Russland macht’s vor: Wie man gegen Steuerflucht vorgehen könnte, wenn die Staaten nur wollten

Steuervermeidung

Steueroasen, bei denen Konzerne Briefkastenfirmen eröffnen, um der heimischen Steuer zu entkommen, sind ein internationales Ärgernis. Russland macht vor, wie leicht Staaten dem entgegenwirken könnten, wenn sie es denn wollten.

Das Ärgernis, dass Konzerne und schwerreiche Menschen ihr Vermögen und ihr Einkommen gerne über Steueroasen und sogenannte Off-Shore-Firmen vor der Steuerpflicht verstecken, ist nicht neu und wird auch in Politik und Medien immer mal wieder thematisiert. Dabei entsteht jedoch der Eindruck, dass das eine Art Naturgesetz sei, gegen das der Staat machtlos ist. Es mag sogar sein, dass man diese Unart kaum vollständig verhindern kann, aber man kann an den Gesetzen, die ein Land erlässt, erkennen, ob das Jammern seiner Regierung über diese Art der legalen Steuervermeidung echt oder geheuchelt ist.

Bevor wir dazu kommen, will ich kurz für alle Laien erklären, worum es geht und wie diese Steuervermeidung funktioniert. Ich kenne das Prinzip aus eigener Erfahrung, denn ich war in meinem „früheren Leben“ in der Wirtschaft tätig und habe selbst in Holdings gearbeitet und auch eine geleitet.

Was ist eine Holding?

Eine Holding ist eine Firma, die keine andere Aufgabe hat, als die Anteile anderer Firmen zu halten. Eine Holding produziert nichts und sie bietet keine Dienstleistungen an, sie ist stattdessen das, was man eine „Dachgesellschaft“ nennt: Sie hält die Anteile von Firmen oder sogar einer ganzen Firmengruppe. Das ist durchaus sinnvoll, wenn man zum Beispiel die Geschäftspolitik einer Firmengruppe koordinieren will, dann macht es Sinn, dass die Firmen der Gruppe in einer Holding angesiedelt sind, in der das Management deren Geschäftspolitik koordiniert.

Aber das hat auch einen Nebeneffekt: Die Holding ist der Aktionär der Firmengruppe und bekommt deren Gewinne überwiesen. Steuern zahlt die Holding in dem Land, in dem sie ihren Sitz hat und auf diese Weise kann man die Höhe der zu zahlenden Steuern beeinflussen. Und hier kommen die Steuerparadiese ins Spiel, denn dort siedeln sich die Holdings sehr gerne an, um (fast) keine Steuern zu zahlen.

Das zu bekämpfen ist für andere Staaten natürlich nicht einfach, in Zeiten der Globalisierung, die zufälligerweise von denen propagiert wird, die an solchen Praktiken verdienen, sogar praktisch unmöglich. Aber eben nur praktisch unmöglich, denn Russland hat gezeigt, dass man als Staat durchaus etwas dagegen tun kann.

Das russische Beispiel zeigt, dass auch die westlichen Regierungen etwas dagegen tun könnten. Das tun sie jedoch nicht, sondern jammern nur ab und zu vor den Kameras über diese Praktiken und appellieren dann gerne an das soziale Gewissen der Steuervermeider. Das ist natürlich lächerlich, aber in solchen Symbolhandlungen erschöpfen sich die Maßnahmen, die westliche Politiker gegen legale Steuerflucht ergreifen.

Was Russland getan hat

Russland hat eine Liste von „nicht-gewünschten Staaten für die Registrierung von Firmen“ erstellt. Davon hatte ich noch nichts gehört und bin jetzt darauf gestoßen, weil das russische Fernsehen berichtet hat, diese Liste sei erweitert worden. Da in dem kurzen Artikel des russischen Fernsehens gut erklärt wird, worum es bei der Liste geht, beende ich hier meine Vorrede und übersetze den Artikel des russischen Fernsehens.

Beginn der Übersetzung:

Russland hat die Liste der nicht-gewünschten Staaten für die Registrierung von Firmen erweitert

Das Finanzministerium hat den Entwurf eines Regierungsdekrets mit einer Liste von 57 Staaten und Gebieten veröffentlicht, in denen eine Firmenanregistrierung unerwünscht ist.

Für Unternehmen mit russischem Ursprung gibt es in diesem Fall keine staatliche Unterstützung. In der Liste sind Malta, Zypern und die Schweiz. In die Liste sind die US-Bundesstaaten Wyoming und Delaware, die Jungferninseln, Hongkong, Singapur, Madeira, Montenegro, Sri Lanka, Libanon, Curacao und Tonga aufgenommen worden. Die Liste enthält jedoch nicht Luxemburg und die Niederlande, mit denen Russland seine Doppelbesteuerungsabkommen überarbeitet hat.

Nach Meinung des Finanzministeriums werden diese Länder für den Zwischenbesitz (Offshore) von Vermögenswerten aus Russland und für die Kapitalflucht genutzt. Russische Unternehmen, die in Ländern auf dieser Liste registriert sind und deren Kapital zu 25 % oder mehr im Besitz von Offshore-Eigentümern ist, verlieren ab dem 1. Januar 2023 jegliche Unterstützung durch den Staat, einschließlich massiver Unterstützung wie Steuererleichterungen und Subventionen während der Pandemie.

Ende der Übersetzung

Das wäre doch auch eine Maßnahme für Deutschland und die EU, wenn sie es mit dem Kampf gegen Steuerflucht ernst meinen würden. Russland hat den betroffenen Staaten angeboten, entweder die Doppelbesteuerungsabkommen zu ändern, um die Steuerflucht zu vermeiden, Luxemburg und die Niederlande sind darauf eingegangen, wer das nicht wollte, wurde auf die Liste gesetzt.

Wenn man bedenkt, wie hoch die Subventionen sind, die deutsche Konzerne aus Steuergeldern kassieren, während sie gleichzeitig Steuervermeidung betreiben, dürfte der Entzug aller staatlichen Hilfen, Steuernachlässe, Subventionen und so weiter im Falle einer Registrierung in einem Steuerparadies sicher auf viele deutsche Konzerne Eindruck machen.

Aber innerhalb der EU sind solche Maßnahmen unmöglich, weil ein EU-Staat keine Staaten der EU auf eine solche Liste setzen darf. Das müsste also die EU umsetzen und das ist illusorisch, da die Macht der Lobbyisten in Brüssel zu groß ist.



