„Putin – ein Ehrenmann?“ Leserfragen zu einem Artikel bei Reitschuster

Ich bekomme gerade sehr viele Mails über einen Artikel, der bei Boris Reitschuster veröffentlicht wurde. Daher werde ich dazu ausnahmsweise etwas sagen.

Eines muss ich gleich vorwegschicken: Ich rede nicht über Kollegen von den alternativen Medien, sondern nur mit ihnen. Daher werde ich mich über den Artikel, der bei Reitschuster veröffentlicht wurde, auch nicht äußern. Ich bin kein Freund davon, mir ein Fernduell mit Kollegen zu liefern und nehme an so etwas auch dann nicht teil, wenn mich ein Kollege in seinen Artikeln angreift, anstatt mich vorher anzurufen und mit mir zu reden.

Ich habe im März 2021 Kontakt mit Boris Reitschuster gehabt und auch mit ihm telefoniert. Menschlich waren wir uns dabei sehr sympathisch, ich habe damals darüber berichtet. Aber wir waren uns auch einig, dass wir uns beim Thema Russland uneinig sind. Ich habe ihm damals vorgeschlagen, dass wir mal eine öffentliche Diskussion auf YouTube führen, damit sich unsere Leser ein Bild der Argumente des jeweils anderen machen können. Mein Angebot steht noch.

Nun ist bei Reitschuster ein Artikel mit der Überschrift „Putin – ein Ehrenmann? – Warum der Kremlchef so stark fehlgedeutet wird“ erschienen, zu dem ich viele Fragen per Mail bekomme. Ich werde auf den Artikel aus den oben genannten Gründen nicht eingehen, aber in dem Artikel wird dieses Bild gezeigt, auf das ich eingehen möchte, denn das zeigt recht eindrücklich, was von dem zu halten ist, was die Gegner der russischen Politik Russland so alles vorwerfen.

Die Vorwürfe auf dem Bild

Ich will hier nicht auf das eingehen, was die Sowjetunion betrifft. Das heutige Russland ist genauso wenig die Sowjetunion, wie die heutige Bundesrepublik Deutschland nicht Nazi-Deutschland ist. Das waren andere Systeme und Ideologien, die mit ihren heutigen Nachfolgern nicht gleichgesetzt werden können. In Russland – und das sagt auch Putin immer wieder – ist es Konsens, dass die Sowjetunion ein repressiver Staat war, der aufgrund seiner Staatsideologie auch viel Unheil angerichtet hat.

Daher wollen wir uns hier die Vorwürfe anschauen, die dem heutigen Russland auf dem Bild gemacht werden. Es geht hier um das, was das „neue Russland“ betrifft, wie es in Russland selbst auch genannt wird, also um die Zeit seit dem Ende der Sowjetunion im Dezember 1991.

1988-1994 Bergkarabachkrieg

Der Konflikt um die Region Berg-Karabach ist 1988 ausgebrochen und war Anfang der 1990er Jahre zeitweise ein heißer Krieg, bevor unter Vermittlung Russlands 1994 ein Waffenstillstand ausgehandelt wurde. Ein Schuldiger ist schwer zu benennen, der Konflikt hat seine Wurzeln noch im 19. Jahrhundert. Die Region, also der Kaukasus, ist ein Flickenteppich unzähliger kleiner und größerer Ethnien und daher ein traditionelles Pulverfass.

In der gemischt besiedelten Region Berg-Karabach kam es ab 1988 zu Konflikten zwischen den christlichen Armeniern und den islamischen Aserbaidschanern. Im Ergebnis hat Armenien den Krieg damals gewonnen und die Aserbeidschaner wurden aus Bergkarabach vertrieben. Zu einer Aussöhnung ist es danach nicht gekommen.

Dieser Krieg wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, dabei war Russland gar nicht in den Krieg verwickelt.

1991-92 Südossetienkrieg

Der Krieg, um den es hier geht, war auch einer der Bürgerkriege, die in der Folge des Zusammenbruchs der Sowjetunion ausgebrochen sind. Die Osseten und Abchasen gehörten in der Sowjetunion zur georgischen Teilrepublik, aber sie wollten nie Teil eines unabhängigen georgischen Staates sein. Der Grund ist, dass es im Zuge des Bürgerkrieges nach der Oktoberrevolution auch Konflikte zwischen Georgiern einerseits und den Osseten und Abchasen andererseits gegeben hat, bei denen tausende Osseten und Abchasier getötet wurden. Ossetien spricht von einem Genozid der Georgier. In die danach entvölkerten Orte sind dann Georgier eingezogen.

In der Sowjetunion war es egal, zu welcher Sowjetrepublik ein Landstrich gehörte, so wie es auch egal ist, ob ein Dorf in Deutschland zu Hessen oder Niedersachsen gehört. Wichtig wurde das erst, als Georgien unabhängig wurde und der Konflikt wieder aufbrach.

So kam es zu dem Krieg ab 1991, bei dem die Osseten dafür gekämpft haben, nicht unter georgische Kontrolle zu geraten. Der Krieg wurde dann beendet, wobei Südosstien und Abchasien de facto (aber international nicht anerkannt) unabhängig von Georgien wurden. Die Kontaktlinie wurde seit 1992 von russischen Friedenstruppen gesichert.

Dieser Krieg wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, dabei war Russland gar nicht in den Krieg verwickelt.

1992 Transnistrienkrieg

Auch das war ein Bürgerkrieg im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion. Die kleine ehemalige Sowjetrepublik Moldawien liegt heute zwischen der Ukraine und Rumänien und ist ein gemischter Vielvölkerstaat. 1992 brach dort ein Krieg aus, weil das kleine Gebiet Transnistrien, in dem sehr viele Russen leben, sich nicht an Moldawien anschließen wollte, in dem es starke nationalistische rumänische Tendenzen gab. Übrigens kamen den Russen in Transnistrien damals auch Freiwillige aus der Ukraine zu Hilfe, so waren die Zeiten damals, als es die inzwischen künstlich geschaffene Spaltung zwischen Ukrainern und Russen noch nicht gab.

Der Krieg wurde beendet, als die in Transnistrien stationierte 14. sowjetische Armee die Parteien trennte. Anschließend gab es einen Waffenstillstand und seitdem patrouillieren moldawische, transnistrische und russische Friedenstruppen die Kontaktlinie gemeinsam.

Dieser Krieg wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, dabei war Russlands einzige Rolle darin, die Kampfhandlungen zu beenden.

1992-93 erster Abchasienkrieg

Hier gilt das gleiche, wie schon bei dem Südossetienkrieg. Es war der Konflikt Georgiens mit den Minderheiten der Osseten und Abchasen.

Dieser Krieg wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, dabei war Russland gar nicht in den Krieg verwickelt.

1992 Ost-Progorodny-Konflikt

Auch dieser Konflikt gehört zu den Konflikten um Ossetien und Abchasien. Der Kaukasus ist nun einmal ein Schmelztiegel der Kulturen und vor allem der (kleinen) Völker, die sich beim Zusammenbruch der Sowjetunion teilweise bekriegt haben. Nordossetien und Inguschetien sind beide Teile Russlands, es war also ein ethnischer inner-russischer Konflikt, in den russische Einheiten eingegriffen haben, um die Übergriffe militanter islamistischer Inguscheten auf Osseten zu unterbinden.

Dieser Konflikt wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, dabei war es ethnischer Konflikt zwischen zwei Völkern, den russische Einheiten beendet haben.

1992-97 Tadschikischer Bürgerkrieg

Tadschikistan war eine sowjetische Teilrepublik, die nach dem Zerfall der Sowjetunion unabhängig wurde. In dem darauf folgenden Bürgerkrieg kämpften verschiedene Strömungen (von ehemaligen Kommunisten über pro-westliche Kräfte bis hin zu Islamisten) gegeneinander. 1994 gab es einen Waffenstillstand, der von russischen Friedenstruppen gesichert werden sollte, der aber nicht hielt. Erst 1997 kam es zu einem in Moskau ausgehandelten Frieden.

Dieser Krieg wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, dabei war Russland gar nicht in den Krieg verwickelt, sondern nur Vermittler zwischen den Kriegsparteien.

1993 Georgischer Bürgerkrieg

Georgien war, wie an den Konflikten um Ossetien und Abchasien gesehen, eine sowjetische Teilrepublik, die nach dem Zerfall der Sowjetunion unabhängig wurde. Im Zuge der Konflikte kam es auch zu Putschen in Georgien und zu einem Bürgerkrieg verschiedener Kräfte, die in dem jungen Staat an die Macht wollten.

Dieser georgische Bürgerkrieg wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, dabei war Russland gar nicht in den Krieg verwickelt.

1994-96 Erster Tschetschenienkrieg

Zum Tschetschenienkrieg gibt es zwei Sichtweisen. Die westliche Sichtweise spricht von dem Unabhängigkeitskampf des tschetschenischen Volkes, die russische Sichtweise ist eine andere: Es waren keineswegs die Tschetschenen, die für ihre Unabhängigkeit kämpften, sondern eingesickerte arabische Salafisten, die dort – Zitat der Rebellen damals – „einen islamischen Staat, ein Kalifat“ errichten wollten. Diese Begriffe, die im Westen erst ab 2012 bekannt wurden, als arabische wahhabitische Islamisten im Irak und in Syrien ihr Terrorregime errichteten, waren in Russland bereits seit 1994 ein Thema.

Das Ziel der Islamisten war es, den gesamten Kaukasus, also das russische, aber islamisch geprägte Gebiet zwischen Schwarzem Meer und Kaspischen Meer unter Kontrolle zu bekommen.

1996 endete der Krieg mit einer faktischen Autonomie für Tschetschenien, weil die russische Armee in dem unter Jelzin chronisch bankrotten Russland sich nicht gegen die eingewanderten Islamisten durchsetzen konnte.

Dieser Krieg wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, obwohl es sich um einen Konflikt innerhalb des russischen Staates gehandelt hat, der eingesickerten ausländischen Islamisten ausgelöst worden ist.

1998 Zweiter Abchasienkrieg

Was der Zweite Abchasienkrieg sein soll, erschließt sich nicht. Abchasien hat sich 1994 für unabhängig von Georgien erklärt und das 1999 in einem Referendum bestätigt. Es gab – wie auch bei Südossetien – immer wieder kleine Scharmützel mit Georgien, aber von einem Krieg, der dort 1998 getobt haben soll, konnte ich nicht einmal auf russischsprachigen Internetseiten etwas finden.

Das wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, obwohl anscheinend gar nichts los gewesen ist, sondern bestenfalls irgendjemand ein kleines Scharmützel als „Krieg“ bezeichnet.

1999 Dagestankrieg und 1999-09 Zweiter Tschetschenienkrieg

Die Ereignisse von 1999 werden auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als zwei Kriege aufgelistet, was aber schlicht nicht stimmt. Tatsächlich begann der Zweite Tschetschenienkrieg mit einem Angriff der Islamisten, die Tschetschenien seit 1996 kontrollierten, auf Dagestan, denn sie wollten ihr „Kalifat“ vergrößern. Zum 20. Jahrestag der Ereignisse habe ich darüber berichtet, den Artikel finden Sie hier.

Ansonsten gilt für den Zweiten Tschetschenienkrieg das gleiche, wie bei dem Ersten Tschetschenienkrieg, nur dass Russland den Krieg dieses Mal gewonnen hat. Interessant ist, wie das möglich wurde, denn es straft die westliche Legende, die Tschetschenen hätten für ihre Unabhängigkeit von Russland gekämpft, Lügen.

Putin hatte sich vom „pro-russischen“ Tschetschenführer Kadyrow (dessen Sohn heute Präsident von Tschetschenien ist) überreden lassen, eine Amnestie auszurufen. Daraufhin wechselten die Tschetschenen, die vorher Angst vor russischer Strafverfolgung für ihre Teilnahme an dem Krieg hatten, die Seiten. So gelang es – mit Hilfe der einheimischen Bevölkerung -, die eingesickerten ausländischen Islamisten aus Tschetschenien zu vertreiben.

2002-04 Pankisi-Gorge-Krise

Das Pankisi-Tal liegt in Georgien und wird unter anderem von Tschetschenen bewohnt. Das Tal war Anfang der 2000er Jahre ein Rückzugsort für Kriminelle aus den Bereichen Waffen- und Drogenschmuggel. Georgien wurde vom Ausland gedrängt, dagegen vorzugehen. Übrigens keineswegs nur von Russland, sondern auch von den USA, weil sich in dem Tal auch Araber von Al-Kaida und anderen Terrororganisationen versteckt hielten.

Wenn diese Terroristen in Tschetschenien kämpften, wurden sie von den USA unterstützt, wenn sie sich hingegen in Georgien niederließen, das die USA als Vorposten gegen Russland aufbauen wollten (was es danach ja auch geworden ist), dann sind die USA gegen sie vorgegangen.

Übrigens gehörte auch der Tschetschene, der beim sogenannten „Tiergartenmord“ in Berlin erschossen worden ist, zu einer der Pankisi-Gruppen und er war ebenfalls in islamistische Terroranschläge und die organisierte Kriminalität verstrickt. Russland hat mehrmals seine Auslieferung aus Deutschland beantragt, was aber immer abgelehnt wurde.

Dieser „Krieg“ (der keiner war) wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, dabei war Russland in die Geschichte nicht tiefer verwickelt, als zum Beispiel die USA, und obwohl es sich – auch aus westlicher Sicht – um ein international gefordertes Vorgehen Georgiens gegen Al-Kaida und die organisierte Kriminalität gehandelt hat.

2007 Inguschetienkrieg

Auch diesen Krieg hat es nie gegeben. Stattdessen handelt es sich dabei wieder um eines der Probleme des Kaukasus und des Tschetschenienkrieges. In der russischen Teilrepublik Inguschetien hatten Islamisten im Zuge des nahen Tschetschenienkrieges starken Zulauf. Sogar der Spiegel schrieb über Inguschetien und die Lage dort 2008:

„Nach dem Krieg im benachbarten Tschetschenien wurde es zur Hochburg bewaffneter Islamisten. Die erschießen nahezu täglich Polizisten und Geheimdienstler, sprengen deren Fahrzeuge in die Luft oder feuern Granaten auf Behördengebäude. Allein im ersten Halbjahr 2008 kamen in Inguschien 70 Polizisten bei bewaffneten Angriffen um. (…) Die islamischen Militanten kämpfen für ein »Kaukasisches Emirat«, das vom Kaspischen bis zum Schwarzen Meer reichen soll. Denn in den Nachbarrepubliken Kabardino-Balkarien, Karatschai-Tscherkessien und Dagestan haben die Islamisten ebenfalls Zulauf. Auch in Dagestan, mit 2,6 Millionen Einwohnern die größte nordkaukasische Teilrepublik, gehören Attentate zum Alltag“

Auch hier kann von einem „russischen Krieg“ also keine Rede sein, vielmehr ging es um den Kampf gegen den islamistischen Terror in einer Teilrepublik Russlands. Trotzdem wird dieser „Krieg“ auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet.

2008 Kaukasuskrieg

Die Probleme zwischen Ossetien und Abchasien einerseits, und Georgien andererseits, kennen wir inzwischen. Nachdem der durch die von Soros organisiert Rosenrevolution an die Macht gekommene georgische Präsident Saakaschwili nationalistische Töne anschlug und die Gebiete wieder unter georgische Kontrolle bringen wollte, machten die USA Georgien Hoffnung auf einen Nato-Beitritt und feuerten Saakaschwili in seiner anti-russischen und nationalistischen Rhetorik an.

Saakaschwili war daher der Meinung, die USA würden Georgien in einem Krieg mit Russland zu Hilfe kommen. Das war ein Irrtum.

Als georgische Truppen Anfang August 2008 zuerst die russischen Friedenstruppen angegriffen und dann eine ganze Nacht lang Wohngebiete der südossetischen Hauptstadt Zchinwali bombardiert hatten, setzten sich russische Truppen in Marsch und als sie einen Tag später vor Ort waren, hatte die georgische Armee nicht den Hauch einer Chance. Der Krieg dauerte nur fünf Tage und Russland rückte sogar für einige Tage auf georgisches Gebiet vor, um dort wichtige militärische Infrastruktur zu zerstören. Dann zogen die Russen wieder ab.

Diese Version bestätigt auch der Untersuchungsbericht der EU aus dem Jahr 2009. Darin wird der Angriff Georgiens als völkerrechtswidrig bezeichnet, das russische Vorgehen jedoch als angemessen-Lediglich die wenige Tage andauernde russische Besetzung einiger Teile Georgiens wird als überzogen, aber als vom Völkerrecht gedeckt bezeichnet.

Dieser Krieg wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, obwohl Georgien den Krieg angefangen und obwohl sogar die EU-Untersuchung zu dem Schluss gekommen ist, dass Russland sich nur verteidigt hat.

seit 2009 Guerillakrieg im Nordkaukasus

Auch hier erschließt sich nicht, was genau damit gemeint sein soll. Nachdem der Tschetschenienkrieg 2009 für beendet erklärt worden ist, herrscht im Kaukasus relative Ruhe. Wirklich ruhig in dem Sinne, wie wir das in Mitteleuropa verstehen, wird es dort aufgrund des Schmelztiegels aus Völkern und Religionen wahrscheinlich nie, aber offene Kampfhandlungen gibt es dort nicht mehr und von einem Guerillakrieg kann keine Rede sein.

Wie zersplittert der Kaukasus ist, macht dieser Artikel verständlich.

2010 Unruhen in Südkirgisien

Kirgisien ist auch eine ehemalige Sowjetrepublik, die nach 1991 unabhängig wurde. Das Land ist instabil und 2010 gab es Unruhen und einen Putsch. Nur was Russland damit zu tun haben soll, erschließt sich nicht. Es waren innenpolitische Probleme.

Dieser „Krieg“ wird auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet, obwohl es gar keinen Krieg gegeben hat, sondern es sich um einen Putsch gehandelt hat, mit dem Russland nicht einmal etwas zu tun hatte.

2010-2012 Aufstand in Tadschikistan

Dies ist wieder ein Beispiel für „Kriege“, die es nie gegeben hat. Es erschließt sich nicht, von welchem „Aufstand die Tadschikistan“ die Rede ist, denn das Land war zwischen 2010 und 2012 recht stabil. Wer im Netz nach Ereignissen aus dieser Zeit in Tadschikistan sucht, der findet Meldungen über Bauprojekte, über eine Einigung mit China in einem Grenzstreit und noch ein paar andere Ereignisse, aber nichts über einen Aufstand, der das Land laut des von Reitschuster verlinkten Bildes zwei Jahre lang erschüttert haben soll.

Trotzdem wird das auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel als Beispiel für „russische Kriege“ aufgelistet.

seit 2011 Syrien

Auch das ist Desinformation, denn Russland ist zwar in Syrien aktiv, aber erst seit 2015. 2011 waren es die USA, die den Krieg in Syrien angefangen haben. Sollte das für Sie neu sein, können Sie es hier nachlesen. Die USA haben den Syrienkrieg mit der CIA-Operation „Timber Sycamore“ losgetreten, von der deutsche Medien bis heute nicht berichten, obwohl die Dokumente in Washington schon vor Jahren freigegeben worden sind.

2014 Krimkrise

Der letzte „russische Krieg“ auf dem Bild in dem Reitschuster-Artikel betrifft die Krimkrise 2014, in deren Folge sich die Krim mit Russland wiedervereinigt hat. Da ich darüber schon sehr viel geschrieben habe, erspare ich mir das hier und verweise auf diesen Artikel, in dem ich die Ereignisse des Frühjahres 2014 minutiös wiedergegeben habe.

Fazit

Ich schätze die Arbeit, die Boris Reitschuster in der Covid-19-Frage macht, sehr. Er gehört bei diesem Thema ganz sicher zu den besten Journalisten in Deutschland. Allerdings bin ich bei Russland vollkommen anderer Meinung als er und dieses von Reitschuster in seinem Artikel gezeigte Bild über „russische Kriege“ ist ein eindrückliches Beispiel für die Gründe, denn es suggeriert etwas (nämlich Russlands angebliche Aggressivität), was es nicht gibt. Zumindest sind die auf dem Bild genannten Beispiele alle widerlegbar und das Bild ist nichts anderes als auf Unwahrheiten basierende Meinungsmache. Und Meinungsmache ist per Definition kein guter Journalismus.

Ich habe hier eine Ausnahme gemacht, denn wie eingangs erwähnt, will ich keinen Spaltpilz in den alternativen und kritischen Medien pflanzen. Daher reagiere ich normalerweise nicht auf Reitschuster-Artikel über Russland und darum bin ich auf den Artikel selbst nicht eingegangen, sondern nur auf das in dem Artikel verlinkte Bild.

Vielleicht ist Boris ja eines Tages bereit, mit mir öffentlich über das Thema Russland zu diskutieren, ich denke, das würde sehr interessant werden.



