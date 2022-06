Mein Buch „Inside Corona“ führt zu parlamentarischer Anfrage in Österreich

Covid-19

Mein Buch "Inside Corona" hat zu einer sehr ausführlichen parlamentarischen Anfrage an die österreichische Regierung geführt.

Bekanntlich habe ich in meinem Buch „Inside Corona“ auf über 300 Seiten die These aufgestellt und mit 500 Quellen belegt, dass die Covid-19-Pandemie nicht aus heiterem Himmel über die Welt gekommen ist, sondern von einer kleinen Gruppe sehr reicher und mächtiger Menschen generalstabsmäßig vorbereitet und umgesetzt wurde. Sollten Sie neu auf meiner Seite sein, empfehle ich Ihnen zum besseren Verständnis, zuerst zwei Artikel in dieser Reihenfolge zu lesen (zuerst diesen und dann diesen) und auch mein Interview zu dem Buch anzuschauen, in dem ich vieles erklärt habe.

Am 14. Juni haben österreichische Abgeordnete der österreichischen Regierung eine Anfrage gestellt, die von meinem Buch „Inside Corona“ inspiriert ist. In der Anfrage werden mehrere Passagen des Buches zitiert und die 32 Fragen konzentrieren sich vor allem auf die vielen Pandemie-Planspiele, die von 2017 bis 2019 organisiert wurden.

Leider gehen die Fragen in meinen Augen am eigentlichen Thema vorbei, denn ich würde die Regierung in Österreich – und vor allem in Deutschland – nach dem Einfluss der in dem Buch genannten Stiftungen, die die Pandemie generalstabsmäßig geplant haben, auf die Politik fragen. Die interessanten Fragen sind nicht so sehr die Planspiele vor der Pandemie, denn die sind bekannt.

Interessant wäre es, den Einfluss dieser Oligarchen-Stiftungen (Bill & Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Weltwirtschaftsforum, Wellcome Trust, Nuclear Threat Initiative, Open Philantropy) und der von ihnen bezahlten Regierungsberater auf politische Entscheidungen insgesamt aufzudecken. Man könnte also zum Beispiel danach fragen, welche Regierungsberater und Mitglieder von Kommissionen, die die Regierungen beraten, Verbindungen zu diesen Stiftungen haben.

Ich habe gerade mit Mr. X telefoniert und wir sind gerne bereit, bei der Formulierung interessanterer Fragen zu helfen und auch konkrete Namen von Leuten zu nennen, nach denen man bei der Gelegenheit fragen könnte.

Aber zunächst gilt es nun aber, die eingereichte Anfrage zu beobachten, um die Antwort der österreichischen Regierung nicht zu verpassen, denn die Antworten auf einige der Fragen sind könnten durchaus interessant sein.



