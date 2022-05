Russland steigt aus dem Bologna-System der Hochschuldbildung aus

Abkehr von Europa

Russland hat verkündet, aus dem europäischen Bologna-System auszusteigen. Ein weiterer Bruch mit dem Westen ist damit beschlossene Sache.

Das Bologna-System wurde bei seiner Einführung auch in Deutschland kritisiert, weil es die Studienzeit verkürzt und damit die Qualität der Abschlüsse gesenkt hat. In Russland, wo vorher nach dem sowjetischen System studiert wurde, das ein wesentlich breiteres Allgemeinwissen vermittelt und dazu auch Unterricht in vollkommen fachfremden Fächern eingeschlossen hat, war das nicht anders. Das sowjetische System brachte weltweit gefragte Wissenschaftler hervor, die in den 90er Jahren für sehr gute Gehälter in westliche Länder abgeworben wurden.

Aber vor 20 Jahren standen die Weichen in Russland auf eine weitere Öffnung und Annäherung an Europa, und dazu gehörte auch, sich dem europäischen Bildungssystem anzuschließen. Außerdem hoffte man in Russland auf eine Anerkennung der russischen Abschlüsse, die eigentlich Teil des Bologna-Systems war, aber bis heute nicht erfolgt ist. Dafür hat die Umstellung die Abwanderung russischer Absolventen ins Ausland weiter beschleunigt, denn nun waren die Ausbildungen vergleichbar, was dazu geführt hat, dass westliche Staaten verstärkt versucht haben, die besten russischen Absolventen abzuwerben.

Jetzt findet eine Zeitenwende statt, denn dank der Politik der EU in den letzten Jahren, deren Ergebnis unter anderem auch die Eskalation in der Ukraine ist, hat die russische Regierung sich offen von Europa abgewandt und beginnt, immer mehr Brücken, wenn nicht einzureißen, so doch verfallen zu lassen. Das zeigt sich an der recht gleichgültigen Reaktion Russlands auf die Pläne der EU, keine russischen Energieträger mehr kaufen zu wollen, denn in Russland zuckt man nur mit den Schultern und arbeitet an Pipelines nach Indien und China, die das billige russische Gas mit Kusshand nehmen.

Und es zeigt sich auch an der aktuellen Entscheidung, sich vom europäischen Bildungssystem zu verabschieden. Russland wird sich nun Asien zuwenden, wenn Europa nichts mehr mit Russland zu tun haben will.

Das russische Fernsehen hat in einer Reportage über die Abkehr vom Bologna-System berichtet und ich habe den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der russische Minister für Bildung und Wissenschaft, Valery Falkov, gab eine wichtige Erklärung ab. Russland beabsichtigt, aus dem Bologna-System auszusteigen, das eine Aufteilung des Studiums in zwei Teile bedeutet. Die ersten vier Jahre sind der „bachelor’s degree“ und weitere zwei Jahre sind der „master’s degree“. Das könnte nun der Vergangenheit angehören.

„Das Bologna-System muss als ein überholtes Stadium betrachtet werden. Die Zukunft liegt in unserem eigenen, einzigartigen Bildungssystem, das auf den Interessen der Volkswirtschaft und dem maximalen Raum für jeden Studenten beruhen sollte“, sagte Falkov.

Das Bildungsministerium hat sich noch nicht dazu geäußert, was die Bachelor- und Masterstudiengänge ersetzen soll. Es liegt auf der Hand, dass sich das Bologna-System in Russland in den letzten 20 Jahren nicht bewährt hat; es wurde eingeführt, um die automatische Anerkennung unserer Diplome im Ausland zu erreichen, was nicht geschehen ist.

Seit 2003 wird in Russland aktiv über Bachelor- und Masterabschlüsse diskutiert. Das bestehende System der Hochschulbildung wurde abgeschafft und durch das Bologna-System ersetzt. Die Kritiker argumentierten damals, das Bologna-System stehe im Widerspruch zur Kultur russischer Universitäten. Schließlich ist die klassische Universität in erster Linie eine Wissensquelle und nicht ein Anbieter von Bildungsdienstleistungen. Die europäische Vorlage wurde nicht für uns, sondern für unsere Studenten geschrieben. Und nun, nach fast 20 Jahren, spricht man von einem neuen Durchbruch in der Hochschulbildung. Vom Bologna-System müssen wir vorwärts gehen und nicht rückwärts.

Es war der europäische Traum: ein einheitlicher Raum für die Hochschulbildung. Keine Grenzen. Unter dem Slogan „Studenten aller Länder, vereinigt euch!“ Auch Russland wurde in den Bologna-Prozess gelockt. Dafür mussten wir unseren eigenen Weg aufgeben und den westlichen Weg gehen. Der Rektor der Moskauer Staatsuniversität, Viktor Sadovnichy, belegte schon damals, dass die Verkürzung der Studienzeit um ein Jahr, von fünf auf vier Jahre, nichts Gutes bringen würde: „Man kann in vier Jahren keinen kompetenten, gefragten und grundlegend vorbereiteten Fachmann erschaffen. Der Verlust des Doktorandensystems wäre eine Tragödie für die Wissenschaft, für die Bildung und für Russland. Aus diesem Grund gibt es ein mehrstufiges System: Spezialist, Aspirant, Kandidat, Doktor.“

Die Diskussion wurde jedoch schnell abgewürgt. Man versuchte, den Übergang zum „4+2-System“ – 4 Jahre für den Bachelor-Abschluss und 2 Jahre für den Master-Abschluss – zu beschleunigen. Im sowjetischen Bildungssystem waren selbst fünf Jahre manchmal nicht ausreichend. Die in Jahrzehnten erarbeiteten Lehrpläne dienten dazu, Generalisten auszubilden: Von was für einem Ingenieur kann man sprechen, wenn er nicht tief in seinen Beruf eintaucht?

Indem Russland den Schritt ins europäische Unbekannte gewagt hatte, musste es mit dem etablierten fünfjährigen System der Hochschulbildung brechen. Der Bachelor-Abschluss ist zu einer verkürzten Form des früheren Studiengangs geworden. Durch den Wegfall eines Studienjahres wurde die Zahl der Stunden im Fachunterricht um 40 Prozent reduziert. Für Studentenpraktika bleibt fast keine Zeit mehr.

„Nur Bachalors, und das sind die meisten Ingenieure, können den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt nicht gewährleisten. Sie haben nicht genug Ausbildung. Was fehlt, ist die Qualität, das ist das Wichtigste. Die Qualität der Ausbildung in Russland hat sich nicht verschlechtert, sie ist abgestürzt. Die Ingenieurausbildung ist abgestürzt. In den letzten 30 Jahren wurde unser Bildungswesen immer weiter heruntergewirtschaftet. Es dauert vier Jahre, um einen Wirtschaftswissenschaftler heranzuziehen, aber es dauert fünfeinhalb Jahre, um einen großartigen Ingenieur heranzuziehen, der in der Fabrik etwas Kreatives leisten wird. Damals haben wir alle rebelliert. Wozu das? Wir sollten es selbst tun“, erinnert Robert Nigmatullin, Forschungsdirektor des Instituts für Ozeanologie der Russischen Akademie der Wissenschaften und Leiter der Abteilung für Gas- und Wellendynamik der Staatlichen Universität Moskau.

Das Fundament der Ausbildung, auf das man immer stolz war, ist verloren gegangen. Ein Bachelor ist schlechter vorbereitet als ein Spezialist. Das in Russland eingeführte Bologna-System richtete sich nicht an diejenigen, die in ihrem Land arbeiten wollten. Das Personal wurde für das Ausland ausgebildet.

„Niemand hat uns mit Gewalt in diesen Prozess hineingezogen, es ist klar, dass man dort nicht auf uns gewartet hat, sondern dass wir es waren, die in diesen Bologna-Prozess eintreten wollten. Wir hatten erwartet, dass wir eine viel bessere Kommunikation mit europäischen Universitäten haben würden. Wir haben Fächer wie russische Sprache, Literatur und Geschichte reduziert, und es ärgert mich besonders, dass wir dem Fach Geschichte sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir haben die Anzahl der Stunden für den Englischunterricht deutlich erhöht“, sagte Michail Eskindarow, Präsident der Finanzuniversität der Regierung der Russischen Föderation.

Das europäische System hat einen unbestreitbaren Vorteil: die Mobilität der Studenten. Russische Studenten gehen nach Europa und Amerika, und Europäer und Amerikaner gehen nach Russland. Wenn Sie hier einen Bachelor-Abschluss gemacht haben, können Sie, ohne Ihren Studienplatz zu verlieren, zum Beispiel in Berlin einen Master-Studiengang beginnen. Heute studieren 324.000 ausländische Studenten an unseren Universitäten.

„Ich denke, das Bologna-System ist notwendig. Ein Student hat die Wahl, nach dem Bachelor aufzuhören und zu arbeiten oder weiterhin große Erfolge in diesem Bereich zu erzielen, zum Beispiel durch ein Masterstudium oder ein Aufbaustudium“, sagt eine Studentin.

Viele Studenten streben keinen Masterstudiengang an. Während vor 10 Jahren noch 85 Prozent der Bachalors die nächste Stufe erreichten, sind es heute nur noch halb so viele. In ihrem bescheidenen Wissensschatz sind nur noch Grundkenntnisse enthalten. Es gibt etwas mehr als 80.000 Postgraduierten-Studenten. Im Jahr 2003, als Russland die Bologna-Erklärung unterzeichnete, gab es 140.000 Postgraduierten-Studenten. Das waren fast doppelt so viele.

„Im Jahr 2003 verteidigten etwa 14.000 bis 15.000 Personen ihre Dissertationen, im vergangenen Jahr waren es etwas mehr als 1.200. Wir können also den Verlust von Forschungs- und Lehrpersonal nicht kompensieren. Und ich weiß, dass einige Hochschulen deshalb Leute einstellen, die keinen Doktortitel haben. Der Übergang zum Bologna-System hat dem Bildungswesen in Russland insgesamt geschadet. Wir haben viel von unserem wissenschaftlichen Potenzial verloren“, sagte Michail Eskindarow.

In den 19 Jahren seit der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung sind nicht alle russischen Hochschulen zum zweistufigen System übergegangen. An den medizinischen Universitäten wird immer noch das sowjetische Modell der Facharztausbildung angewandt, das sechs Jahre Studium erfordert.

„Gott sei Dank haben wir das System der Spezialisierung beibehalten. Und bis heute bilden die medizinischen Universitäten nicht nach dem System „Bachelor und Master“ aus, sondern nach dem Facharztdiplom. Denn natürlich sind ein unzureichend ausgebildeter Pilot und ein unzureichend ausgebildeter Arzt immer noch zwei gefährliche Fachgebiete, die eine vollständige Ausbildung erfordern“, sagt Oleg Yanushevich, Rektor der A.I. Evdokimov Moscow State Medical University und Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Die Initiatoren der Reform schlugen vor, die Praktika abzuschaffen. Die Einführung eines Systems der Akkreditierung von Spezialisten nach westlichem Vorbild. Aber die Medizin hat sich durchgesetzt. In Europa gibt es keine Spezialisierung als „Zahnarzt“. Dort werden Zahnärzte auf Hochschulniveau ausgebildet. In Russland wird nicht nur gelehrt, wie man Füllungen einsetzt, hier erhalten Sie eine höhere medizinische Ausbildung.

„Was bedeutet die Teilnahme Russlands am Bologna-Prozess für Ihre Studenten, für Ihre Absolventen?“

„Für die medizinische Ausbildung wahrscheinlich nichts. Das ist sicher. Ein Arzt, der seine Ausbildung abgeschlossen hat und ins Ausland kommt, muss sein Diplom bestätigen und eine Prüfung ablegen, die vor allem seine Sprachkenntnisse betrifft. In einigen Ländern benötigen Sie auch eine Empfehlung eines Arztkollegen, mit dem Sie zusammenarbeiten. Aus diesem Grund handelt es sich immer noch um eine Wiederholung und nicht um eine triviale Bestätigung des Diploms. Und das passiert nicht nur bei russischen Diplomen, sondern auch, wenn man zum Beispiel von Frankreich nach Deutschland zieht“, so Oleg Janukowitsch.

Die Einstellung gegenüber russischen Hochschulabsolventen war in Europa schon immer selektiv. Sie interessierten sich kaum für die Geisteswissenschaften. Physiker, Chemiker und Mathematiker sind etwas anderes. Schon zu Sowjetzeiten waren die Studenten des Moskauer Instituts für Physik und Technologie sehr gefragt. Sie werden immer noch gejagt.

„Wenden Sie sich dem Westen zu?“

„Als ich mich eingeschrieben habe, war ich mir sicher, dass ich für meinen Master ins Ausland gehen würde. Aber jetzt zögere ich, denn nachdem ich mit den Leuten gesprochen habe, die gegangen sind, frage ich mich teilweise, ob es sich überhaupt lohnt, zu gehen. Denn es gibt Kritiken, die besagen, dass wir am Phystech so viel bekommen haben, dass es so aussieht, als würden wir bereits arbeiten, dass es keinen Sinn mehr macht, dorthin zu gehen, um zu studieren“, sagt Alla Zaitseva, Studentin im dritten Jahr an der Phystech, der Fakultät für Physik und Technologie, und Vorsitzende des Studentenrats.

Das Moskauer Institut für Physik und Technologie ist die Elite der höheren Bildung in Russland. Die Mindestpunktzahl für die Aufnahme liegt hier bei 305. Das heißt, man muss in drei Fächern jeweils hundert Punkte erreichen. Und man muss sich zusätzliche Punkte verdienen, indem man gesamtrussische und internationale Bildungs-Olympiaden gewinnt. Auch hier studieren die Studenten nach dem System „Bachelor, Master, Postgraduate“. Aber der Ansatz ist völlig anders.

„Wenn wir über angewandte Mathematik und Informatik sprechen, dann stehen Mathematik und Informatik natürlich an erster Stelle. Danach sind wir bereits dabei, uns in die Industrie zu integrieren. Einem Phystech-Studenten werden bestimmte Tage innerhalb der akademischen Woche zugewiesen, die so genannten Basistage, an denen er nicht hier studiert, sondern das Unternehmen aufsucht, das er als sein Profil gewählt hat“, erklärt Andrej Raigorodsky, Direktor des Phystech.

Die Schule für angewandte Mathematik und Informatik, wie die Fakultäten hier genannt werden, hat drei Dutzend Industriepartner. Dazu gehören nicht nur die führenden Forschungsinstitute Keldysh und Kharkevich und viele andere. Seit Anfang der 2000er Jahre haben sich große Unternehmen angeschlossen – Yandex, 1C, Sbertech. Mit einem solchen Lernansatz verlassen die Studenten von Phystech das Institut auch nach dem Bachelor-Abschluss als fertige Spezialisten.

„Sind vier Jahre Grundstudium für Sie ausreichend?“

„Ich denke, dass vier Jahre Bachelor definitiv nicht ausreichen, denn es ist nicht wirklich eine Frage der Gesamtzahl der Jahre, sondern eher eine Frage des Systems. Das heißt, ich mag das System, wenn wir nach dem Bachelor, wo wir ein ziemlich allgemeines Wissen über die Welt bekommen, hier am MIPT noch tiefer gehen, gefolgt vom Master, dessen Sinn es ist, in einen bestimmten Beruf tiefer einzusteigen. So haben wir zum Beispiel einen Masterstudiengang Datenanalyse in der Luftfahrt von der Airline S7. Und dort werden ganz bestimmte Aufgaben gelöst. Im Bachelor-Studium haben wir zum Beispiel nur eine Abteilung für Datenanalyse, aber hier haben wir Luftfahrtdatenanalyse“, sagt Vsevolod Menchuk, Student im zweiten Jahr.

Die Informationsplattform Superjob hat eine Umfrage über die Einstellung der Russen zum Bologna-System durchgeführt. Die Idee, das europäische System aufzugeben, wurde von 66 Prozent unterstützt. Nur einer von zehn war für Bologna. Von den befragten Hochschulstudenten sprachen sich 44 Prozent gegen das zweistufige Bachelor-Master-System aus. Nur jeder Dritte ist bereit, sein Studium nach dem Bologna-Modell fortzusetzen.

„Die Juristische Fakultät hat erst vor zwei Jahren beschlossen, dass es notwendig ist, die Spezialisierungsprogramme zu öffnen, die bereits innerhalb der Mauern der Juristischen Fakultät betrieben wurden. Natürlich sind alle für die Abschaffung und die Rückkehr zu den alten Standards und der Qualität der russischen Ausbildung nach sowjetischem Vorbild“, so Lew Shulyndin, Masterstudent im ersten Jahr an der juristischen Fakultät der Föderalen Universität Kasan.

An den regionalen Universitäten gibt es weniger Befürworter des Bologna-Systems als an den Universitäten in der Hauptstadt. Die europäischen Konzepte für die Hochschulbildung haben sich hier nicht durchgesetzt. Um auf die Spezialisierung zurückzukommen: Hier geht man davon aus, dass die Absolventen in Russland arbeiten werden. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, ob ihre Diplome im Ausland anerkannt werden oder nicht.

„Tatsächlich sind wir heute aus dem Bologna-Prozess ausgeschieden, weil uns die Vereinigung der europäischen Universitäten nach dem Beginn der Militäroperation offiziell mitgeteilt hat, dass sie die Beziehungen zu den russischen Universitäten auf unbestimmte Zeit aussetzen wird“, sagte Michail Eskindarow.

Die wichtigste Frage ist jedoch: Wodurch kann das Bologna-System ersetzt werden? Es gibt verschiedene Vorschläge: das alte sowjetische System wiederherzustellen oder ein völlig neues zu schaffen, ohne das europäische System aufzugeben, den Universitäten zu erlauben, während dieser Übergangszeit selbst zu entscheiden, nach welchem System sie ihre Studenten ausbilden wollen.

Ende der Übersetzung

