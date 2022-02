Moral und Demokratie? Die „Wahl“ des Bundespräsidenten

Deutschland

Bundespräsident Steinmeier ist für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Warum er der falsche Kandidat war und ist und warum die "Wahl" nichts mit Demokratie zu tun hat.

Stellen Sie sich vor, Weißrussland würde der Präsident folgendermaßen gewählt: Nicht etwa die Wähler dürfen ihn wählen, sondern dafür wird eine Volksversammlung einberufen, die sich nach folgenden Regeln zusammensetzt: Interessengruppen stellen Kandidaten auf, die in Parlamente des Landes gewählt werden können; unabhängige Kandidaten, die keiner der Interessengruppen angehören, haben keine Chance, gewählt zu werden. Anschließend ziehen diese gewählten Abgeordneten nach einem Proporzsystem, das die verschiedenen Parlamente berücksichtigt, in die Volksversammlung ein und stellen die Hälfte der Mitglieder der Volksversammlung. Die andere Hälfte stellen weißrussische Prominente, die von den Interessengruppen nominiert werden. Und diese Volksversammlung wählt dann den weißrussischen Präsidenten.

Was glauben Sie, würden Politik und Medien einen auf diese Weise gewählten weißrussischen Präsidenten als „demokratisch gewählt“ bezeichnen? Ich glaube nicht.

Genauso wird aber der deutsche Bundespräsident gewählt. Die Interessengruppen heißen in Deutschland Parteien und die Bundesversammlung, die den Präsidenten wählt, wird nach einem Proporzsystem aus Abgeordneten gebildet, die dank der Parteien Abgeordnete in Bundestag und Landtagen geworden sind. Und dann nominieren die Parteien noch Prominente, die sie ebenfalls in die Bundesversammlung entsenden. Was hat das mit Demokratie zu tun?

Die moralische Instanz

Nun könnte man argumentieren, dass der Bundespräsident in Deutschland sowieso mehr oder weniger unwichtig ist, weil er kaum Machtbefugnisse hat. Da kann es eigentlich auch egal sein, wer ihn wählt.

So ist es aber nicht, denn in der Bundesrepublik hat es inzwischen Tradition, dass der Bundespräsident eine Art moralische Instanz ist und über die Parteigrenzen hinweg als eine Art Mittler verstanden wird. Gerade diese moralische Instanz sollte dann aber vom Volk gewählt werden, um auch tatsächlich eine Art Mittler zwischen den Parteien und dem Volk sein zu können.

Steinmeier und die Moral

Gerade Steinmeier ist aber ohnehin ungeeignet, sich als moralische Instanz aufzuspielen. Er hat 2014 jedes Recht vertan, sich als moralische Instanz aufzuspielen.

2014 fand in Kiew der Maidan statt und Steinmeier war damals als deutscher Außenminister an den Vermittlungen zwischen dem Maidan und Präsident Janukowitsch beteiligt. Dabei hat Steinmeier auch Oleg Tjahnybok, den Chef der ukrainischen Partei Swoboda, unterstützt, ihm die Hand geschüttelt und ihn als Teil der „demokratischen Opposition“ des Maidan gelobt.

Tjahnybok war allerdings nie ein Demokrat, er war und ist ein Neonazi. Das ist keine russische Propaganda, das war die Einschätzung der Friedrich-Ebert-Stiftung und das ist die Stiftung der SPD, also der Partei von Steinmeier. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat Tjahnybok 2012 als Vertreter des „Ethnonationalismus“ bezeichnet, was eine Umschreibung für Nationalist und Rassist, also die Kernelemente der Nazis, ist. Und Steinmeier wusste das natürlich, was ihn aber nicht daran gehindert hat, Tjahnybok zu unterstützen, ihm die Hand zu schütteln und sich mit ihm fotografieren zu lassen (Auf dem Titelbild steht Tjahnybok rechts neben Steinmeier).

Als Steinmeier und andere europäische Außenminister in Kiew ausgehandelt hatten, dass Janukowitsch zurücktritt, hat den radikalen Nazis um Tjahnybok das nicht ausgereicht. Kaum waren Steinmeier und seine Kollegen abgeflogen, haben die Neonazis am nächsten Tag das Regierungsviertel gestürmt und die Regierung gestürzt. Anstatt sich gegen diesen Bruch der ausgehandelten Vereinbarung zu wenden, hat Steinmeier das schulterzuckend akzeptiert.

Damit hat Steinmeier den Weg frei gemacht für die faschistoide Maidan-Regierung, die nur zwei Monate später den blutigen Krieg im Donbass losgetreten hat. Steinmeier hat daher höchstpersönlich das Blut der Opfer des ukrainischen Bürgerkrieges an seinen Händen kleben, denn er hätte diese Entwicklungen verhindern können, indem er auf die Einhaltung der unter seiner Vermittlung ausgehandelten Vereinbarung und auf reguläre Neuwahlen ohne einen blutigen Putsch bestanden hätte.

Das hat Steinmeier nicht getan, weshalb mir bei seiner Rede nach seiner Wiederwahl regelrecht übel geworden ist. Der Spiegel zitiert Steinmeier mit den Worten:

„Wer für die Demokratie streitet, der hat mich auf seiner Seite. Wer sie angreift, wird mich als Gegner haben.“

Was ist für den Mann Demokratie? In Kiew war es für ihn anscheinend demokratisch, dass ein bewaffneter Mob Ministerien und das Parlament stürmt und eine – gemäß OSZE – demokratisch gewählte Regierung einfach wegputscht.

Besonders verlogen hat Steinmeier sich jedoch zur aktuellen Krise rund um die Ukraine geäußert, die es wahrscheinlich gar nicht geben würde, wenn Steinmeier 2014 Rückgrat gezeigt hätte. Der Spiegel zitiert Steinmeier dazu:

„In seiner Rede warnte Steinmeier auch vor einem bewaffneten Konflikt in Europa. »Wir sind inmitten der Gefahr eines militärischen Konflikts, eines Krieges in Osteuropa«, sagte er. »Dafür trägt Russland die Verantwortung.« Der Bundespräsident wandte sich direkt an den russischen Staatschef Wladimir Putin. »Ich appelliere an Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine! Und suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt.«“

Das sagt der Richtige…



