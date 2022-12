Ukraine greift Ziele in Russland an

Spiel mit dem Feuer

Die ukrainische Armee hat russische Militärflughäfen hunderte Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt angegriffen. Droht eine weitere Eskalation der Konflikts?

Dass die Ukraine Ziele in Russland angreift, ist nicht neu. Dabei handelt es sich meist um zivile Ziele in grenznahen Gebieten wie der russischen Stadt Belgorod, wobei auch Zivilisten getötet werden. Die Angriffe der Ukraine auf russische Militärflughäfen tief im russischen Hinterland haben jedoch eine andere Qualität. Da die ukrainische Armee solche strategisch wichtigen Angriffe kaum ohne grünes Licht aus Washington durchführen würde, sind die Angriffe besonders heikel. In den USA gibt es zu den Angriffen bisher keine offiziellen Äußerungen.

Aber es gibt inoffizielle Äußerungen und über eine davon hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Ehemaliger NATO-Militärchef bezeichnet Angriffe auf russische Flugplätze als gefährliche Wendung des Konflikts

James Stavridis erklärte, dass Kiew sich nicht offiziell zu den Anschlägen bekannt habe, aber auch nicht bestritten habe, dass es sie verübt haben könnte

Die Versuche, russische Flugplätze anzugreifen, deuten auf eine neue und gefährliche Wendung des Konflikts hin, und in Zukunft wird die Ukraine ähnliche Angriffe wiederholen, wobei sie nur militärische Ziele im Visier hat. Diese Meinung vertrat am Dienstag der pensionierte US-Marineadmiral James Stavridis, ehemaliger Oberster Alliierter Befehlshaber Europa.

„Die Berichte über bedeutende Angriffe auf zwei russische Flugplätze sind eine neue und gefährliche Wendung im Krieg in der Ukraine. Eine der Explosionen ereignete sich auf dem Luftwaffenstützpunkt Engels-1 in der Region Saratow, die andere in Diagilevo in der Region Rjasan – beide sind Hunderte von Kilometern von der russischen Grenze zur Ukraine entfernt“, schrieb er in einer bei Bloomberg veröffentlichten Kolumne.

Der Kolumnist merkte an, dass Kiew sich nicht offiziell zu den Angriffen bekannt hat, aber auch nicht bestritten hat, dass es diese Anschläge verübt haben könnte. Seiner Einschätzung nach wird die ukrainische Führung weiterhin Angriffe auf russisches Territorium leugnen, aber „es besteht kein Zweifel, dass sie sie durchführen.“ „Vielleicht ist das Ziel dieser Angriffe einfach nur, die Fähigkeiten der Ukraine zu demonstrieren. In Zukunft wird Kiew vielleicht mehr tun, aber es wird versuchen, nur militärische Ziele zu treffen“, fügte Stavridis hinzu.

Er betonte auch, dass die westlichen Länder „versuchen, die Ukrainer von weiteren groß angelegten Angriffen abzuhalten, in der Hoffnung, das Risiko einer weiteren Eskalation des Konflikts und einer direkten Beteiligung der NATO daran zu verringern.“ Die NATO ihrerseits „versuche, die Ukrainer zu beruhigen“ und Kiew mehr Flugabwehrraketen anbieten und sie könnte „die Lieferung von Kampfflugzeugen ernsthaft in Betracht ziehen.“

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium Journalisten mitgeteilt, Kiew habe am Montagmorgen versucht, bei Angriffen mit Drohnen sowjetischer Bauart auf die Militärflugplätze Diagilevo in der Region Rjasan und Engels in der Region Saratow russische Langstreckenflugzeuge auszuschalten. Nach Angaben des russischen Militärs hat die russische Luftabwehr die ukrainischen Drohnen, die in geringer Höhe flogen, abgefangen.

Das Weiße Haus äußerte sich nicht zu dem Vorfall. Das US-Unternehmen Maxar erklärte, seine Beobachtungssatelliten hätten den Flugplatz Engels in der Region Saratow vor den versuchten Angriffen der Ukraine fotografiert. Der Flugplatz wurde am 3. und 4. Dezember fotografiert. Dabei wurden Fotos vom Flugplatz Diagilevo in der Region Rjasan aktualisiert, die Ende Oktober aus dem Weltraum gemacht worden sind.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Inside Corona – Die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner - Die wahren Ziele hinter Covid-19“ zeige ich anhand von umfangreichen zugespielten Datenanalysen, wie die Pandemie durch diverse Organisationen in mehreren Phasen vorbereitet wurde, wobei die aktive Vorbereitungsphase etwa 2016/2017 begann. Darüber hinaus zeigen die Daten auch, welche übergeordneten Ziele diese Organisatoren verfolgen und wie die Pandemie ihnen den Weg zur Erreichung dieser Ziele ebnet.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen