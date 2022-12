Tacheles #99 hat am Freitag um 20.00 Uhr Premiere

Tacheles

Wieder sind zwei Wochen um und die vorletzte Tacheles-Sendung des Jahres ist nun online.

Weihnachtsstimmung wollte bei Robert Stein und mir nicht aufkommen, obwohl es in der aktuellen Sendung um viele „Weihnachtsgeschenke“ ging: Das „Weihnachtsgeschenk“ Deutschlands an die USA in Form der Bestellung der F-35, das „Weihnachtsgeschenk“ der EU an die Ukraine in Höhe von 18 Milliarden Euro, das „Weihnachtsgeschenk“ der deutschen „Putschisten“ an die Innenministerin, der die „Putschisten“ endlich einen Vorwand für weitere Gesetzesverschärfungen geliefert haben, und noch viele andere „Weihnachtsgeschenke“.

Sie können die Sendung ab 20.00 Uhr anschauen, oder – wenn Sie ein Plus-Abo bei Nuoflix haben – auch schon jetzt. Den Link zur Sendung finden Sie hier.



