Tacheles heute um 20 Uhr live

Tacheles

Ausnahmsweise senden Robert Stein und ich Tacheles diesen Freitag live und haben die Sendung nicht am Donnerstag aufgezeichnet.

Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass es diese Woche wenig neue Artikel auf den Anti-Spiegel gegeben hat. Der Grund ist, dass ich am Wochenende spontan die Einladung zu einer Konferenz angenommen habe und von Montag bis Mittwoch in Moskau gewesen bin. Die Artikel, die am Dienstag und Mittwoch erschienen sind, habe ich entsprechend bereits am Wochenende geschrieben und ihre Veröffentlichung ein wenig „gestreckt“, damit auf dem Anti-Spiegel nicht vollkommene Funkstille herrscht.

Da wir live senden werden, kann ich noch nicht sagen, was genau wir bei Tacheles besprechen werden, denn die Themen werden wir erst eine Stunde vor Beginn der Sendung festlegen. Aber natürlich wird ganz sicher um den Krieg Russlands gegen die Ukraine gehen, der – zumindest, wenn man den westlichen Medien geglaubt hat – am 16. Februar begonnen hat.

Hier finden Sie einen kleinen Teaser zur Sendung, in dem Robert Stein auch ein paar Bilder aus Moskau zeigt, man beachte vor allem die Panik der Russen in der Nacht, in der der Krieg beginnen sollte.

Teaser #80

Übrigens hatten irgendwelche Hacker Humor, denn in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar, in der der Krieg beginnen sollte, haben die Lautsprecher in Kiew, die eigentlich den Beginn des Krieges hätten verkünden sollen, stattdessen die sowjetische Nationalhymne gespielt. Das wurde von Webcams der Stadt in die Welt übertragen.

hymne kiew

Hier ist der Link zur Tacheles-Live-Sendung, wir sehen uns um 20 Uhr.

Tacheles #80

