UNO: Videos von Hinrichtung russischer Soldaten „mit hoher Wahrscheinlichkeit authentisch“

Die Videos, die zeigen, wie ukrainische Soldaten wehrlose russische Kriegsgefangene hingerichtet haben, sind nach Angaben des UN-Hochkommissar für Menschenrechte "mit hoher Wahrscheinlichkeit authentisch"

Letzte Woche sind Videos aufgetaucht, auf denen zu sehen war, dass ukrainische Soldaten russische Kriegsgefangene, die wehrlos am Boden lagen, mit Kopfschüssen hingerichtet haben. Einer der russischen Soldaten hatte Widerstand geleistet und offensichtlich war das für die ukrainischen Soldaten Grund genug, die anderen russischen Kriegsgefangenen, die sich gerade ergeben hatten und unbewaffnet und wehrlos am Boden lagen, anschließend mit Kopfschüssen hinzurichten. Ein Video zeigte die Szene, wie die Soldaten sich ergaben und dann plötzlich Schüsse fielen. Ein danach aufgenommenes Drohnenvideo zeigte, dass die Kriegsgefangenen dort, wo sie sich ergeben hatten, in Blutlachen lagen. Ich habe darüber berichtet, den Artikel finden Sie hier.

UNO: Videos sind „mit hoher Wahrscheinlichkeit authentisch“

In meinem Artikel hatte ich auch die Reaktion des Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte zitiert, das erklärt hat, man untersuche die Videos. Nun hat sich das Büro erneut geäußert und in einer Pressemeldung erklärt:

„Zu den Videos, die HRMMU untersucht hat, gehören mehrere, die in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien aufgetaucht sind. Dazu gehören Videoclips aus dem Dorf Makiivka, die die offensichtliche Kapitulation russischer Streitkräfte oder mit Russland verbundener bewaffneter Gruppen, einen Mann, der das Feuer auf ukrainische Soldaten eröffnet, und anschließend die toten Körper von etwa 12 russischen Soldaten zeigen.

„Unsere Beobachtermission in der Ukraine hat eine vorläufige Analyse durchgeführt, die darauf hindeutet, dass diese beunruhigenden Videos in dem, was sie zeigen, mit hoher Wahrscheinlichkeit authentisch sind. Die tatsächlichen Umstände der gesamten Abfolge der Ereignisse müssen so weit wie möglich untersucht werden, und die Verantwortlichen müssen angemessen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Türk. „Die bisherige Analyse der Mission unterstreicht die Notwendigkeit unabhängiger und detaillierter forensischer Untersuchungen, um den genauen Ablauf der Ereignisse zu klären.“

Leider halten westliche Medien es nicht für nötig, darüber zu berichten. Ob sie auch so schweigsam wären, wenn die Videos zeigen würden, wie russische Soldaten ukrainische Kriegsgefangene mit Kopfschüssen hinrichten?



