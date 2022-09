Russland wird für die EU gedachtes Gas an China verkaufen

Nord Stream 2

Russland hat angekündigt, ursprünglich für die EU gedachtes Gedachtes Gas nach China zu leiten. Wie der Spiegel darüber berichtet, ist allerdings ziemlich schizophren.

Der Spiegel liebt Artikel, in denen er von „Putins Drohungen“ fabulieren kann, die der Spiegel selbst erfindet, wie ich schon 2018 mit vielen Beispielen aufgezeigt habe. Das gilt natürlich auch für die von der EU selbstverschuldeten Gaskrise. Immerhin verlaufen fünf Gaspipelines aus Russland in die EU, von denen auf Betreiben der EU und ihrer Mitgliedsstaaten drei außer Betrieb und zwei nicht ausgelastet sind.

Trotzdem ist angeblich Russland an der Gaskrise schuld und setzt sein Gas angeblich als Druckmittel ein. Das hat Russland zwar noch nie getan, wie Sie hier nachlesen können, aber das hindert „Qualitätsmedien“ wie das ehemalige Nachrichtenmagazin aus Hamburg nicht daran, es seit Jahren zu behaupten.

Für Europa gedachtes Gas geht nach China

Nod Stream 2 ist eine der Pipelines, die von der EU abgeschaltet wurden, wobei Nord Stream 2 sogar abgeschaltet wurde, bevor sie eingeschaltet wurde. Dass durch diese Pipeline kein Gas nach Europa, vor allem nach Deutschland, strömt, ist unbestritten eine direkte Folge der Entscheidungen der EU und des deutschen Wirtschaftsministers Habeck, was die jedoch nicht daran hindert, Russland die schuld für ihre eigene Entscheidung zu geben.

Russland hat nun gemeldet, dass das Gas, das eigentlich durch Nord Stream 2 nach Europa gehen sollte, nach China gehen wird. China bekommt bereits russisches Gas über die neue Pipeline Power of Siberia, aber es ist bereits eine zweite Pipeline, Power of Siberia 2, geplant. Anstatt dafür weitere Gasvorkommen zu erschließen, wird Russland sein Jamal-Gasfeld an sein asiatisches Pipelinenetz anschließen, weshalb das eigentlich für Europa gedacht Gas dann eben nach China gehen wird. Die Verträge sind praktisch unterschriftsbereit.

Warum auch nicht? Eine Pipeline-Verbindung ist billiger, als ein neues Gasfeld zu erschließen. Und wenn die EU das russische Gas nicht haben will…

Der Spiegel und Russlands angebliche Drohungen

Für den Spiegel, der selbst einer der größten Gegner von Nord Stream 2 war, ist das jedoch ein regelrechter Skandal. Das ehemalige Nachrichtenmagazin hat darüber unter der Überschrift „Ersatz für Nord Stream 2 – Russland will für EU gedachtes Gas an China verkaufen“ berichtet und der Artikel begann wie folgt:

„Es ist eine Drohung, die Russland schon in der Vergangenheit ausgesprochen hat: Der Kreml will das Erdgas, das es bislang nach Europa verkauft hat, künftig nach China leiten. Die geplante Pipeline »Kraft Sibiriens 2« werde die Ostseepipeline Nord Stream 2 ersetzen, sagte der russische Energieminister Alexander Nowak am Donnerstagabend im russischen Staatsfernsehen.“

Zunächst einmal muss man festhalten, dass der Spiegel lügt, wenn er behauptet, Russland diese „Drohung schon in der Vergangenheit ausgesprochen“ hätte, denn das hat Russland nie getan. Sollte der Spiegel das anders sehen, wäre ich für Belege dankbar. Bestenfalls hat Russland die Möglichkeit als Alternative genannt, falls die EU kein russisches Gas mehr abnehmen will, was ja nun passiert ist.

Und was genau ist daran eine Drohung? Die EU erklärt ganz offiziell, dass sie kein russisches Gas mehr abnehmen will. Ist es eine Drohung, wenn Russland sich dann eben neue Abnehmer sucht?

Die Entscheidung ist sehr wichtig, denn nun werden Russland und China Geld in die Pipelines investieren und das bedeutet, dass die EU – sollten dort in den nächsten Jahren Politiker an die Macht kommen, die sich um die Interessen ihrer eigenen Länder und Menschen kümmern – das günstige russische Gas verloren hat. Aufgrund der dann in jedem Fall höheren Energiekosten wird die europäische Wirtschaft (oder das, was dann davon noch übrig ist) weniger konkurrenzfähig sein. Aber auch daran wird laut Spiegel sicher Russland schuld sein, weil es die chinesische Wirtschaft mit billiger Energie versorgt.

Es ist faszinierend, wie der Spiegel Russland für Probleme verantwortlich machen will, die sich die EU selbst geschaffen hat.



