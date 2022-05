Pentagon widerspricht NYT: Doch keine US-Hilfe bei der Tötung russischer Generäle?

Ich habe über die Meldung der New York Times berichtet, dass die USA der Ukraine Aufklärungsinformationen in Echtzeit zur Verfügung stellen, die unter anderem dabei geholfen haben sollen, 12 russische Generäle zu töten. Die Meldung war ein Paukenschlag, denn de facto würde das bedeuten, dass die USA in der Ukraine bereits eine Kriegspartei gegen Russland sind.

John Kirby, der Sprecher des Pentagon, hat die Meldung der Zeitung auf seiner regulären Pressekonferenz nun dementiert. Ich übersetze ich alles, was er dazu gefragt wurde und geantwortet hat, im Wortlaut gemäß offiziellen Protokoll der Pressekonferenz.

Kirby ist bereits in seiner Einleitung auf das Thema eingegangen und hat gesagt:

Im weiteren Verlauf der Pressekonferenz gab es zu dem Thema weitere Fragen, wie diesen Dialog zwischen einem Journalisten und Kirby:

„Frage: Hallo, John. Ich nehme Ihre Aussage von vorhin zur Kenntnis, dass die USA keine Geheimdienstinformationen bereitstellen, die direkt auf hochrangige Militärs abzielen, aber können Sie Beispiele für Geheimdienstinformationen nennen, die die USA in der Vergangenheit weitergegeben haben und die für die Ukrainer in diesem Kampf hilfreich waren und nicht auf einen hochrangigen Beamten abzielten?

KIRBY: Ja, wie ich auf dem Podium immer wieder gesagt habe, werde ich nicht im Detail auf die Informationen eingehen, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen. Ich werde nicht über das hinausgehen, was ich bereits gesagt habe, sicherlich nicht über das hinaus, was ich heute gesagt habe.

Wir stellen der Ukraine nützliche Informationen zur Verfügung, die es ihr ermöglichen, Entscheidungen zu treffen, um sich besser gegen diese Invasion zu verteidigen. Und ich denke, je weniger darüber gesagt wird, desto besser. Ich werde also nur …

Frage: … geht es um ihre Logistik oder das Wetter oder, Sie wissen schon, irgendetwas in dieser Richtung?

KIRBY: Es ist nicht so, dass ich nicht kann, ich werde nicht …

Frage: OKAY.“