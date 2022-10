Update: Werden mobilisierte Soldaten in Russland zwangsgeimpft?

Covid-19

Da ich weiterhin Mails zu der Frage bekomme, ob mobilisierte russische Soldaten zwangsgeimpft werden, will ich dazu ein kurzes Update geben.

Auf tkp ist vor einer Woche ein Artikel erschienen, der Wirbel gemacht hat. Der Artikel war von einem Amerikaner, der in Moskau lebt, und tkp hat ihn übersetzt. In dem Artikel wurde behauptet, die zwangsweise mobilisierten russischen Soldaten würden auch noch zwangsweise mit Sputnik-V gegen Covid-19 geimpft. Ich habe, weil ich dazu viele Leserfragen bekommen habe, in einem Artikel geantwortet, den Sie hier finden.

Ich hatte dazu eine Anfrage beim russischen Verteidigungsministerium gestellt und die Antwort bekommen, dass es keine Zwangsimpfungen für mobilisierte russische Soldaten gibt. Damit hätte die Diskussion eigentlich zu Ende sein müssen, denn als es im letzten Sommer eine Impfpflicht bei der russischen Armee gegeben hat, wurde das offen kommuniziert. Es gibt daher keinen Grund anzunehmen, dass das Ministerium in der Frage lügen sollte.

Aber der Autor des Artikels, Riley Waggaman, ist ein Autor, der in seinem eigenen, sehr festgefügten, Weltbild lebt und nur schwer für Fakten zugänglich ist, die seinem Weltbild widersprechen. Daher legte er nach und behauptete in einem weiteren Artikel, ich läge falsch. Auch den zweiten Artikel hat tkp übersetzt und veröffentlicht und der Redakteur von tkp, der die Artikel übersetzt hat, hat mir sogar eine Mail mit der Aufforderung geschrieben, diese öffentliche Diskussion fortzusetzen und darauf mit einem weiteren Artikel zu antworten.

Das hat mich überrascht, denn ich halte tkp für ein seriöses Portal, und nicht für ein sensationsheischendes Portal, das „virtuelle Schlammschlachten“ fördert. Ich habe dem daher ein Absage erteilt, denn aus meiner Sicht war zu dem Thema alles gesagt.

Ich schreibe dieses Update, weil ich aufgrund der Artikel von tkp, die auch von anderen alternativen Medien aufgegriffen wurden, immer noch viele Mails bekomme. Inzwischen hat aber sogar Waggaman eingesehen, dass er Unrecht hat und in einem Artikel vom 10. Oktober mitgeteilt, es gäbe keine Impfpflicht für die mobilisierten russischen Soldaten. Er hat den ganzen Hype aufgrund einiger Meldungen veranstaltet, die er sich so zusammengereimt hat, dass sie in sein Weltbild passen. So arbeitet er leider immer, weshalb ich mich wundere, dass seine Artikel von tkp überhaupt aufgegriffen werden, denn tkp halte ich, auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, für ein seriöses Portal.

Waggaman hat seine Meinung erst geändert, nachdem er auf einem Portal der russischen Regierung eine leicht zu findenden Seite gefunden hat, die bestätigt, dass es bei der russischen Armee keine Zwangsimpfungen gegen Covid-19 für Mobilisierte gibt. Dass er nicht früher auf die Idee gekommen ist, diese Information zu suchen, sondern stattdessen eine Woche lang aufgrund von Meldungen irgendwelcher regionaler russischer Portale ungeprüft in mehreren Artikeln die Unwahrheit verbreitet hat, lässt tief blicken. Auch dass er lieber einen öffentlichen Disput mit mir gesucht hat, anstatt selbst beim Ministerium nachzufragen, zeigt, dass es ihm eher um Publicity und sein Weltbild, als um wahrheitsgemäße Berichterstattung geht. Die offizielle Antwort des Ministeriums hatte ich ja schon veröffentlicht, sie war ihm bekannt.

Leider hat tkp, nachdem das Portal sich in Deutschland an der Kampagne von Waggaman beteiligt und zwei Artikel dazu geschrieben hat, es nicht für nötig befunden, seinen Lesern in einem Extra-Artikel mitzuteilen, dass Waggaman falsch gelegen und das auch eingestanden hat. Diese Information wurde stattdessen nur als Update in den zweiten tkp-Artikel eingebaut. Ein eigener Artikel zu dem Thema wäre angemessen gewesen, nachdem die Geschichte eine Woche lang so viel Wirbel veranstaltet hat.

Da ich tkp als ein Portal kenne, das normalerweise ordentlich recherchiert, hoffe ich, dass diese Schnellschüsse mit den Übersetzungen der Waggaman-Artikel und dem Versuch, daraus eine „Diskussion in Artikelform“ mit mir zu werden zu lassen, ein einmaliges „Experiment“ waren. Jeder macht Fehler, das gilt für tkp und auch für mich, und ich hoffe, ich kann tkp auch weiterhin als seriöses Portal weiterempfehlen, das genau recherchiert und nicht dazu übergeht, vorschnell auf jede sensationelle Meldung aufzuspringen, ohne sie selbst geprüft zu haben.

Es ist besser, ein Thema nicht aufzugreifen, wenn man es nicht selbst überprüft hat oder nicht selbst überprüfen kann. Das ist nicht arrogant gemeint, auch mir ist das schon passiert. Man sollte daraus, im Interesse seiner Leser, allerdings seine Lehren ziehen.



