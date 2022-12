Neue Veröffentlichungen Teil 4: Das Meinungs-Diktat einer Handvoll Leute

Twitter-Files

Seit er Twitter übernommen hat, lässt Elon Musk die Methoden und Hintergründe der Zensur auf Twitter aufarbeiten und veröffentlichen. Hier finden Sie den vierten und letzten Teil der neuen Enthüllungen.

Ich habe bereits über die erste Veröffentlichung, die die Journalisten, die von Elon Musk Zugriff auf die internen Unterlagen zur Zensur bei Twitter bekommen haben, berichtet. In dem Artikel darüber bin ich auch ausführlich auf die Korruption des Biden-Clans und den Laptop von Hunter Biden eingegangen und habe die gesamte Veröffentlichung übersetzt.

Seit letzten Freitag gab es weitere Enthüllungen, die ich in dieser Serie komplett und unkommentiert übersetze. Im ersten Teil ging es um die schwarzen Listen von Twitter. Im zweiten Teil ging es darum, wie die Sperrung von Trump vorbereitet wurde. Im dritten Teil ging es um die internen Vorgänge bei der Sperrung von Trump. In diesem vierten Teil wird aufgezeigt, wie eine Handvoll Twitter-Mitarbeiter den weltweiten Meinungsdiskurs bestimmen wollte.

THREAD: THE TWITTER FILES PART FIVE.



THE REMOVAL OF TRUMP FROM TWITTER. — Bari Weiss (@bariweiss) December 12, 2022

Beginn der Übersetzung:

1 Am Morgen des 8. Januar twittert Präsident Donald Trump, dem noch ein einziger Strike verbleibt, bevor er mit einer dauerhaften Sperrung von Twitter rechnen muss, zweimal.

2 6:46 Uhr: „Die 75.000.000 großartigen amerikanischen Patrioten, die für mich, AMERICA FIRST und MAKE AMERICA GREAT AGAIN gestimmt haben, werden auch in Zukunft eine GIGANTISCHE STIMME haben. Sie werden nicht respektlos oder unfair behandelt werden, in keiner Weise, Form oder Gestalt!!!“

3 7:44 Uhr: „An alle, die danach gefragt haben: Ich werde nicht zur Amtseinführung am 20. Januar gehen.“

4 Jahrelang hatte sich Twitter gegen interne und externe Forderungen gewehrt, Trump zu sperren, mit der Begründung, dass die Sperrung eines world leaders von der Plattform oder die Entfernung seiner kontroversen Tweets wichtige Informationen verbergen würde, die die Menschen sehen und diskutieren können sollten.

5 „Unsere Mission ist es, ein Forum zu bieten, das es den Menschen ermöglicht, informiert zu sein und sich direkt mit ihren Führern auseinanderzusetzen“, schrieb das Unternehmen 2019. Twitters Ziel sei es, „das Recht der Öffentlichkeit zu schützen, von ihren Führern zu hören und sie zur Rechenschaft zu ziehen.“ https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/worldleaders2019

6 Doch nach dem 6. Januar wuchs, wie @mtaibbi und @shellenbergermd dokumentiert haben, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Twitter der Druck, Trump zu sperren.

7 Innerhalb von Twitter gab es auch Andersdenkende.

„Vielleicht weil ich aus China komme“, sagte ein Mitarbeiter am 7. Januar, „verstehe ich sehr gut, wie Zensur die öffentliche Konversation zerstören kann.“

8 Aber Stimmen wie diese scheinen innerhalb des Unternehmens eine deutliche Minderheit gewesen zu sein. In den Slack-Kanälen zeigten sich viele Twitter-Mitarbeiter verärgert darüber, dass Trump nicht schon früher gesperrt worden war.

9 Nach dem 6. Januar organisierten sich die Twitter-Mitarbeiter, um von ihrem Arbeitgeber eine Sperre von Trump zu fordern. „Es gibt eine Menge von Arbeitnehmern, die sich dafür einsetzen“, sagte ein Twitter-Mitarbeiter.

10 „Wir müssen das Richtige tun und diesen Account sperren“, sagte ein Mitarbeiter.

Es ist „ziemlich offensichtlich, dass er versuchen wird, die Nadel der Aufwiegelung einzufädeln, ohne gegen die Regeln zu verstoßen“, sagte ein anderer.

11 Am frühen Nachmittag des 8. Januar veröffentlichte die Washington Post einen von über 300 Twitter-Mitarbeitern unterzeichneten offenen Brief an CEO Jack Dorsey, in dem Trumps Verbot gefordert wurde. „Wir müssen Twitters Komplizenschaft bei dem untersuchen, was der gewählte Präsident Biden zu Recht als Aufruhr bezeichnet hat.“

12 Doch die mit der Bewertung der Tweets beauftragten Twitter-Mitarbeiter kamen schnell zu dem Schluss, dass Trump nicht gegen die Twitter-Richtlinien verstoßen hat: „Ich denke, es würde uns schwer fallen zu sagen, dass das eine Aufwiegelung ist“, schrieb ein Mitarbeiter.

13 „Es ist ziemlich klar, dass er sagt, dass die ‚amerikanischen Patrioten‘ diejenigen sind, die für ihn gestimmt haben, und nicht die Terroristen (so können wir sie doch nennen, oder?) vom Mittwoch“

14 Ein anderer Mitarbeiter stimmte zu: „Ich sehe hier keine Aufwiegelung“.

15 „Ich sehe auch keine klare oder kodierte Aufhetzung in dem Trump-Tweet“, schrieb Anika Navaroli, eine Mitarbeiterin der Politikabteilung von Twitter. „Ich werde im Wahlkanal antworten und sagen, dass unser Team den Trump-Tweet geprüft und keine Verstöße festgestellt hat.“

16 Genau das tut sie: „Zu Ihrer Information: Die Sicherheitsabteilung hat den obigen Trump-Tweet geprüft und festgestellt, dass derzeit kein Verstoß gegen unsere Richtlinien vorliegt.“

17 (Später sagte Navaroli vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses zum 6. Januar aus: „Monatelang hatte ich darum gebettelt, es vorweggenommen und versucht, auf die Realität hinzuweisen, dass Menschen sterben würden, wenn wir nicht in das Geschehen eingreifen“).

18 Als Nächstes entscheidet das Sicherheitsteam von Twitter, dass Trumps Tweet um 7:44 Uhr ebenfalls keinen Verstoß darstellt. Sie sind unmissverständlich: „Es ist ein klarer Nicht-Verstoß. Er sagt nur, dass er nicht an der Amtseinführung teilnimmt“

19 Um Twitters Entscheidung, Trump zu sperren, zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie Twitter mit anderen Staatsoberhäuptern und politischen Führern umgeht, unter anderem in Iran, Nigeria und Äthiopien.

20 Im Juni 2018 twitterte der iranische Ayatollah Ali Khamenei: „#Israel ist ein bösartiger Krebstumor in der westasiatischen Region, der entfernt und ausgerottet werden muss: es ist möglich und wird geschehen.“

Twitter löschte weder den Tweet noch verbannte es den Ayatollah.

21 Im Oktober 2020 sagte der ehemalige malaysische Premierminister, es sei „ein Recht“ für Muslime, „Millionen Franzosen zu töten“

Twitter löschte seinen Tweet wegen „Gewaltverherrlichung“, aber er bleibt auf der Plattform. Der unten stehende Tweet wurde von der Wayback Machine übernommen:

22 Muhammadu Buhari, der Präsident von Nigeria, hat zur Gewalt gegen Pro-Biafra-Gruppen aufgerufen: „Diejenigen von uns, die 30 Monate lang im Feld waren und den Krieg mitgemacht haben“, schrieb er, „werden sie in der Sprache behandeln, die sie verstehen“

Twitter löschte den Tweet, sperrte Buhari aber nicht.

23 Im Oktober 2021 erlaubte Twitter dem äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed, die Bürger dazu aufzurufen, gegen die Region Tigray zu den Waffen zu greifen.

Twitter erlaubte, dass der Tweet veröffentlicht blieb, und verbot den Premierminister nicht.

24 Anfang Februar 2021 drohte die Regierung von Premierminister Narendra Modi, Twitter-Mitarbeiter in Indien zu verhaften und für bis zu sieben Jahre ins Gefängnis zu stecken, nachdem sie Hunderte von Accounts wiederhergestellt hatten, die sich kritisch über ihn geäußert hatten.

Twitter hat Modi nicht gesperrt.

25 Aber die Twitter-Führungskräfte haben Trump gesperrt, obwohl wichtige Mitarbeiter sagten, dass Trump nicht zu Gewalt aufgerufen hatte – nicht einmal in einer „codierten“ Weise.

26 Weniger als 90 Minuten, nachdem Twitter-Mitarbeiter festgestellt hatten, dass Trumps Tweets nicht gegen die Twitter-Richtlinien verstießen, fragte Vijaya Gadde – Twitters Leiterin der Abteilung Recht, Politik und Vertrauen -, ob es sich faktisch um eine „codierte Anstiftung zu weiterer Gewalt“ handeln könnte.

27 Wenige Minuten später weisen Twitter-Mitarbeiter des „skalierten Durchsetzungsteams“ darauf hin, dass Trumps Tweet möglicherweise gegen die Twitter-Richtlinie zur Verherrlichung von Gewalt verstoßen hat – wenn man den Ausdruck „amerikanische Patrioten“ so interpretiert, dass er sich auf die Randalierer bezieht.

28 Von da an eskalieren die Dinge.

Die Mitglieder dieses Teams kamen zu dem Schluss, „dass er der Anführer einer terroristischen Gruppe ist, die für Gewalt/Todesfälle verantwortlich ist, die mit dem Schützen von Christchurch oder Hitler vergleichbar sind, und dass er auf dieser Grundlage und aufgrund der Gesamtheit seiner Tweets von der Plattform genommen werden sollte.“

29 Zwei Stunden später halten die Twitter-Führungskräfte eine 30-minütige Mitarbeiterversammlung ab.

Jack Dorsey und Vijaya Gadde beantworten die Fragen der Mitarbeiter, warum Trump noch nicht gesperrt wurde.

Aber sie machen einige Mitarbeiter noch wütender.

30 „Mehrere Tweeps [Twitter-Mitarbeiter] haben die Banalität des Bösen zitiert und behauptet, dass Leute, die unsere Richtlinien umsetzen, wie Nazis sind, die Befehle befolgen“, berichtet Yoel Roth einem Kollegen.

31 Dorsey bat um eine einfachere Sprache, um Trumps Sperrung zu erklären.

Roth schrieb: „Gott steh uns bei [das] lässt mich glauben, dass er es öffentlich teilen will“

32 Eine Stunde später verkündet Twitter Trumps dauerhafte Sperrung „aufgrund des Risikos einer weiteren Aufstachelung zur Gewalt“

33 Viele bei Twitter waren in Extase.

34 Und beglückwünschend: „Ein großes Lob an wen auch immer, der in der Abteilung für Vertrauen und Sicherheit sitzt und diese Trump-Konten durchwühlt“

35 Am nächsten Tag drückten die Mitarbeiter ihren Eifer aus, so schnell wie möglich gegen „medizinische Fehlinformationen“ vorzugehen:

36 „Die längste Zeit war Twitters Haltung, dass wir nicht die Schiedsrichter der Wahrheit sind“, schrieb ein anderer Mitarbeiter, „was ich zwar respektiert habe, mir aber nie ein gutes Gefühl gegeben hat.“

37 Aber Twitters COO Parag Agrawal – der später Dorseys Nachfolger als CEO werden sollte – sagte zu Sicherheitschef Mudge Zatko: „Ich denke, ein paar von uns sollten ein Brainstorming über die Auswirkungen“ von Trumps Sperre machen. Agrawal fügte hinzu: „Die zentralisierte Inhaltsmoderation IMO hat jetzt eine Bruchstelle erreicht.“

38 Außerhalb der Vereinigten Staaten löste die Entscheidung von Twitter, Trump zu verbieten, Alarm aus, unter anderem beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador.

39 Macron sagte vor einem Publikum, er wolle nicht „in einer Demokratie leben, in der die wichtigsten Entscheidungen“ von privaten Akteuren getroffen würden. „Ich möchte, dass die Entscheidungen durch ein Gesetz getroffen werden, das von Ihren Vertretern verabschiedet wird, oder durch eine Verordnung, die demokratisch diskutiert und von demokratischen Führern genehmigt wird.“

40 Merkels Sprecher nannte die Entscheidung von Twitter, Trump von der Plattform zu verbannen, „problematisch“ und fügte hinzu, dass die Meinungsfreiheit von „elementarer Bedeutung“ sei.

Der russische Oppositionsführer Alexej Navalny kritisierte das Verbot als „inakzeptablen Akt der Zensur“

41 Unabhängig davon, ob Sie mit Navalny und Macron oder den Twitter-Verantwortlichen übereinstimmen, hoffen wir, dass diese neueste Folge von #TheTwitterFiles Ihnen einen Einblick in diese beispiellose Entscheidung gegeben hat.

42 Unser Ziel bei der Untersuchung dieser Geschichte war es von Anfang an, die Schritte aufzudecken und zu dokumentieren, die zum Verbot von Trump führten, und diese Entscheidung in einen Kontext zu stellen.

43 Letztlich geht es bei den Bedenken über Twitters Bemühungen, Nachrichten über Hunter Bidens Laptop zu zensieren, missliebige Ansichten auf eine schwarze Liste zu setzen und einen Präsidenten zu sperren, nicht um die vergangenen Entscheidungen von Führungskräften in einem Unternehmen der soziale Medien.

44 Es geht um die Macht einer Handvoll Menschen in einem privaten Unternehmen, den öffentlichen Diskurs und die Demokratie zu beeinflussen.

45 Dies wurde berichtet von @ShellenbergerMD, @IsaacGrafstein, @SnoozyWeiss, @Olivia_Reingold, @petersavodnik, @NellieBowles. Verfolgen Sie unsere gesamte Arbeit bei The Free Press: @TheFP

46 Bitte klicken Sie hier, um The Free Press zu abonnieren, wo Sie weiterhin lesen und unabhängigen Journalismus unterstützen können: https://www.thefp.com/subscribe

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen