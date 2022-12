Neue Veröffentlichungen Teil 2: Die Vorbereitung der Sperrung von Trump

Twitter-Files

Seit er Twitter übernommen hat, lässt Elon Musk die Methoden und Hintergründe der Zensur auf Twitter aufarbeiten und veröffentlichen. Hier finden Sie den zweiten Teil der neuen Enthüllungen.

Ich habe bereits über die erste Veröffentlichung, die die Journalisten, die von Elon Musk Zugriff auf die internen Unterlagen zur Zensur bei Twitter bekommen haben, berichtet. In dem Artikel darüber bin ich auch ausführlich auf die Korruption des Biden-Clans und den Laptop von Hunter Biden eingegangen und habe die gesamte Veröffentlichung übersetzt.

Seit letzten Freitag gab es weitere Enthüllungen, die ich in dieser Serie komplett und unkommentiert übersetze. Im ersten Teil ging es um die schwarzen Listen von Twitter. In diesem zweiten Teil geht es darum, wie die Sperrung von Trump vorbereitet wurde.

1. THREAD: The Twitter Files

THE REMOVAL OF DONALD TRUMP

Part One: October 2020-January 6th — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 9, 2022

Beginn der Übersetzung:

1 THREAD: Die Twitter-Files

DIE SPERRUNG VON DONALD TRUMP

Erster Teil: Oktober 2020-Januar 6.

2 Die Welt weiß viel von der Geschichte, was zwischen den Unruhen im Kapitol am 6. Januar und der Sperrung von Präsident Donald Trump auf Twitter am 8. Januar geschah…

3 Wir zeigen Ihnen, was noch nicht enthüllt wurde: die Aushöhlung der Standards innerhalb des Unternehmens in den Monaten vor dem 6. Januar, Entscheidungen hochrangiger Führungskräfte, gegen ihre eigenen Richtlinien zu verstoßen, und mehr, vor dem Hintergrund der laufenden, dokumentierten Interaktion mit Bundesbehörden.

4 Diese erste Folge umfasst den Zeitraum vor der Wahl bis zum 6. Januar. Morgen wird @Shellenbergermd über das Chaos bei Twitter am 7. Januar berichten. Am Sonntag wird @BariWeiss die geheime interne Kommunikation ab dem Stichtag 8. Januar enthüllen.

5 Wie auch immer man zu der Entscheidung steht, Trump an diesem Tag zu sperren, die interne Kommunikation bei Twitter zwischen dem 6. und 8. Januar hat eindeutig historische Bedeutung. Selbst die Mitarbeiter von Twitter waren sich in diesem Moment darüber im Klaren, dass es sich um einen Meilenstein in den Annalen der Redefreiheit handelt.

6 Sobald sie mit der Sperrung von Trump fertig waren, begannen die Führungskräfte von Twitter mit der Verarbeitung neuer Macht. Sie bereiteten sich darauf vor, zukünftige Präsidenten und Weiße Häuser zu verbieten – vielleicht sogar Joe Biden. Die „neue Regierung“, so eine Führungskraft, „wird von Twitter nicht gesperrt, es sei denn, es ist absolut notwendig.“

7 Die Twitter-Führungskräfte sperrten Trump zum Teil aufgrund dessen, was eine Führungskraft als „Kontext“ bezeichnete: Handlungen von Trump und seinen Anhängern „im Verlauf der Wahl und offen gesagt in den letzten vier Jahren.“ Letztendlich haben sie auf ein weites Bild geblickt. Aber dieser Ansatz kann in beide Richtungen gehen.

8 Der Großteil der internen Debatte, die zu Trumps Sperre führte, fand in diesen drei Januartagen statt. Der intellektuelle Rahmen wurde jedoch bereits in den Monaten vor den Kapitol-Unruhen geschaffen.

9 Vor dem 6. Januar war Twitter eine einzigartige Mischung aus automatisierter, regelbasierter Durchsetzung und eher subjektiver Moderation durch leitende Angestellte. Wie @BariWeiss berichtete, verfügte das Unternehmen über eine breite Palette von Werkzeugen zur Manipulation der Sichtbarkeit, von denen die meisten vor dem 6. Januar auf Trump (und andere) angewandt wurden.

10 Als die Wahl näher rückte, kämpften die leitenden Angestellten – vielleicht unter dem Druck der Bundesbehörden, mit denen sie sich im Laufe der Zeit immer häufiger trafen – zunehmend mit den Regeln und begannen, von „Verstößen“ als Vorwand zu sprechen, um das zu tun, was sie wahrscheinlich ohnehin getan hätten.

11 Nach dem 6. Januar zeigen interne Slacks, dass Twitter-Führungskräfte von den intensiveren Beziehungen zu Bundesbehörden begeistert waren. Hier ist der Leiter der Abteilung für Vertrauen und Sicherheit, Yoel Roth, der beklagt, dass die Kalenderbeschreibungen nicht „generisch genug“ seien, um seine „sehr interessanten“ Gesprächspartner zu verbergen.

12 Diese ersten Berichte beruhen auf der Suche nach Dokumenten, die mit prominenten Führungskräften in Verbindung stehen, deren Namen bereits öffentlich bekannt sind. Dazu gehören Roth, die frühere Chefin für Vertrauen und Politik, Vijaya Gadde, und der kürzlich entlassene stellvertretende Chefsyndikus (und ehemalige Top-Anwalt des FBI) Jim Baker.

13 Ein bestimmter Slack-Channel bietet einen einzigartigen Einblick in die sich entwickelnde Denkweise von Spitzenkräften Ende 2020 und Anfang 2021.

14 Am 8. Oktober 2020 eröffneten die Führungskräfte einen Kanal namens „us2020_xfn_enforcement“. Über den 6. Januar wurden dort Diskussionen über wahlkampfbezogene Löschungen geführt, insbesondere solche, die „hochkarätige“ Konten betrafen (oft „VITs“ oder „Very Important Tweeters“ genannt).

15 Es gab zumindest einige Spannungen zwischen Safety Operations – einer größeren Abteilung, deren Mitarbeiter ein eher regelbasiertes Verfahren zur Behandlung von Problemen wie Pornos, Betrug und Drohungen anwandten – und einem kleineren, mächtigeren Kader von leitenden Mitarbeitern wie Roth und Gadde.

16 Die letztgenannte Gruppe war eine Art Oberster Gerichtshof der Moderation, der im Eiltempo Entscheidungen über Inhalte fällte, oft innerhalb von Minuten und auf der Grundlage von Vermutungen, Bauchgefühlen und sogar Google-Suchen, selbst in Fällen, die den Präsidenten betrafen.

17 In dieser Zeit standen die Führungskräfte auch in engem Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden und den Geheimdiensten, um die Moderation von wahlbezogenen Inhalten zu gewährleisten. Wir stehen zwar noch am Anfang der Auswertung der #TwitterFiles, aber wir finden täglich mehr über diese Interaktionen heraus.

18 Policy Director Nick Pickles wird gefragt, ob Twitter „Fehlinformationen“ durch „ML, menschliche Überprüfung und *Partnerschaften mit externen Experten?“ aufspüren soll. Der Mitarbeiter fragt: „Ich weiß, dass das ein schlüpfriger Prozess ist… ich bin mir nicht sicher, ob Sie wollen, dass unsere öffentliche Erklärung davon abhängt.“

19 Pickles fragt schnell, ob sie „einfach ‚Partnerschaften‘ sagen könnten.“ Nach einer Pause sagt er: „Wir sind nicht sicher, ob wir das FBI/DHS als Experten bezeichnen würden.“

20 Dieser Beitrag über die Hunter-Biden-Laptop-Situation zeigt, dass Roth sich nicht nur wöchentlich mit dem FBI und dem DHS traf, sondern auch mit dem Büro des Direktors der nationalen Geheimdienste (DNI):

21 Roths Bericht an FBI/DHS/DNI ist in seinem selbst geißelnden Ton fast schon eine Farce:

„Wir haben die NYP-Story blockiert, dann wieder freigegeben (aber das Gegenteil behauptet)… die Kommunikationsabteilung ist verärgert, die Reporter halten uns für Idioten… kurzum, FML“ (fuck my life).

23 Einige von Roths späteren Slacks deuten darauf hin, dass seine wöchentlichen Konferenzen mit den Strafverfolgungsbehörden gesonderte Treffen beinhalteten. Hier verscheucht er das FBI bzw. das DHS, um erst zu einer „Aspen-Instituts-Sache“ zu gehen und dann ein Gespräch mit Apple zu führen.

24 Hier sendet das FBI Berichte über zwei Tweets, von denen der zweite einen ehemaligen Stadtrat von Tippecanoe County, Indiana, und Republikaner namens @JohnBasham betrifft, der behauptet, dass „zwischen 2 % und 25 % der per Post verschickten Stimmzettel aufgrund von Fehlern abgelehnt werden“

Der zweite Bericht des FBI betraf diesen Tweet von @JohnBasham:

25 Der vom FBI markierte Tweet wurde dann im Slack der Strafverfolgungsbehörden verbreitet. Twitter zitierte Politifact, um zu sagen, dass die erste Geschichte „erwiesenermaßen falsch ist“, und merkte dann an, dass die zweite bereits „bei zahlreichen Gelegenheiten als kein Verstoß“ eingestuft worden war.

26 Die Gruppe beschließt daraufhin, das Etikett „Erfahren Sie, wie wählen sicher ist“ anzubringen, weil ein Kommentator sagt, „es ist völlig normal, eine Fehlerquote von 2 % zu haben.“ Roth gibt dann endgültig grünes Licht für den vom FBI initiierten Prozess:

27 Bei der Durchsicht des gesamten Wahldurchsetzungs-Slack haben wir keinen einzigen Hinweis auf Moderationsanfragen der Trump-Kampagne, des Weißen Hauses von Trump oder der Republikaner generell gefunden. Wir haben nachgesehen. Vielleicht gibt es sie: Uns wurde gesagt, dass es sie gibt. Hier waren sie jedoch nicht vorhanden.

Ende der Übersetzung

Hier geht es zu Teil 3 der Enthüllungen



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen