Realsatire: Selensky bekommt deutschen Medienpreis als „Kämpfer für Freiheit und Demokratie“

Der Preis ist heiß!

Wenn im Westen Preise verliehen werden, braucht man eine Menge schwarzen Humor. So nun auch bei der Verleihung des "Freiheitspreis der Medien"

Ich wundere mich immer wieder, wer im Westen alles mit Preisen geehrt wird – und vor allem, wofür. Bevor wir auf das aktuelle Beispiel kommen, will ich – weil ich diese Geschichte immer noch so schön finde – an ein Beispiel für „verdiente Ehrungen“ aus dem letzten Jahr erinnern.

Anti-Korruptionspreis als Dankeschön

Im Februar 2021, Joe Biden war gerade erst US-Präsident geworden, hat das US-Außenministerium einen neuen Preis ausgelobt, mit dem „weltweite Champions im Kampf gegen Korruption“ ausgezeichnet wurden. Das klingt löblich!

Allerdings war der Hintergrund der Preisverleihung ziemlich bemerkenswert. Stammleser des Anti-Spiegel kennen die Korruptionsvorwürfe gegen Joe Biden und seinen Sohn Hunter, Details finden Sie hier.

In der Ukraine hat 2020 die Staatsanwaltschaft wegen Korruption und anderen Vergehen gegen Hunter Biden ermittelt, was natürlich im anstehenden US-Wahlkampf Biden gegen Trump hätte peinlich werden können. Da traf es sich hervorragend, dass der ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Rjaboschapka, der im Februar 2020 nach nur wenigen Monaten im Amt wieder gefeuert wurde, als eine seiner letzten Amtshandlungen die Ermittlungsakten gegen Hunter Biden buchstäblich geschreddert hat, indem er sie an eine andere Behörde übertragen hat, in der sie garantiert auf Nimmerwiedersehen im Schrank verschwinden würden – was dann auch genau so geschehen ist, womit die Ermittlungen gegen Hunter Biden Geschichte waren und den US-Wahlkampf nicht mehr stören konnten.

Und kaum war Joe Biden Präsident, da zeigte er sich dankbar, denn zu den ersten, die die Auszeichnung als „weltweiter Champion im Kampf gegen Korruption“ bekommen haben, gehörte Ruslan Rjaboschapka, Details dazu finden Sie hier.

Man kann sagen, was man will, aber Joe Biden hat Humor.

Selenskij, der „Kämpfer für Freiheit und Demokratie“

Die Weimer Media Group, zu der einige deutsche Medien gehören, verleiht jedes Jahr den „Freiheitspreis der Medien.“ Mit dem Preis sollen Menschen geehrt werden, die sich für Freiheit insgesamt und Pressefreiheit im Besonderen eingesetzt haben. Und der ukrainische Präsident Selensky ist in diesem Jahr einer der Preisträger.

Auch das zeigt Humor, denn Selensky hat seit Februar 2021 konsequent alle oppositionellen Medien ohne Gerichtsbeschluss, einfach per Dekret, verboten. Damit hat er sich, nach Meinung der Weimer Media Group, um Freiheit und Pressefreiheit verdient gemacht.

Im Focus durfte der Chef der Weimer Media Group zu diesem Preis, der bisher erstaunlich wenig mediales Echo gefunden hat, einen Gastartikel schreiben. Darin erfahren wir unter anderem, wofür der Preis verliehen wurde:

„An den großartigen Wolodymyr Selensky und die tapferen Ukrainer, die ihr Leben opfern für Freiheit und Demokratie. Die damit auch uns demokratiemüden Westeuropäern zeigen, was uns heilig sein sollte.“

Ich erinnere daran: Selensky hat in den letzten 12 Monaten alle oppositionellen Medien verboten und die verbliebenen, linientreuen Medien, gerade erst unter staatliche Kontrolle gestellt und gleichgeschaltet. Außerdem hat er das Vermögen des gewählten Oppositionsführers im ukrainischen Parlament – ebenfalls ohne Gerichtsbeschluss, sondern per Dekret – eingefroren und den Oppositionsführer selbst aus dem Verkehr gezogen. Das letzte Lebenszeichen von ihm kam aus der Haft beim ukrainischen Geheimdienst, wobei das Innenministerium angekündigt hat, „Aussagen aus ihm herauszuprügeln.“ Damit aber nicht genug, Selensky hat bei dieser Gelegenheit auch gleich mehr als zehn Oppositionsparteien per Dekret verboten, Details dazu finden Sie hier.

Ich bin immer wieder überrascht, was man im Westen – und vor allem bei westlichen Medien, wie der Weimer Media Group – unter Demokratie und Pressefreiheit versteht.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen