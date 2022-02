Tumult im slowakischen Parlament wegen Vertrag über US-Basen und wie der Spiegel berichtet

US-Waffen in Europa

Im slowakischen Parlament ist es wegen eines neuen Vertrages mit den USA über US-Militärbasen zu Tumulten gekommen. Spiegel-Leser erfahren mal wieder nichts über die Hintergründe.

Im Spiegel ist am 9. Februar ein Artikel mit der Überschrift „Nachbarland der Ukraine – Tumulte in slowakischem Parlament wegen Militärdeals mit den USA“ erschienen. In dem Artikel hat der Spiegel alle Hintergrundinformationen verschwiegen und stattdessen suggeriert, dass es mal wieder nur die bösen Rechten gegen den Vertrag mit den USA sind. So einfach ist die Sache jedoch nicht.

Worum es geht

In dem Spiegel-Artikel erfahren die Leser über die Hintergründe des Streites lediglich:

„Am Mittwoch soll das Parlament über den Vertrag abstimmen. Das sogenannte Defence Cooperation Agreement ermöglicht den USA, ihre militärische Präsenz in dem direkt an die Ukraine angrenzenden EU-Land zu verstärken. Dies gilt insbesondere für den Ausbau der beiden Militärflughäfen Sliac und Kuchyna.“

Dabei verlinkt der Spiegel noch auf einen anderen Artikel vom 4. Februar, in dem aber auch nicht wesentlich mehr darüber zu erfahren ist, worum sich der Streit in der Slowakei dreht. Spiegel-Leser erfahren nur, dass die die Kritiker des Vertrages gegen eine Erhöhung der amerikanischen Militärpräsenz in der Slowakei seien. Darum gehe es aber natürlich nicht, zitiert der Spiegel dann US-Außenminister Blinken, es gehe nur um Ausbildung von Soldaten, aber nicht um eine dauerhafte US-Militärpräsenz. Und überhaupt:

„Blinken kritisierte mit Blick auf das Abkommen »Desinformationen«, die darauf abziele, den Vertrag und ganz allgemein die Vorteile der transatlantischen Partnerschaft zu untergraben. Das Abkommen basiere auf »Zusammenarbeit und Respekt« und sehe keine dauerhaften US-Stützpunkte oder Truppenpräsenzen in der Slowakei vor. Der slowakische Verteidigungsminister Nad sprach von einem »wichtigen Meilenstein in unseren bilateralen Beziehungen«.“

Was der Spiegel verschweigt

Schon vor der Parlamentssitzung hat sich der slowakische Generalstaatsanwalt zu Wort gemeldet. Der kritisierte den Vertrag in einem 25-seitigen Schriftstück und nannte 35 „prinzipielle Einwände“ gegen den Vertrag und fasste das so zusammen:

„Das US-Militär wird in der Lage sein, militärische Ausrüstung, Munition und anderes militärisches Material ohne vorherige Benachrichtigung des slowakischen Verteidigungsministeriums zu transportieren, zu verlegen und zu lagern. Es ist klar, dass die Souveränität der Slowakei verletzt werden wird. (…) Mit diesem Abkommen überlässt die Republik ihr Territorium einem fremden Staat zu militärischen Zwecken“.

Darüber hinaus enthalte der Vertrag keine Klausel, die eine Stationierung von US-Atomwaffen in der Slowakei verbietet.

Der Vertrag ist so ausgestaltet, dass die Zusage Blinkens nichts wert ist, da der Vertrag den USA die Möglichkeit gibt, in der Slowakei so viele Soldaten und Waffen (einschließlich Atombomben) zu stationieren, wie sie wollen. Selbst wenn Blinken es ehrlich meint und derzeit keine zusätzliche Stationierung von US-Truppen geplant ist, erlaubt der Vertrag sie und die USA können es sich jederzeit anders überlegen.

Für den Spiegel und andere „Qualitätsmedien“ ist die Aufgabe von Souveränität von Staaten etwas Positives, aber in den meisten Ländern der Welt sehen die Menschen das anders, und wollen das letzte Wort über Fragen behalten, die ihr Land betreffen. Sie wollen die Entscheidungen nicht an die EU, die NATO oder die USA abtreten. Daher spricht sich laut Umfragen auch eine Mehrheit der Slowaken gegen diesen Vertrag aus.

Diese Hintergrundinformationen erfährt der Spiegel-Leser aber nicht.

Die bösen Rechten

Im slowakischen Parlament ist die als rechtsextrem bezeichnete Partei „Nase Slovensko“ („Unsere Slowakei“) vertreten. Der Spiegel schrieb in dem Artikel vom 9. Februar über den Beginn der Parlamentssitzung:

„Schon zu Beginn blockierten rechtsextreme Abgeordnete mit einer Fahne der Slowakei das Rednerpult, um Verteidigungsminister Jaroslav Nad am Reden zu hindern. Zwei Abgeordnete der mitregierenden Liberalen, die sich mit einer Fahne des Nachbarlands Ukraine vor die Blockierer stellten, wurden mit Wasser beschüttet. Rechtsextreme entrissen ihnen die ukrainische Fahne und schlugen einem die FFP2-Maske aus dem Gesicht.“

Damit stellt der Spiegel den Widerstand gegen den Vertrag als ein Projekt der Rechtsextremen dar, was aber nicht stimmt, denn der Widerstand geht durch die gesamte Opposition und selbst in den Regierungsparteien gibt es Widerstand, weshalb die Annahme des Vertrages unsicher war.

Der Vertrag wurde schließlich mit 79 zu 60 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen.

Die beschriebenen Vorgänge im slowakischen Parlament können Sie sich in diesem kurzen Video anschauen.

