Neue Veröffentlichungen Teil 3: Wie Trump gesperrt wurde

Seit er Twitter übernommen hat, lässt Elon Musk die Methoden und Hintergründe der Zensur auf Twitter aufarbeiten und veröffentlichen. Hier finden Sie den dritten Teil der neuen Enthüllungen.

Ich habe bereits über die erste Veröffentlichung, die die Journalisten, die von Elon Musk Zugriff auf die internen Unterlagen zur Zensur bei Twitter bekommen haben, berichtet. In dem Artikel darüber bin ich auch ausführlich auf die Korruption des Biden-Clans und den Laptop von Hunter Biden eingegangen und habe die gesamte Veröffentlichung übersetzt.

Seit letzten Freitag gab es weitere Enthüllungen, die ich in dieser Serie komplett und unkommentiert übersetze. Im ersten Teil ging es um die schwarzen Listen von Twitter. Im zweiten Teil ging es darum, wie die Sperrung von Trump vorbereitet wurde. In diesem dritten Teil ging um die internen Vorgänge bei der Sperrung von Trump.

Beginn der Übersetzung:

TWITTER-FILES, TEIL 4

Die Sperrung von Donald Trump: 7. Januar

Während der Druck zunimmt, plädieren die Twitter-Führungskräfte für ein dauerhaftes Verbot

Am 7. Januar haben leitende Angestellte von Twitter:

Rechtfertigungen für die Sperrung von Trump erstellt

eine Änderung der Richtlinien für Trump allein, unabhängig von anderen politischen Führern gesucht

keine Bedenken über die Auswirkungen eines Verbots auf die Meinungsfreiheit oder die Demokratie geäußert

Diese #TwitterFiles wird mit @lwoodhouse berichtet

In Teil 1 hat @mtaibbi dokumentiert, wie hochrangige Twitter-Führungskräfte gegen ihre eigenen Richtlinien verstoßen haben, um die Verbreitung von korrekten Informationen über Hunter Bidens Laptop zu verhindern;

In Teil 2 hat @bariweiss aufzeigt, wie hochrangige Twitter-Führungskräfte geheime schwarze Listen erstellt haben, um missliebige Twitter-Nutzer zu „de-amplifizieren“, nicht nur bestimmte Tweets;

Und in Teil 3 hat @mtaibbi dokumentiert, wie hochrangige Twitter-Führungskräfte Tweets von Trump im Vorfeld der Wahlen im November 2020 zensiert haben, während sie regelmäßig mit Vertretern der US-Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet haben.

Jahrelang hatte sich Twitter gegen Forderungen gewehrt, Trump zu sperren.

„Einen world leader von Twitter zu sperren“, schrieb es 2018, „würde wichtige Informationen verbergen… [und] die notwendige Diskussion über ihre Worte und Handlungen behindern.“

Doch nach den Ereignissen vom 6. Januar wächst der interne und externe Druck auf Twitter-CEO @jack.

Die ehemalige First Lady @michelleobama, der Tech-Journalist @karaswisher, @ADL, der Hightech-VC @ChrisSacca und viele andere fordern Twitter öffentlich auf, Trump dauerhaft zu sperren.

Dorsey war in der Woche vom 4. bis 8. Januar 2021 im Urlaub in Französisch-Polynesien. Er rief zu Besprechungen an, delegierte aber auch einen Großteil des Umgangs mit der Situation an die leitenden Angestellten @yoyoel, Twitters Global Head of Trust and Safety, und @vijaya Head of Legal, Policy, & Trust.

Als Kontext ist es wichtig zu verstehen, dass Twitters Mitarbeiter und leitende Angestellte überwiegend progressiv waren.

In den Jahren 2018, 2020 und 2022 gingen 96 %, 98 % und 99 % der politischen Spenden der Twitter-Mitarbeiter an die Demokraten.

11. This system wasn't balanced. It was based on contacts. Because Twitter was and is overwhelmingly staffed by people of one political orientation, there were more channels, more ways to complain, open to the left (well, Democrats) than the right. https://t.co/sa1uVRNhuH pic.twitter.com/K1xmqQ0TrD — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

Im Jahr 2017 twitterte Roth, dass es „ECHTE NAZIS IM WEISSEN HAUS“ gäbe.

Im April 2022 sagte Roth zu einem Kollegen, dass es sein Ziel sei, „die Welt zu verändern“, weshalb er sich entschieden habe, kein Akademiker zu werden.

Am 7. Januar schreibt @Jack eine E-Mail an die Mitarbeiter, in der er darauf hinweist, dass Twitter in seinen Richtlinien konsequent bleiben muss, einschließlich des Rechts der Nutzer, nach einer vorübergehenden Sperrung zu Twitter zurückzukehren

Danach versichert Roth einem Mitarbeiter, dass „die Leute, denen das am Herzen liegt… nicht glücklich damit sind, wo wir sind.“

Gegen 11:30 Uhr PT sendet Roth seinen Kollegen eine DM mit Neuigkeiten, die er gerne mit ihnen teilen möchte.

„RATEN SIE“, schreibt er. „Jack hat gerade eine Wiederholungsregel für bürgerliche Integrität zugelassen.“

Der neue Ansatz würde ein System schaffen, bei dem fünf Verstöße („Strikes“) zu einer permanenten Suspendierung führen würden.

„Ein Fortschritt!“, ruft ein Mitglied von Roths Vertrauens- und Sicherheitsteam.

Der Austausch zwischen Roth und seinen Kollegen macht deutlich, dass sie @jack zu einer stärkeren Einschränkung der von Twitter erlaubten Äußerungen im Zusammenhang mit Wahlen gedrängt hatten.

Der Kollege möchte wissen, ob die Entscheidung bedeutet, dass Trump endlich gesperrt werden kann. Die Person fragt: „Ändert der Aspekt der Aufstachelung zur Gewalt etwas an diesem Kalkül?“

Roth sagt, das tue es nicht. „Trump hat weiterhin nur seinen einen Strike“

Die Frage von Roths Kollegen nach der „Aufstachelung zur Gewalt“ ist ein Vorbote dessen, was am nächsten Tag passieren wird.

Am 8. Januar kündigt Twitter eine dauerhafte Sperre für Trump an, wegen des „Risikos der weiteren Aufstachelung zur Gewalt.“

Am 8. Januar erklärt Twitter, das Verbot basiere auf der „spezifischen Art und Weise, wie [Trumps Tweets] empfangen und interpretiert werden.“

Aber im Jahr 2019 sagte Twitter, dass es „nicht versucht hat, alle möglichen Interpretationen des Inhalts oder seiner Absicht zu bestimmen.“ https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/worldleaders2019

Die einzige ernsthafte Besorgnis, die wir innerhalb von Twitter über die Auswirkungen eines Verbots von Trump auf die Meinungsfreiheit und die Demokratie gefunden haben, kam von einer jüngeren Person in der Organisation. Sie wurde in einem untergeordneten Slack-Kanal versteckt, der als „site-integrity-auto“ bekannt ist.

„Dies mag eine unpopuläre Meinung sein, aber einmalige Ad-hoc-Entscheidungen wie diese, die nicht in den Richtlinien verwurzelt zu sein scheinen, sind imho eine schlüpfrige Angelegenheit… Dies scheint nun ein Erlass des CEO einer Online-Plattform mit globaler Präsenz zu sein, der die Redefreiheit für die ganze Welt kontrollieren kann…“

Twitter-Mitarbeiter verwenden in ihren Slack-Diskussionen häufig den Begriff „one off“. Die häufige Verwendung dieses Begriffs zeigt, dass es im Ermessen der Mitarbeiter liegt, wann und ob sie Tweets mit Warnhinweisen versehen und Nutzer „bestrafen“. Hier sind typische Beispiele.

Erinnern Sie sich an #TwitterFiles2 von @bariweiss, dass Twitter-Mitarbeiter sagen: „Wir kontrollieren die Sichtbarkeit ziemlich stark. Und wir kontrollieren die Verstärkung deiner Inhalte ziemlich stark. Und normale Menschen wissen nicht, wie viel wir tun.“

11. “We control visibility quite a bit. And we control the amplification of your content quite a bit. And normal people do not know how much we do,” one Twitter engineer told us. Two additional Twitter employees confirmed. — Bari Weiss (@bariweiss) December 9, 2022

Twitter-Mitarbeiter kennen den Unterschied zwischen ihrer eigenen Politik und den Nutzungsbedingungen von Twitter, aber sie lassen sich auch auf komplexe Interpretationen von Inhalten ein, um verbotene Tweets zu unterbinden, wie eine Reihe von Diskussionen über den Hashtag „#stopthesteal“ zeigt.

Roth schickt einem Kollegen sofort eine DM und bittet ihn, „stopthesteal“ und [den QAnon-Verschwörungsbegriff] „kraken“ auf eine schwarze Liste von Begriffen zu setzen, die de-amplifiziert werden sollen.

Roths Kollege wendet ein, dass die Aufnahme von „stopthesteal“ in die schwarze Liste das Risiko birgt, „Gegenrede“ zu entschärfen, die die Wahl bestätigt.

In der Tat, bemerkt Roths Kollege, „eine schnelle Suche nach Top Stop the Steal Tweets und sie sind Gegenrede.“

Aber sie haben schnell eine Lösung gefunden: „Accounts mit stopthesteal im Namen/Profil de-amplifizieren“, da „diese nicht mit Gegenrede verbunden sind“

Aber es stellt sich heraus, dass selbst das Aufstellen einer schwarzen Liste für „kraken“ nicht so einfach ist, wie sie dachten. Denn „Kraken“ ist nicht nur eine QAnon-Verschwörungstheorie, die auf dem mythischen norwegischen Seeungeheuer basiert, sondern auch der Name einer Kryptowährungsbörse und war daher auf die allowlist gesetzt.

Mitarbeiter ringen damit, ob sie Nutzer bestrafen sollen, die Screenshots von Trumps gelöschten Tweets über den 6. Januar teilen

„Wir sollten diese Tweets mit einem Strike bestrafen, da der Screenshot gegen die Richtlinien verstößt“

„Die kritisieren Trump, daher zögere ich ein wenig mit der Bestrafung dieses Nutzers“.

Was ist, wenn ein Nutzer Trump nicht mag und sich gegen die Zensur von Twitter wehrt? Der Tweet wird trotzdem gelöscht. Aber da die Absicht nicht darin besteht, das Wahlergebnis zu leugnen, wird kein Strike verhängt.

„Wenn es Fälle gibt, in denen die Absicht unklar ist, können Sie das gerne ansprechen“.

Um die Mittagszeit schickt ein verwirrter leitender Angestellter im Werbeverkauf eine DM an Roth.

Vertriebsleiter: „Jack sagt: ‚Wir werden [Trump] dauerhaft sperren, wenn unsere Richtlinien nach einer 12-stündigen Kontosperrung verletzt werden’… von welchen Richtlinien spricht Jack?“

Roth: „JEDE Verletzung der Richtlinien“

Was als nächstes passiert, ist wichtig, um zu verstehen, wie Twitter das Verbot von Trump rechtfertigte.

Vertriebsleiter: „Lassen wir jetzt die Richtlinie des öffentlichen Interesses fallen…“

Roth, sechs Stunden später: „In diesem speziellen Fall ändern wir unseren Ansatz des öffentlichen Interesses für seinen Account…“

Der Vertriebsleiter bezieht sich auf Twitters Politik der „Ausnahmen von öffentlichem Interesse“, die Inhalte von gewählten Vertretern zulässt, auch wenn sie gegen die Twitter-Regeln verstoßen, „wenn sie direkt zum Verständnis oder zur Diskussion einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse beitragen.“

Roth drängt auf eine dauerhafte Sperrung des Abgeordneten Matt Gaetz, auch wenn er „nirgendwo richtig hingehört (duh)“

Es ist eine Art Testfall für die Begründung der Sperre von Trump.

„Ich versuche, [Twitters] Sicherheitsteam zu überreden, … die Entfernung als eine Verschwörung, die zu Gewalt aufruft, zu nehmen.“

Gegen 2:30 Uhr schreiben die Kommunikationsverantwortlichen eine DM an Roth, um zu sagen, dass sie für die Medien keine große Sache aus dem QAnon-Verbot machen wollen, weil sie befürchten, „wenn wir das forcieren, sieht es so aus, als würden wir versuchen, etwas anstelle der Sache anzubieten, die jeder will“, also einer Trump-Sperre.

An diesem Abend schreibt ein Twitter-Ingenieur an Roth: „Ich habe das Gefühl, dass viele Debatten über Ausnahmen von der Tatsache herrühren, dass Trumps Account sich technisch nicht von anderen unterscheidet und dennoch aufgrund seines persönlichen Status anders behandelt wird, ohne dass es entsprechende Twitter-Regeln gibt…“

Roths Antwort deutet an, wie Twitter eine Abweichung von seiner langjährigen Politik rechtfertigen würde. „Um es anders auszudrücken: Die Richtlinien sind ein Teil des Systems, wie Twitter funktioniert… wir sind darauf gestoßen, dass sich die Welt schneller verändert als wir in der Lage waren, entweder das Produkt oder die Richtlinien anzupassen.“

Am Abend des 7. Januar meldet sich derselbe Junior-Mitarbeiter, der eine „unpopuläre Meinung“ über „Ad-hoc-Entscheidungen …, die nicht in der Politik begründet zu sein scheinen“, geäußert hatte, ein letztes Mal vor dem Ende des Tages zu Wort.

Zuvor hatte der Mitarbeiter an dem Tag geschrieben: „Meine Bedenken beziehen sich insbesondere auf die unklar formulierte Logik der Entscheidung von FB. Der Raum füllt sich mit der Idee (Verschwörungstheorie?), dass alle… Internet-Mogule… wie Könige herumsitzen und lässig entscheiden, was die Leute sehen können und was nicht.“

Später an dem Tag merkt der Mitarbeiter an: „Und Will Oremus hat die Ungereimtheit auch bemerkt…“ und verlinkt auf einen Artikel für OneZero bei dem Medium mit dem Titel „Facebook Chucked Its Own Rulebook to Ban Trump“ https://onezero.medium.com/facebook-chucked-its-own-rulebook-to-ban-trump-ecc036947f5d

„Das zugrundeliegende Problem“, schreibt @WillOremus, ist, dass „die dominanten Plattformen sich schon immer davor gescheut haben, ihre Subjektivität einzugestehen, weil dies die außerordentliche, uneingeschränkte Macht, die sie über die globale Öffentlichkeit ausüben, unterstreicht…

„… und die Verantwortung für diese Macht auf ihre eigenen Schultern legt… Also verstecken sie sich hinter einem sich ständig ändernden Regelwerk, auf das sie abwechselnd verweisen, wenn es bequem ist, und es unter den nächsten Teppich kehren, wenn es das nicht ist.“

„Facebooks Suspendierung von Trump bringt Twitter nun in eine unangenehme Lage. Wenn Trump tatsächlich zu Twitter zurückkehrt, wird der Druck auf Twitter zunehmen, einen Vorwand zu finden, um ihn ebenfalls zu sperren.“

In der Tat. Und wie @bariweiss morgen zeigen wird, ist genau das passiert.

/ENDE

Ende der Übersetzung

Hier geht es zum vierten und letzten Teil der Enthüllungen.



