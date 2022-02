Probleme mit der Seite, mein Telegram-Kanal und eine Danksagung

In eigener Sache

In den letzten Tagen gab es einige Probleme mit der Erreichbarkeit des Anti-Spiegel, die hoffentlich behoben sind. Außerdem möchte jemandem Danke sagen.

Seit sich die Entwicklungen in der Ukraine überschlagen, ist die Zahl der Zugriffe auf den Anti-Spiegel regelrecht explodiert und hat nie dagewesene Rekorde aufgestellt. Darauf waren die vorhandenen Server nicht vorbereitet, wir haben jetzt zusätzliche Server aufgeschaltet und hoffen, dass die Seite nun wieder besser erreichbar sein wird.

Außerdem gab es heute ein Problem mit einem Zertifikat der Seite, weshalb sie den halben Tag praktisch erreichbar und mit dem Warnhinweis versehen war, sie sei unsicher. Den Grund für diese Problem haben wir noch nicht verstanden, aber es konnte trotzdem gelöst werden.

Außerdem möchte ich hier den Telegram-Kanal des Anti-Spiegel erwähnen, denn was kaum jemand weiß, ist folgendes: Das war eine lange Zeit gar nicht mein Telegram-Kanal, vielmehr hat den schon vor langer Zeit ein Leser eingerichtet und mir seinerzeit angeboten, ihn mir zu übergeben. Ich habe dafür damals keine Zeit gehabt und so war „mein“ Anti-Spiegel-Telegram-Kanal gar nicht meiner.

Inzwischen habe ich entschieden, den Kanal doch zu übernehmen und möchte dem freundlichen Menschen hier dafür danken, dass er ihn mir sofort übergeben und mich in das Thema eingewiesen hat. Er hilft mir immer noch bei kleinen Fragen und wir hatten wirklich sehr nette Gespräche. Übrigens hilft er anderen Telegram-Kanalbetreibern dabei, ihre Kanäle voranzubringen. Das macht er natürlich nicht ganz umsonst, aber er macht es gut, wie mein Kanal zeigt. Sollte also jemand Hilfe bei seinem Telegram-Kanal brauchen, stelle ich gerne einen Kontakt her.

Wie immer möchte bei dieser Gelegenheit auch allen Lesern danken, die mich mit PayPal-Spenden unterstützen. Ohne Sie könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin, über die Ukraine-Krise 2014, „Abhängig beschäftigt“ oder „Inside Corona“ kaufen. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Ich werde auch am Wochenende über die Entwicklungen in und um die Ukraine berichten, schauen Sie also auch am Wochenende beim Anti-Spiegel vorbei und denken Sie immer daran:

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



