Ryanair-Landung in Minsk: Dem Westen gefallen die Ergebnisse der ICAO-Untersuchung nicht

Die ICAO hat einen Untersuchungsbericht über die angeblich erzwungene Landung des Ryanair-Fluges in Minsk im Mai 2021 veröffentlicht. Die Ergebnisse gefallen dem Westen nicht, also soll weiter ermittelt werden.

Vor zehn Tagen habe ich über die Ergebnisse des Untersuchungsberichtes der ICAO über die angeblich von Weißrussland erzwungene Landung der Ryanair-Maschine in Minsk im Mai 2021 berichtet. Der Bericht kam zu dem Ergebnis, dass es keine erzwungene Landung war, sondern dass die Piloten die Entscheidung zur Landung in Minsk aus freien Stücken und ohne jeden Druck aus Minsk getroffen haben.

Das widerspricht der Legende, die der Westen seitdem verbreitet hat, der von „Luftpiraterie“ gesprochen und sofort neue Sanktionen gegen Weißrussland verhängt hat, anstatt den Untersuchungsbericht abzuwarten. Wie ich in meinem Artikel vermutet habe, haben westliche Medien diesen für sie peinlichen Bericht weitgehend verschwiegen. Meinen Artikel mit den Details des Berichtes finden Sie hier.

Nun gab es eine Sitzung der ICAO-Mitgliedsstaaten, auf der der Untersuchungsbericht Thema war. Wenig überraschend ist der Westen mit dem Bericht nicht glücklich und es wurde beschlossen, die ICAO solle weiter ermitteln. Der Westen geht nach dem Motto vor: Wir ermitteln so lange, bis das Ergebnis unsere Vorwürfe bestätigt.

Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die Meldung der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

ICAO setzt Untersuchung des Ryanair-Zwischenfalls im Lichte neuer Erkenntnisse fort

Wie die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) gemeldet hat, haben einige Staaten des Rates ihre Besorgnis über Lücken in den von Weißrussland vorgelegten Informationen zum Ausdruck gebracht.

Die Untersuchungsgruppe der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) wird ihre Arbeit fortsetzen, um alle Umstände der Landung des Ryanair-Flugzeugs auf dem Flughafen von Minsk zu klären, da einige Mitgliedstaaten des Rates ihre Besorgnis über Lücken in den von Weißrussland vorgelegten Informationen über den Vorfall zum Ausdruck gebracht haben. Das teilte die Organisation am Montag in einer Erklärung mit.

„Heute (31. Januar – Anm. TASS) haben die Mitgliedsstaaten des ICAO-Rates auf der ersten Beratung der 225. Ratssitzung den Bericht des ICAO-Sekretariats über die Untersuchung der Ereignisse im Zusammenhang mit der Abweichung des Fluges FR4978 von Ryanair am 23. Mai 2021 geprüft“, heißt es in dem Dokument. Einige Staaten des Rates äußerten ihre Besorgnis über Lücken in den von Weißrussland vorgelegten Informationen und Unstimmigkeiten in den zum Zeitpunkt der Untersuchung vorliegenden Beweisen in Bezug auf entscheidende Aspekte der faktischen Rekonstruktion der Ereignisse. Darüber hinaus sind diese Länder, die in der Erklärung nicht genannt werden, der Ansicht, dass die Meldung über eine Bombendrohung an Bord des Flugzeugs absichtlich falsch war und somit die Sicherheit des Flugzeugs gefährdet hat.

Auch Nichtmitglieder des ICAO-Rates – Weißrussland, Litauen, Polen und Irland – nahmen an der Diskussion über den Bericht teil. Die Organisation betonte, dass die Teilnehmer des Treffens „keine einhellige Meinung [über den Inhalt des Dokuments] hatten (…) In Anbetracht einiger neuer Informationen zu den Ereignissen rund um Flug FR4978 hat der Rat das ICAO-Untersuchungsteam angewiesen, seine Arbeit fortzusetzen, um die fehlenden Fakten zu ermitteln, auch im Zusammenhang mit laufenden strafrechtlichen und anderen Untersuchungen, und über alle weiteren Ergebnisse zu berichten.“ Der Rat der Organisation rief außerdem alle ICAO-Mitglieder und andere interessierte Parteien auf, ihre Zusammenarbeit mit dem ICAO-Untersuchungsteam fortzusetzen. Der Abschlussbericht wird dem UN-Generalsekretär übermittelt.

Am 17. Januar übermittelte die ICAO den Untersuchungsbericht des Ryanair-Notlandevorfalls in Minsk an alle ihre Mitgliedsländer. Eine Sitzung über die Ergebnisse der Untersuchung wurde für den 31. Januar angesetzt.

Ein Ryanair-Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius landete am 23. Mai 2021 auf dem Flughafen Minsk, nachdem ein Sprengsatz an Bord gemeldet worden war. Ein MiG-29-Kampfflugzeug war in der Luft, um das Verkehrsflugzeug zu begleiten. (Anm. d. Übers.: So erbärmlich ist die im Westen gefürchtete russische Propaganda: Dass der ICAO-Bericht gemeldet hat, dass die MiG bei der Landung der Ryanair-Maschine in Minsk noch über 50 Kilometer von ihr entfernt war, schreibt die TASS nicht)

Nach der Landung des Flugzeugs wurde die Information über eine Bombe an Bord nicht bestätigt. Später wurde bekannt, dass Roman Protasewitsch, der von den weißrussischen Behörden gesucht wurde und einer der Gründer des in Weißrusland als extremistisch eingestuften Telegrammkanals Nexta ist, an Bord des Flugzeugs war. Er wurde festgenommen; die russische Staatsbürgerin Sofia Sapega wurde ebenfalls festgenommen. Nach dem Zwischenfall mit dem Flugzeug verbot die Europäische Union weißrussischen Fluggesellschaften, Flughäfen der EU anzufliegen und deren Hoheitsgebiet zu überfliegen, und empfahl europäischen Fluggesellschaften, Flüge in den weißrussischen Luftraum zu streichen. Mehr als 20 Länder haben ihren Luftraum für das weißrussische Luftfahrtunternehmen gesperrt.

Ende der Übersetzung

Da ich in meinem oben verlinkten Artikel über die in dem Bericht fehlenden Informationen berichtet habe, hoffe ich, dass die ICAO nun auch die fehlenden Informationen sucht, die Ryanair und westliche Staaten zurückgehalten haben.



