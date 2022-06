Trotz anderslautender Versprechen: Taliban schaffen Frauenrechte ab

Afghanistan

Als die Taliban die USA und ihre Verbündeten aus dem Land gejagt haben, haben sie sich als relativ gemäßigte Bewegung präsentiert. Davon ist nicht mehr viel geblieben.

Nachdem die Taliban an die Macht gekommen sind, haben sie sich als relativ gemäßigt präsentiert und viele Länder der Region, auch Russland, waren verhalten optimistisch, dass die Taliban eine verhältnismäßig erträgliche Form der islamischen Herrschaft einführen würden. Diese Hoffnungen haben sich nun wohl zerschlagen, denn die Taliban sind dabei, den Steinzeit-Islam aus ihrer Herrschaft in den 90er Jahren wiederzubeleben.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Zusammenfassung der Lage der Frauenrechte in Afghanistan veröffentlicht, die ich übersetzt habe.

Vom Leben ausgeschlossen: Was mit den Frauenrechten in Afghanistan geschieht

Die neue Regierung des Landes hat versprochen, die Rechte der Frauen zu respektieren, aber ihre Lage wird immer schlechter

Nach der Machtübernahme in Afghanistan versuchten die Taliban, die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass sie eine gemäßigte politische Kraft geworden seien. Die Radikalen zählten auf ausländische Hilfe und versprachen, die Menschenrechte und insbesondere die Rechte der Frauen zu achten. Ein Jahr später wurden die afghanischen Frauen jedoch faktisch vollständig vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Ihre Situation hat sich so verschlechtert, dass es für sie nicht mehr sicher ist, einfach ihre Häuser zu verlassen. Wir erzählen, was afghanische Frauen durchmachen müssen und welche Einschränkungen im Land gelten.

Seit dem Einmarsch der Taliban in Afghanistan befindet sich das Land in einer schweren humanitären und wirtschaftlichen Krise. Aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit lebt die Hälfte der afghanischen Bevölkerung am Rande des Hungers. Trotz dieser schwerwiegenden wirtschaftlichen Probleme scheint der Schwerpunkt der Taliban-Regierung weniger auf der Armut als vielmehr auf der Umsetzung der Scharia zu liegen.

Fast jeden Monat gibt es neue Verbote. In den meisten Fällen betreffen sie Frauen. Trotz zunehmender Kritik und internationalen Drucks hat das Ministerium für die Verhütung von Lastern und Förderung der Tugend zahlreiche neue Beschränkungen für Frauen eingeführt.

In den letzten 20 Jahren haben sich junge Frauen in Afghanistan an relative Freiheiten gewöhnt. Zunächst protestierten sie gegen die ihnen auferlegten Regeln und gingen auf Demonstrationen. Die brutale Reaktion der Taliban auf solche Demonstrationen hat diese jedoch im Laufe der Zeit vollständig verhindert.

TV-Moderatorinnen ohne Gesicht

Viele Afghaninnen arbeiten noch in bestimmten Bereichen wie dem Gesundheitswesen, dem Bildungswesen oder sogar dem öffentlichen Dienst. Doch mit jedem Tag, der vergeht, wird es für sie aufgrund zahlreicher Einschränkungen immer schwieriger, zu arbeiten.

So erließen die Taliban am 19. Mai eine Anordnung, wonach alle Frauen, die im Fernsehen arbeiten, mit verdecktem Gesicht auf Sendung gehen müssen. Das galt vor allem für Moderatorinnen von Nachrichten- und anderen Informationssendungen.

Die Journalisten waren über die Richtlinie empört. Zunächst weigerten sie sich, der Aufforderung nachzukommen. Am ersten Tag der Richtlinie haben die Frauen mit offenem Gesicht moderiert oder sporadisch Masken getragen. Die Programmleitung wurde jedoch schnell darauf aufmerksam gemacht, dass diese Regel nicht verhandelbar war. Moderatorinnen und Reporterinnen gehen jetzt mit Hidschabs und Schleiern auf Sendung und lassen nur ihre Augen frei.

„Wir haben uns gewehrt und waren gegen das Tragen von Masken“, sagte Sonia Niyazi, eine bekannte Moderatorin von TOLOnews, gegenüber AFP. Sie sagte, ihr Sender stehe unter Druck und warnte, dass jede Moderatorin, die mit offenem Gesicht auf dem Bildschirm erscheine, ihren Job riskiere.

Aus Solidarität mit ihren Kollegen begannen auch männliche Journalisten und andere Mitarbeiter von TOLOnews, in den Büros des Senders in Kabul Masken zu tragen.

Mohammad Akif Sadeq Mohajir, der Sprecher des Ministeriums für die Verhütung von Lastern, sagte, dass die Regierung es zu schätzen wüsste, dass die Medien die Kleiderordnung einhielten, und dass sie nichts dagegen hätten, wenn Frauen weiterhin Nachrichten moderierten.

Die Taliban haben schon früher in die Fernsehübertragung eingegriffen. Insbesondere haben sie Frauen verboten, in Dramen und Seifenopern mitzuspielen, und allen weiblichen Mitarbeitern der Nachrichten- und Unterhaltungsbranche befohlen, den „islamischen Hidschab“ zu tragen.

„Ideale Kleidung“

Der Erlass für Nachrichtensprecherinnen kam zwei Wochen nach dem Verbot für alle Frauen in Afghanistan, mit offenem Gesicht auf die Straße zu gehen. Dies war die strengste Maßnahme, die die Taliban im vergangenen Jahr verhängt haben.

„Sie müssen einen Tschadari (eine blaue afghanische Burka – Anm. TASS) tragen, da dies respektvoll ist und der Tradition entspricht“, zitierte Al Jazeera TV einen Auszug aus einem Erlass des Taliban-Führers Haibatullah Akhunzada.

Die Burka sei das ideale Kleidungsstück für eine Frau, sagte ein Sprecher des Tugendministeriums, der den Erlass auf einer Pressekonferenz verlas. Es handelt sich um ein Kleidungsstück, das alle freien Körperteile vollständig bedeckt. Dieses Kleidungsstück wurde in den 90er Jahren zu einem Symbol für die damalige harte Herrschaft der Taliban. Die meisten afghanischen Frauen ziehen es jedoch vor, einen Hidschab (offenes Gesicht, aber bedeckter Kopf) zu tragen, und in großen Städten wie Kabul trifft man Einheimische ohne Kopftuch an.

Väter oder nahe Verwandte können inhaftiert oder aus dem öffentlichen Dienst entlassen werden, wenn sich ihre nahen weiblichen Verwandten nicht an die Kleiderordnung halten. Das kann passieren, wenn eine Frau mehrmals von der Scharia-Polizei festgenommen wird.

Reiseverbot ohne Männer

Das verdeckte Gesicht ist nicht die einzige Einschränkung der Freiheiten von Frauen. Der Erlass, der das Tragen von Burkas einführt, besagt auch, dass eine Frau, die auf der Straße nichts Wichtiges zu tun hat, besser ganz zu Hause bleibt. Die Behörden bereiten sich beispielsweise darauf vor, die Besuche in öffentlichen Parks zu verschärfen und sie nach Geschlechtern zu trennen. Frauen dürfen nur an drei Tagen in der Woche dort sein. An den übrigen Tagen sind sie nur für Männer zugänglich.

Selbst an den Universitäten gibt es eine Geschlechtertrennung, da die Klassenräume durch Vorhänge zwischen den verschiedenen Geschlechtern getrennt sind. Die Taliban sagen, dass das gemeinsames Lernen sowohl gegen islamische Grundsätze als auch gegen nationale Werte verstößt.

Zuvor war es Frauen untersagt, unbegleitet zu fliegen und ohne männliche Begleitung mehr als 72 km zu reisen. Selbst einige Gesundheitszentren lassen Frauen nicht ohne männliche Begleitung ein.

Für die Durchsetzung der Vorschriften ist eine spezielle Polizei zuständig, die in der ganzen Stadt Razzien durchführt und sogar Fahrgäste in Bussen kontrolliert.

Die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete unterdessen, dass eine der Agentur bekannte afghanische Frau am Flughafen von Kabul dennoch ein Flugzeug besteigen konnte. Das deutet darauf hin, dass einige Befehle der Taliban vor Ort sabotiert werden, wo immer es möglich ist.

Schulschließungen für Mädchen

Das vielleicht wichtigste Problem für Afghanistan ist die Entscheidung der Taliban, die weiterführenden Schulen für Mädchen im ganzen Land zu schließen. Der überwiegenden Mehrheit der Kinder, die die Klassen 7 bis 12 besuchen sollten, wird der Zugang zur Bildung allein aufgrund ihres Geschlechts verwehrt.

Aufgrund der Schulsituation weigerten sich die Vereinigten Staaten im März, mit den Taliban über Wirtschaftshilfe zu beraten, und sagten ein Treffen zwischen den beiden Delegationen in Doha ab. Es sei daran erinnert, dass der Zugang von Mädchen zur Bildung und die Achtung der Frauenrechte zentrale Forderungen der internationalen Gemeinschaft im Hinblick auf eine mögliche Anerkennung der Taliban-Regierung waren.

Der Unterricht an den afghanischen Universitäten und Schulen wurde Ende August 2021 ausgesetzt. Die Grundschulen wurden am 19. September wieder eröffnet, aber nur Jungen und männliche Lehrer durften den Unterricht besuchen. Später stellten die Radikalen klar, dass Mädchen erst dann zugelassen werden, wenn die Schulen und Universitäten die Vorbereitungen für die Klassen- und Raumtrennung und die Zuweisung von Lehrern abgeschlossen haben.

Die Taliban-Vertreter beabsichtigen auch, alle Fragen der Kleiderordnung zu klären.

Anfang 2022 berichteten 36 UN-Menschenrechtsexperten, dass die Taliban-Führer in Afghanistan weit verbreitete und systematische Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen ausgeübt haben.

„Wir sind besorgt über die anhaltenden und systematischen Bemühungen, Frauen aus dem sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben des Landes auszuschließen“, so die Experten in einer Erklärung.

