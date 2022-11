Soros hat bei den letzten Wahlen die ungarische Opposition finanziert

Wahleinmischung gegen Orban:

In Ungarn wurde bekannt, dass George Soros versucht hat, sich in die letzten Wahlen einzumischen und Ministerpräsident Orban zu stürzen. Dazu wurde die Opposition aus den USA illegal mit Millionen Dollar finanziert.

Dass die USA sich weltweit in jede Wahl einmischen, wie es ihnen gefällt, ist bekannt, während sie sich gleichzeitig jede Einmischung in ihre eigenen Wahlen strikt verbitten. Vor allem George Soros ist ein Meister darin, politische Fäden in allen möglichen Ländern zu ziehen und politische Kräfte zu finanzieren und zu unterstützen, von denen er sich Vorteile verspricht. Dass er dabei auch vor der Organisation von Putschen nicht zurückschreckt und mittlerweile der wohl erfahrenste Organisator von Regierungsumstürzen ist, ist auch kein Geheimnis. Hier finden Sie Informationen über die wichtigsten Soros-Putsche der letzten 20 Jahre.

Soros hat – offensichtlich zusammen mit anderen US-Regimechange-Experten – versucht, sich in die letzten ungarischen Wahlen einzumischen, um den im Westen ungeliebten Ministerpräsidenten Orban zu stürzen, um neoliberale Kräfte an die Macht zu bringen. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt. Im Anschluss an die Übersetzung liefere ich noch weitere interessante Hintergrundinformationen dazu.

Beginn der Übersetzung:

Budapest beschuldigt die USA, die Opposition zu finanzieren und die ungarische Sicherheit zu bedrohen

Die Opposition hat einen großen Teil der Mittel für die Vorbereitung der Parlamentswahlen aus dem Ausland erhalten, erklärte der ungarische Regierungssprecher Zoltán Kovács

Die Finanzierung ungarischer Oppositionsparteien aus dem Ausland, insbesondere aus den USA, ist ein eklatanter Verstoß gegen die nationale Gesetzgebung und hat den größten Skandal der letzten 30 Jahre im Bereich der nationalen Sicherheit ausgelöst. Das sagte der ungarische Regierungssprecher Zoltán Kovács in einem am Montag in der Tageszeitung Magyar Nemzet veröffentlichten Interview.

„Wir haben es mit dem größten Skandal der nationalen Sicherheit seit dem Regimewechsel zu tun, denn wir sprechen von dem Versuch, sich vom Ausland aus in die ungarischen Wahlen einzumischen, und dafür gibt es handfeste Beweise. Die ungarischen Linksparteien wurden mit US-Dollars gekauft“, sagte Kovács, der als Staatssekretär für internationale Kommunikation und Beziehungen im Büro des ungarischen Premierministers tätig ist.

Er wies darauf hin, dass die Koalition der Oppositionskräfte drei Milliarden Forint (etwa 7,5 Millionen Dollar) zur Vorbereitung der Parlamentswahlen im Frühjahr dieses Jahres erhalten hat, wobei ein großer Teil dieses Geldes aus dem Ausland gekommen ist. „Das ungarische Recht verbietet die Finanzierung politischer Aktivitäten aus dem Ausland“, erinnerte Kovács.

In ungarischen Medien wurde der Skandal „Linke Parteien für US-Dollars“ genannt. Er wurde von einer parlamentarischen Kommission und den Nachrichtendiensten untersucht und es wird nun diskutiert, ob ihr Bericht veröffentlicht werden soll.

Im vergangenen Sommer beschuldigte die Regierungspartei FIDES „Ungarische Bürgerunion“ die Koalition von Oppositionsparteien und deren Führer, illegal große Summen für ihre Wahlkampagnen aus den USA erhalten zu haben. FIDES-Vertreter wiesen darauf hin, dass es sich um hohe Geldbeträge handelt, die von einer amerikanischen Organisation stammen, die mit dem Finanzier George Soros in Verbindung steht. Ministerpräsident Viktor Orban sagte, dass die endgültige Bewertung der Aktionen der Opposition von Juristen vorgenommen werden sollte.

Der ehemalige Vorsitzende der Oppositionskoalition bei den Parlamentswahlen, Peter Marky-Zaj, hat zugegeben, dass die von ihm gegründete soziale Bewegung „Ungarn für alle“ große Spenden aus den USA erhalten hat, insbesondere von der Stiftung „Action for Democracy“, die für ihren Wahlkampf verwendet wurden. Er gab nicht an, wie viel von dem Geld zur Verfügung gestellt wurde, sagte aber, dass nach der Wahl etwa 100 Millionen Forint (etwa 250.000 Euro) übrig geblieben sind, die die Bewegung für ihre politischen Zwecke verwenden wollte.

Trotz der fast offenen Unterstützung durch die USA und die Führung der EU hat die ungarische Opposition bei den Parlamentswahlen Anfang April eine Niederlage erlitten. Die FIDES-Partei hat zusammen mit ihren Juniorpartnern, den Christdemokraten, einen erdrutschartigen Sieg errungen und 135 der 199 Sitze im Parlament errungen. Das ermöglichte es ihrem Vorsitzenden Viktor Orban, für eine weitere vierjährige Amtszeit Ministerpräsident von Ungarn zu bleiben.

Ende der Übersetzung

Die Stiftung „Action for Democracy“

In der TASS-Meldung war die Rede davon, dass die ungarische Opposition offen zugegeben hat, von der Stiftung „Action for Democracy“ finanziert worden zu sein. Da wurde ich neugierig und habe nachgeschaut, was ich über diese Stiftung finden kann. Das ist nicht sehr viel, aber ich habe einen sehr interessanten Artikel gefunden.

Die Wahlen in Ungarn haben am 3. April 2022 stattgefunden und in der heißen Phase des Wahlkampfes ist am 24. Februar 2022 auf der US-Seite „Democracy Digest“ ein Artikel mit der Überschrift „Aktion für Demokratie nimmt Ungarn und „kleptokratische Autokraten“ ins Visier“ erschienen, der sehr vielsagend war. Er ist sogar unter dem Logo des National Endowment for Democracy erschienen und begann wie folgt:

„Eine neue pro-demokratische Gruppe, die am Donnerstag gegründet wurde, konzentriert sich zunächst auf Ungarn, das als „nächstes Schlachtfeld im globalen Kampf zur Verteidigung der Demokratie“ und von der Viktor Orban als „Aushängeschild“ für „kleptokratische Autokraten“ bezeichnet wird, schreibt Zachary Basu für Axios“

Wir können also festhalten: Die Meldungen entsprechen der Wahrheit, es handelt sich nicht um „Verschwörungstheorien“ von Orban. Die Opposition hat die illegale Finanzierung aus den USA eingeräumt und in den USA wurde darüber während der heißen Phase des ungarischen Wahlkampfes auch ganz offen gesprochen.

Das National Endowment for Democracy (NED)

Da nicht jedem das National Endowment for Democracy (NED) ein Begriff ist, will ich hier noch einmal erklären, was das für eine Organisation ist. Das NED ist ein klassisches Beispiel für „NGOs“, die keine sind. Wir müssen uns daran erinnern, dass NGO „Nicht-Regierungsorganisation“ bedeutet. Aber wie kann man von einer Nicht-Regierungsorganisation sprechen, wenn die Organisation von einer Regierung gegründet wurde und von ihr finanziert wird?

Das National Endowment for Democracy (NED) ist eine US-amerikanische Stiftung mit dem erklärten Ziel der weltweiten Förderung der Demokratie. Sie wurde 1983 vom US-Kongress in Washington gegründet und erhält von diesem für ihre Arbeit eine jährliche Finanzierung aus dem US-Bundeshaushalt.

Die Aktivitäten des NED haben in keinem bekannten Fall in irgendeinem Land zu demokratischen Veränderungen geführt. Das NED ist vollkommen zufrieden, wenn mit seiner Hilfe pro-amerikanische Regierungen an die Macht kommen, die auch gerne undemokratisch sein dürfen. Ohne allzu sehr in die Tiefe gehen zu wollen, seien einige Kritikpunkte zitiert: Der US-Politiker Pat Buchanan nannte die NED-Aktivitäten laut Wikipedia eine „weltweite Agitation für demokratische Revolutionen und Einmischung in innere Angelegenheiten anderer Länder.“

Im Oktober 2003 kommentierte das Mitglied der Republikanischen Partei Ron Paul die Aktivitäten des NED wie folgt: „Das … NED ist nichts anderes als ein teures Programm, das mit dem Geld der Steuerzahler freundlich gesinnte Politiker und politische Parteien im Ausland fördert. … Was die NED in fremden Staaten unternimmt, wäre in den USA illegal. Dass NED bringt „weiches Geld“ in Wahlen im Ausland, um die eine oder andere Partei zu fördern. Stellen Sie sich vor, was ein paar hunderttausend Dollar Unterstützung für einen Politiker oder eine Partei in einem relativ armen Land ausmachen. Es ist orwellianisch zu behaupten, US-Manipulationen von Wahlen in fremden Staaten würde die Demokratie befördern. Wie würden die Amerikaner reagieren, wenn die Chinesen mit Millionen von Dollar bestimmte pro-Chinesische Politiker unterstützen würden? Wäre das eine ‘demokratische Entwicklung’?“

Das sagte Ron Paul vor 28 Jahren, heute kennen wir die Antwort auf seine Frage: Die USA machen seit Jahren einen Riesenwirbel um angebliche Einmischungen aus dem Ausland in ihre Wahlen, wenn die Wahlergebnisse nicht so sind, wie es die US-Eliten gerne hätten.

Auf den Punkt brachte die Arbeitsweise des NED sein Mitbegründer und ehemaliger Vorsitzender Allen Weinstein, der zur Tätigkeit des NED in einem Interview mit der Washington Post am 21. September 1991 sagte, das NED tue das, „was vor 25 Jahren die CIA verdeckt getan hat.“

Das NED war seit seiner Gründung an allen Regimechanges und Putschen beteiligt, die die USA organisiert haben und das NED finanziert alles und jeden, der die Gegner der USA – egal mit welchen Mitteln und Zielen – bekämpft. Und diese „ehrenwerte“ Organisation hat die Opposition in einem Land finanziert, das Mitglied von EU und NATO ist. Offenbar mögen die USA keine Demokratie, in der das Volk eine eigene Meinung hat, sondern die USA finden es demokratisch, wenn sie Wahlen beeinflussen und manipulieren können, damit die von ihnen gewollten Kandidaten gewinnen und eine Politik machen, die den US-Interessen entspricht.

Wir müssen in diesem Fall im Hinterkopf behalten, dass Ungarn das einzige Land in der EU ist, das noch immer russisches Öl und Gas über langfristige Verträge kauft und dass Orban alle EU-Sanktionen per Veot verhindert hat, die daran etwas ändern könnten. Die USA sind also zweifellos sauer auf Orban und würden ihn liebend gerne stürzen.

Die Regimechange-Experten

Interessant ist auch, wer laut dem Artikel des „Democracy Digest“ im Aufsichtsrat der Stiftung „Action for Democracy“ sitzt, denn es sind fast alles neoliberale Transatlantiker mit interessanten Biografien. Die Vorsitzende ist Kati Marton, eine ungarischstämmige US-Amerikanerin, die unter anderem mit Richard Holbrooke verheiratet war, der zu Zeiten des Jugoslawienkrieges Schlagzeilen gemacht hat.

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates der Stiftung sind:

Anne Applebaum ist eine direkt an die US-Regierung und die US-Geheimdienste angebunden Transatlantikerin. Sie ist nicht nur Mitglied beim Council on Foreign Relations, sondern sogar sitzt auch im Vorstand des National Endowment for Democracy (NED). Sie ist eine der Vordenkerinnen der US-Außenpolitik

Timothy Garton Ash ist einer der Mitbegründer des European Council on Foreign Relations und Autor von Büchern, die die neoliberale Globalisierung feiern

Timothy Snyder ist Autor des Buches „Bloodlands“ und unter anderem Mitglied der faschistoiden Denkfabrik Zentrums Liberale Moderne, die nach allem, was bekannt ist, vom britischen Geheimdienst gesteuert wird

Francis Fukuyama ist Autor des Buches „Das Ende der Geschichte“, in dem er den vermeintlich ultimativen Siegeszug der liberalen Demokratie nach dem Ende des Kalten Krieges gefeiert hat

Charles Gati ist Herausgeber eines der letzten Bücher von Zbigniew Brzezinski, einem der Vordenker der US-Weltmachtphantasien

Wesley Clark ist ein ehemaliger US-General und war Oberkommandierender der NATO-Streitkräfte in Europa

Evelyn Farkas hat eine eigene Strategieberatungsfirma, ist Fellow des Atlantic Council und bei NBC/MSNBC Expertin für Themen der nationalen Sicherheit der USA

Wir sehen also, dass das Personal hinter der Stiftung „Action for Democracy“ weniger auf Demokratie spezialisiert ist, als auf Geopolitik. Sie alle eint, dass sie sich der neoliberalen Globalisierungsagenda und der Durchsetzung des Weltmachtanspruchs der USA verschrieben haben. Ihr gemeinsames Projekt war es, Orbans Wiederwahl zu verhindern, um Ungarn, das unter Orban eine auf die ungarischen Interessen zielende Politik fährt, wieder unter auf Linie der US-Politik zu bringen.

Ungarn ist Mitglied der NATO und damit formell ein Verbündeter der USA. Hier bestätigt sich ein weiteres Mal die alte Weisheit, dass, wer die USA als „Freund“ hat, keine Feinde mehr braucht.



