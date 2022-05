Mein überarbeitetes Ukraine-Buch ist erhältlich

In eigener Sache

In meinem Buch über die Ukraine-Krise geht es um die Chronologie der Ereignisse des Jahres 2014. Wer den heutigen Konflikt in und um die Ukraine verstehen möchte, kommt um die Ereignisse des Jahres 2014 nicht herum, denn der Schlüssel zum Verständnis des Schreckens, der heute in der Ukraine passiert, liegt im Jahr 2014.

Wer verstehen will, was heute politisch passiert, der muss die (Vor-)Geschichte kennen. Das gilt ganz besonders für die Ereignisse in der Ukraine. Das entscheidende Jahr war 2014, als die Maidan-Regierung das Land umgekrempelt hat. Um dieses Jahr geht es in meinem Buch über die Ukraine-Krise, in dem ich die Chronologie der Ereignisse des Jahres 2014 bis ins kleinste Detail nachzeichne.

Aufgrund der Eskalation und der russischen Intervention in der Ukraine habe ich dem Buch einen weiteren Teil hinzugefügt, in dem ich die wichtigsten Ereignisse von 2015 bis Anfang 2022 zusammengefasst habe. Diese überarbeitete Version ist nun im Handel erhältlich.

Der Beginn des Krieges

Im November 2013 begann der Maidan, der Ende Februar 2014 zum blutigen Umsturz in Kiew führte. Drei Wochen später, also Mitte März, vereinigte sich die Krim mit Russland und schon Anfang April schickte die neue ukrainische Regierung Panzer, übrigens nach einer Sitzung, an der der inkognito angereiste CIA-Chef teilgenommen hat, gegen die eigene Bevölkerung im Donbass.

Da die ukrainische Armee den Schießbefehl auf die eigene Bevölkerung noch weitgehend verweigert hat, begann der tatsächliche Bürgerkrieg im Donbass erst, als im Mai 2014 die aus den Reihen der radikalen Nationalisten neu aufgestellten „Freiwilligenkorps“ entsandt wurden. Heute sind sie, wie zum Beispiel das berüchtigte Asow-Bataillon, Teil der Nationalgarde der Ukraine.

Wie und warum es von diesem Beginn des Krieges im Jahr 2014 zum Eingreifen der russischen Streitkräfte im Jahr 2022 gekommen ist, wer in der Ukraine nach dem Maidan die Fäden gezogen hat und warum die Ukraine in den meisten internationalen Skandalen seit 2016 eine zentrale Rolle gespielt hat, das erfahren Sie in meinem überarbeiteten Ukraine-Buch.

