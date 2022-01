Militärmanöver und Kriegsgefahr: Was Spiegel-Leser nicht erfahren

Propaganda

Der Spiegel meldet, dass Russland ein großes Manöver in Atlantik, Arktis, Pazifik und Mittelmeer ankündigt. Wie immer ist es viel interessanter, was der Spiegel nicht berichtet.

Am 20. Januar hat der Spiegel in einem Artikel mit der Überschrift „In der Ukrainekrise – Russland kündigt Manöver in Atlantik, Arktis, Pazifik und Mittelmeer an“ recht entrüstet gemeldet, dass Russland ein großes Manöver plant:

„Russland hat inmitten der Spannungen mit der Ukraine und deren westlichen Partnern groß angelegte Marinemanöver in Atlantik, Arktis, Pazifik und Mittelmeer angekündigt. An den für Januar und Februar geplanten Übungen seien insgesamt mehr als 140 Schiffe, mehr als 60 Flugzeuge und etwa 1000 Stück anderer militärischer Ausrüstung beteiligt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen am Donnerstag mit. Etwa 10.000 Soldaten sollen demnach teilnehmen.“

Der Spiegel hat die Meldung – wie man an der Überschrift schon sehen kann – in den Kontext der Eskalation rund um die Ukraine gestellt und damit seinen Lesern ein weiteres Mal suggeriert, wie aggressiv die bösen Russen doch sind, wenn sie in dieser Situation auch noch ein Manöver durchführen. Diese suggestive Art der „Berichterstattung“ kennt man vom Spiegel, der sich eigentlich „NATO-Spiegel“ nennen müsste, weil er sich als Pressestelle der NATO versteht. Daher kann es nicht überraschen, dass der Spiegel am gleichen Tag völlig vergessen hat, seinen Lesern von einer weiteren Nachricht zu berichten, die nicht so gut ins gewollte Bild passt.

Was Spiegel-Leser nicht erfahren

Einen Tag vor dem Spiegel-Artikel, am 19. Januar, hat die NATO gemeldet, dass sie auch ein großes Manöver abhalten wird. Die NATO wird im März das Manöver „Cold Response“ in der Arktis, also direkt vor Russlands nördlicher Küste, abhalten. Und im Gegensatz zu dem „kleinen“ Manöver der Russen macht die NATO keine halben Sachen, denn am NATO-Manöver werden 35.000 Soldaten aus 28 Staaten und der US-Flugzeugträger „USS Harry S. Truman“ teilnehmen, auf dem bis zu 85 Flugzeuge stationiert sind.

The largest @NATO exercise inside the Arctic Circle, Cold Response is planned for the beginning of March.



35,000 soldiers from 28 nations will participate. U.S. aircraft carrier "USS Harry S Truman" will also be part of the exercise. pic.twitter.com/qieTmM1mJ7 — US Mission to NATO (@USNATO) January 19, 2022

Aber dass die NATO direkt vor Russlands Küsten ein größeres Manöver als Russland durchführt, müssen Spiegel-Leser ja nicht wissen…



