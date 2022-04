Ukraine

Die westlichen Medien verschweigen komplett, wie offizielle Stellen in der Ukraine offen zu Morden aufrufen und der eigenen Zivilbevölkerung drohen.

Dass die Ukraine seit dem Maidan von Neonazi-Regierungen regiert wird, kann niemand bestreiten, der das Land kennt. Schon vor der militärischen Eskalation hat die ukrainische Armee ungeniert Nazi-Symbole getragen, wurde Kindern beigebracht, dass man „russische Untermenschen“ erschießen müsse, und so weiter. Details und weitere Beispiele finden Sie hier und hier.

Das russische Fernsehen hat eine Zusammenfassung der aktuellsten Auswüchse dieser unmenschlichen Politik gebracht, die ich übersetzt habe. Und ich sage es deutlich: Das ist keineswegs russische Propaganda, es handelt sich um Meldungen aus der Ukraine selbst.

Beginn der Übersetzung:

Ukrainischer Patriotismus: Aufrufe zur Tötung von Russen und Drohungen gegen die Zivilbevölkerung

Die ukrainische Regierung, die vom Westen als Vorbild für die Demokratie im gesamten postsowjetischen Raum dargestellt wird, hat zwei weitere Fernsehsender geschlossen. Dieses Mal hat es Pjatij und Prjamoi erwischt, die faktisch vom ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko kontrolliert werden. Ihre Führung hat sich bereits über die Behinderung von patriotischem Journalismus beschwert. Als Hauptbeweis für ihren Patriotismus nennen sie ganz offen ihre Zusammenarbeit mit BBC News und Voice of America. Aber anscheinend gelten selbst solche Patrioten in Kiew bereits als gefährlich.

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hält die Entscheidung, die Ukraine nicht in die EU aufzunehmen, für richtig. Nach Vorwürfen des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky, sie habe den NATO-Beitritt der Ukraine behindert, nahm die Altkanzlerin Stellung. Kritik an ihr und der derzeitigen deutschen Regierung kommt auch aus Polen: „Deutschland ist die größte Bremse.“ Trotz dieser Vorwürfe beharrt Merkel darauf, dass die Entscheidung, die Ukraine 2008 nicht in die NATO aufzunehmen, richtig war.

Hier ist ein grausiges Video, in dem die ukrainische Armee vorschlägt, das Land mit Moskalen, also Russen, zu düngen. Der Bürgermeister von Dnipropetrowsk, Boris Filatow, ruft dazu auf, Russen kurzerhand einfach zu töten.

„Wir haben das volle moralische Recht, diese Nicht-Menschen überall auf der Welt in aller Ruhe und mit völlig ungetrübtem Verstand zu töten, und zwar für unbegrenzte Zeit und in größtmöglichen Mengen. Methodisch und ohne übertriebenen Heroismus“, sagte er.

Und das ist, wie man in der Ukraine und in Europa meint, kein Nationalismus. In einem polnischen Beitrag über den ukrainischen Widerstand taucht jedoch zufällig ein Hakenkreuz in der Ecke des Bildes auf. Und Präsident Selensky zuckt auf die Frage von Fox News nach den Gräueltaten von Asow nur mit den Schultern.

„Asow ist eines von vielen Bataillonen. Sie sind, was sie sind. Sie verteidigen unser Land“, sagt Selensky.

Dieses Fragment wurde aus der ausgestrahlten Fassung des Interviews herausgeschnitten: Es ist nicht angebracht, den Nationalsozialismus eines Mannes zu rechtfertigen, der in der westlichen Presse heute fast als Führer der freien Welt bezeichnet wird.

Bei der 64. Grammy-Verleihung in Las Vegas trugen sie gelbe und blaue Uniformen und rezitierten ukrainische Gedichte; man musste sich nur noch ausdenken, was das mit Musik zu tun hat.

„Unsere Musiker tragen jetzt Armeeuniformen anstelle von Smokings. Sie singen in Krankenhäusern, obwohl sie wissen, dass vielleicht niemand zuhört. Aber die Musik durchbricht diese Stille“, sagte Selensky.

Er versucht zu sagen, dass mehr Artikel über die Ukraine in den westlichen Medien notwendig sind. Doch als beispielsweise der niederländische Journalist Robert Dulmers einige Fotos veröffentlichte, die Stellungen der ukrainischen Armee in Wohngebieten zeigten, wurde er sofort des Landes verwiesen. Er wurde verhaftet und mit vorgehaltener Waffe als Persona non grata aus der Ukraine ausgewiesen, weil er „Staatsgeheimnisse“ ausgeplaudert hatte.

Staatsgeheimnisse über ihren Standort werden täglich von den ukrainischen Soldaten selbst weitergegeben, die doch in NATO-Stützpunkten ausgebildet werden.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass die NATO-Verbündeten – die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada und einige andere – seit Jahren ukrainische Truppen ausbilden. Zehntausende von ukrainischen Soldaten, die von Ausbildern des Bündnisses gut ausgebildet wurden, kämpfen nun an der Front gegen die russischen Streitkräfte“, so der Generalsekretär des Nordatlantikblocks, Jens Stoltenberg.

Dieselben Soldaten machen jedoch Selfies, während sie auf einer nicht explodierten Rakete sitzen, ohne zu wissen, dass diese noch scharf sein könnte.

„Einst war ich an den Anfängen der ukrainischen Armee beteiligt und reformierte sie nach NATO-Standards. Und jetzt sehen wir die Ergebnisse dieser Reformen – eine Kombination aus NATO-Standards und dem Willen des ukrainischen Volkes“, so der ehemalige Präsident Poroschenko.

In den befreiten Gebieten werden sowohl die NATO als auch Präsident Selensky, der in seinen Reden beispielsweise in der Region Cherson die Zivilbevölkerung bedroht, auf einmal nicht mehr verehrt.

„Ich verstehe, dass es für einen Mann, der die Rolle des Präsidenten der Ukraine spielt, schwierig ist, zuzugeben, dass er unsere Region verloren hat. Deshalb sind wir für ein friedliches Leben in unserer Region Cherson“, erklärt Pawel Filiptschuk, Leiter der Verwaltung des Ortes Kachowka.

Dies sind Aufnahmen aus Kiew, wo die örtliche Bohème während der Ausgangssperre ihre Zeit mit privaten Partys und Siegesfeiern verbringt, während die meisten Einwohner in Kellern und Luftschutzkellern sitzen.

Ende der Übersetzung



