Selenskys PR-Besuch in den USA

Schöne Bilder und nette Worte

Der ukrainische Präsident Selensky hat überraschend Washington besucht. Der Besuch war für US-Präsident Biden wohl vor allem innenpolitisch notwendig.

Der Ukraine-Krieg ist vor allem auch ein Propaganda-Krieg, in dem der gelernte Schauspieler und Komiker Wladimir Selensky eine Rolle spielt. Seine Auftritte per Videoschalte zu allen passenden und unpassenden Anlässen sind ein wichtiges Element in dem Propaganda-Krieg, denn damit soll vor allem Stimmung gegen Russland und für weitere finanzielle und militärische Unterstützung für Kiew gemacht werden. Die Zielgruppe dieser Propaganda-Aktionen sind sowohl westliche Politiker, wenn Selensky mal wieder in einem Parlament zugeschaltet wird, als auch die breite Öffentlichkeit, wenn Selensky bei irgendwelchen Filmefestivals oder ähnlichem gezeigt wird. Positiv ist dabei die FIFA aufgefallen, die verhindert hat, dass Sport für politische Ziele missbraucht wird, denn die FIFA hat untersagt, dass eine von Selensky schon aufgezeichnete Videoansprache beim Finale der Fußball-WM gezeigt wird.

In den USA kippt die politische Stimmung in Sachen Ukraine, denn bei den Zwischenwahlen haben die Republikaner in einer Kammer des Parlaments die Mehrheit erlangt. Die Republikaner sind zwar nicht für ein Ende der Unterstützung der Ukraine, aber sie sind für eine Reduzierung und vor allem wollen sie, dass Kontrollen darüber eingeführt werden, wohin die Milliarden Dollar und all die gelieferten Waffen gehen. Daher versucht die Biden-Regierung derzeit, die Ukraine-Hilfe für 2023 im neuen Staatshaushalt festzuschreiben, womit die Gelder für Kiew zumindest für ein weiteres Jahr garantiert wären.

Um dafür auch die zweifelnden US-Abgeordneten auf ihre Seite zu ziehen, hat die Biden-Regierung den Besuch von Selensky in Washington organisiert, denn der wichtigste Programmpunkt seines nur wenige Stunden dauernden Besuches war seine Rede vor beiden Kammern des US-Parlaments. Bei seiner Rede hat Selensky nach allen Regeln der US-Innenpolitik und der Propaganda mit viel Emotionen und Pathos versucht, die pro-ukrainische Stimmung in den USA anzufachen, um die Öffentlichkeit und die zweifelnden US-Abgeordneten wieder auf Linie zu bringen.

Dass es für den Besuch kaum „echte“ Gründe gegeben hat, sieht man daran, dass dabei nichts Neues verkündet wurde. Das neue Hilfspaket für die Ukraine war bereits vorher beschlossen worden und dass bei dem Besuch irgendetwas Entscheidendes besprochen oder beschlossen wurde, wurde nicht gemeldet. Stattdessen waren alle öffentlichen Auftritte reine Show, bei der US-Vertreter ihre weitere Unterstützung für die Ukraine bekräftigten, wofür Selensky sich artig bedankte. Es ging bei dem Besuch ganz offensichtlich nicht um Sachthemen, sondern um für die US-Innenpolitik wichtige Überzeugungsarbeit.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Zusammenfassung der Reise von Selensky gebracht, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die Unterstützungszusagen Washingtons: Was über Selenskys Besuch in den USA bekannt ist

US-Präsident Joe Biden sicherte dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky, der sich am Mittwoch zu einem eintägigen Besuch in Washington aufhielt, weiterhin seine Unterstützung zu, während die Aussichten auf eine diplomatische Lösung weiterhin kein Thema waren.

Die geheime Reise

Der Besuch erfolgte auf Einladung von Biden in einem Telefongespräch am 11. Dezember. Kiew bestätigte den Besuch schließlich am 18. Dezember. Selensky hat die Ukraine zum ersten Mal seit dem Beginn der Militäroperation verlassen.

Der Besuch dauerte einige Stunden. Vom Flughafen, wo Selensky mit einem US-Militärflugzeug aus Europa eintraf, fuhr er zum Weißen Haus.

Die Gespräche mit Biden dauerten etwa zwei Stunden.

Nach einer kurzen Pause, in der der ukrainische Präsident sowohl mit führenden Vertretern der Demokraten als auch der Republikaner zusammentraf, sprach er vor beiden Häusern des Kongresses.

Die Einzelheiten der Reise wurden geheim gehalten; offiziell wurde sie erst gemeldet, als Selensky bereits in der Luft war.

Die Zusammensetzung der Delegation des ukrainischen Präsidenten wurde nicht bekannt gegeben. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrej Jermak, und Außenminister Dmitri Kuleba waren bei der Pressekonferenz mit Biden anwesend. Von amerikanischer Seite waren unter anderem die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland und US-Generalstabschef Mark Milley anwesend.

Die Patriot-Batterie

Selenskys Besuch in den USA fiel zeitlich mit der Ankündigung eines neuen US-Militärhilfepakets im Wert von 1,85 Milliarden Dollar zusammen.

Zum ersten Mal gehörte dazu auch eine Patriot-Luftabwehrbatterie, die das eigentliche Abschussgerät auf einem LKW, ein Radar und eine Kontrollstation umfasst.

Das Hilfspaket umfasst auch Geschossführungssysteme, Raketen für HIMARS MLRS, Artilleriemunition, gepanzerte Fahrzeuge, Kleinwaffen, Schutzwesten und Satellitenkommunikationssysteme.

Biden glaubt jedoch nicht, dass die Verlegung der Patriot zur Eskalation des Konflikts beiträgt. Der US-Präsident sagte, dass er mit Selensky über die Möglichkeit einer Eskalation „überhaupt nicht gesprochen“ habe.

Er bekräftigte, dass die USA keinen dritten Weltkrieg und keinen Konflikt mit Russland anstrebten, und äußerte die Ansicht, dass man das vermeiden könne.

Die USA werden außerdem 374 Millionen Dollae an humanitärer Soforthilfe für Kiew bereitstellen.

Der Frieden ist weit weg

Biden und Selensky widmeten einen kleinen Teil der gemeinsamen Pressekonferenz nach den Gesprächen der Beantwortung von Fragen zu den Aussichten auf eine Friedensregelung, während die meiste Zeit auf gegenseitige Danksagungen und Unterstützungszusagen verwendet wurde.

Der US-Präsident stellte fest, dass der ukrainische Präsident „offen für einen Frieden“ in der Ukraine sei und fügte hinzu, dass die russische Regierung seiner Meinung nach „nicht die Absicht hat, die Militäraktionen einzustellen“. Selensky nickte nach den Worten, er sei offen für einen Friedensschluss, mit dem Kopf.

Auf die Frage, was ein „gerechter Frieden“ sei, erklärte Selensky später, dass damit gemeint sei, dass inakzeptable Kompromisse bei der territorialen Integrität der Ukraine unmöglich seien. Biden merkte dabei an, dass seine Sicht mit der von Selensky übereinstimme, und zeigte sich zuversichtlich, dass es zum Frieden kommen wird, wenn Russland seine Truppen abzieht, aber „das passiert jetzt nicht“.

Selensky fügte hinzu, dass er derzeit keinerlei Signale an den russischen Präsidenten Wladimir Putin senden könne.

Die Aussichten für die Allianz

Biden zweifelt nicht daran, dass die europäischen Staaten Kiew weiterhin helfen werden. Nach seinen Worten hat er so eine Einigkeit in der NATO, wie sie jetzt herrscht, noch nie gesehen.

Selensky ist zuversichtlich, dass das neue Hilfspaket für die Ukraine für 2023 die Unterstützung beider Parteien im Kongress finden wird.

Der Kampf um den Kongress

In seiner Rede in englischer Sprache vor den Kongressabgeordneten konzentrierte sich Selensky auf die bereits von den USA geleistete Hilfe und deren Auswirkungen auf die Lage in der Ukraine und wies kurz auf die Notwendigkeit weiterer Unterstützung hin. Seiner Ansicht nach ist die Finanzhilfe für Kiew „keine Wohltätigkeit, sondern eine Investition in die globale Sicherheit“.

Er fügte hinzu, er „bittet keine amerikanischen Soldaten, für die Ukraine zu kämpfen“, da die ukrainischen Soldaten „selbst amerikanische Panzer fahren können“.

Selenskys Rede wurde von der Mehrheit des Plenums positiv aufgenommen, er erhielt lang anhaltenden und wiederholten Beifall, darunter auch stehende Ovationen. Einige Republikaner sind dabei jedoch trotzig sitzen geblieben und haben nicht geklatscht.

Der US-Kongress arbeitet derzeit an einem 1,7 Billionen Dollar schweren Bundeshaushalt für das Haushaltsjahr 2023, in dem 44,9 Milliarden Dollar für verschiedene Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Hilfe für die Ukraine und Washingtons NATO-Verbündete vorgesehen sind.

Im Januar wird der US-Kongress in der neuen Zusammensetzung zusammentreten, in der die Republikaner im Repräsentantenhaus gegenüber den Demokraten die Mehrheit haben werden. Theoretisch haben sie damit die Möglichkeit, die Bereitstellung von Mitteln für die Ukraine zu blockieren oder zumindest einzuschränken. Führende Republikaner haben jedoch betont, die Verwendung der Gelder müsse kontrolliert werden, die Hilfe solle nicht ganz eingestellt werden.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen