht deeskalieren zu wollen, wie es bereits im Falle Chinas gezeigt hat, hat Litauen einen Weg gefunden, die Umsetzung der EU-Richtlinie auf unbestimmte Zeit zu verzögern. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Litauen wird das bisherige Verfahren anwenden, bis die EU-Empfehlungen für den Warentransit angepasst sind

Die litauische Premierministerin Ingrida Shimonite gab nicht an, wie lange diese Situation andauern könnte

Das alte Verfahren für den Transit von Gütern durch litauisches Territorium in das russische Kaliningrader Gebiet wird noch einige Zeit angewandt, bis die Behörden der baltischen Republik die neuen Transitempfehlungen der Europäischen Kommission einführen. Das teilte die litauische Premierministerin Ingrida Shimonite am Donnerstag vor Journalisten mit.

„Die Empfehlungen sehen eine noch strengere Kontrolle der Güter vor, die in das Kaliningrader Gebiet transportiert werden, um sicherzustellen, dass sie wirklich für den Bedarf der Region bestimmt sind, und dass Güter, die in die entgegensetzte Richtung gehen, nicht unter Umgehung der Sanktionen geliefert werden“, sagte sie. Die Einführung solcher Kontrollmechanismen wird einige Zeit in Anspruch nehmen. „Bis die litauischen Behörden diese Anordnung ausarbeiten, bleiben die bisherigen Vorschriften in Kraft“, sagte die Regierungschefin. Die Premierministerin gab nicht an, wie lange diese Situation andauern könnte.

Am 18. Juni stoppte Litauen den Transit von Waren, die europäischen Sanktionen unterliegen, von und nach Kaliningrad. Die EU-Sanktionen umfassen ein Verbot der Ausfuhr aus Russland und des Transits durch das Gebiet der EU für eine breite Liste von Gütern, darunter chemische, metallurgische und militärtechnische Erzeugnisse, Brennstoffe, Bauprodukte, Rohstoffe und viele andere. Für das Inkrafttretens der Verbote für den Transport der jeweiligen Güter gelten unterschiedliche Fristen, was die Europäische Kommission damit begründet, dass die Unternehmen eine gewisse Zeit für die Anpassung benötigen.

Am 10. Juli erweiterte Vilnius die Beschränkungen für den Transit von Waren. Die neuen Beschränkungen wurden für Alkohol, Industriechemikalien auf Alkoholbasis, Holz und Zement verhängt, nachdem die schrittweisen Änderungen der zuvor angekündigten EU-Sanktionen in Kraft getreten waren. In diesem Zusammenhang wies die litauische Zollbehörde auf die EU-Verordnung über den Transit in das Kaliningrader Gebiet und deren Anhänge hin, die Vilnius als Richtschnur für sein Handeln dienten.

Seit Montag hat Litauen damit begonnen, die aus dem Kaliningrader Gebiet kommenden LKW gründlicher zu kontrollieren. Am Dienstag und Mittwoch wurden 50 Lastwagen an der Grenze zurückgewiesen.

Ende der Übersetzung



