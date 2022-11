Verweigert ein russischer Moderator aus Angst vor Gefängnis Kommentare zu Cherson?

Propaganda

Die "Blick", die Schweizer Version der deutschen Bild-Zeitung, hat einen Artikel veröffentlicht, in dem sie zu Propagandazwecken sehr plump gelogen hat.

Ich wurde von vielen Lesern nach einem Artikel des Schweizer Käseblattes „Blick“ gefragt, in dem behauptet wurde, ein russischer Fernsehmoderator weigere sich aus Angst vor einer Gefängnisstrafe, den russischen Abzug aus Cherson zu kommentieren. Dazu wurde ein Video der Szene gezeigt, das mit Untertiteln versehen war, die korrekt übersetzt waren und lauteten:

„Wenn Sie jetzt erwarten, dass ich Ihnen erkläre, was ich über den Abzug aus Cherson denke, werde ich nichts dazu sagen. Ich erkläre Ihnen warum.

Wenn ich die Entscheidung Cherson zu verlassen unterstütze und sage, dass der Verteidigungsminister richtig handelt, dann rufe ich öffentlich dazu auf, die territoriale Integrität Russlands zu verletzen. Gemäß unserem Gesetz würden mir mehrere Jahre Gefängnis drohen.

Und wenn ich die Entscheidung nicht unterstütze, werte ich die Armee öffentlich ab. Auch dafür würde mir eine mehrjährige Gefängnisstrafe drohen. Ich will aber nicht ins Gefängnis. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach den nächsten Bericht an…“

Warum man dafür in Russland nicht ins Gefängnis kommt, erkläre ich am Ende dieses Artikels. Zunächst will ich aufzeigen, mit welchen dreisten Mitteln „Blick“ desinformiert hat.

Die Fernsehsendung

Ich kenne den Moderator und war schon mehrmals Gast in seiner politischen Talkshow, die übrigens aus einem Grund vorbildlich ist. In Deutschland und in Russland sind die Meinungen in politischen Talkshows recht klar verteilt: In Deutschland sitzen immer Transatlantiker in Talkshows und die finden alle die NATO und die USA toll, Russland hingegen finden sie böse. In Russland sitzen in Talkshows Vertreter der russischen Linie. Und wenn in russischen oder deutschen Talkshows mal ein Andersdenkender eingeladen wird, dann darf der meistens kaum einen Satz zu Ende bringen, ohne unterbrochen zu werden.

Die Sendung des zitierten russischen Moderators ist da eine sehr wohltuende Ausnahme, denn es sind immer gleich viele „Russland-Versteher“ und „NATO-Versteher“ in der Sendung und sie bekommen auch ungefähr die gleiche Redezeit. Ich war mehrmals in der Sendung und kann sagen, dass ich dort deswegen immer meinen Spaß und manch eine recht heftige Diskussion hatte. Und all das findet nicht etwa als Aufzeichnung statt, bei der hinterher etwas herausgeschnitten werden kann, die Sendung wird immer live ausgestrahlt. In Deutschland traut sich das kein Fernsehsender, in Deutschland sind alle politischen Talkshows Aufzeichnungen.

Aber zurück zur Propaganda der Schweizer Zeitung „Blick“.

Die Kunst des Weglassens

Was die Blick zitiert hat, war eine ironische Aussage des Moderators, was auch der „Blick“-Leser sofort bemerkt hätte, wenn „Blick“ das Zitat vollständig gebracht hätte. „Blick“ hat aber am Ende den entscheidenden Halbsatz weggelassen. Der letzte Absatz lautete nämlich vollständig:

„Und wenn ich die Entscheidung nicht unterstütze, werte ich die Armee öffentlich ab. Auch dafür würde mir eine mehrjährige Gefängnisstrafe drohen. Ich will aber nicht ins Gefängnis. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach den nächsten Bericht an und danach übergebe ich das Wort an unsere Experten.“

Das Thema wurde danach nicht nur kommentiert, es wurde sogar kontrovers darüber gestritten, ohne dass die Polizei das Studio gestürmt und alle Teilnehmer verhaftet hätte. Der Moderator hat den Beitrag und die darauf folgende Diskussion mit einem ironischen Kommentar eingeleitet, was er sehr oft tut. Mehr war das nicht, „Blick“ hat ihre Leser also bewusst desinformiert.

Warum kein Gefängnis droht

Die Aussagen des Moderators waren ironisch gemeint, auch wenn es die genannten Gesetze gibt. Zum Verständnis erkläre ich daher kurz, was bei diesen Themen erlaubt und was verboten ist.

Laut russischer Verfassung ist es strafbar, dazu aufzurufen, dass sich Teile von Russland abspalten. Wer die Entscheidung der russischen Armee zum Abzug aus Cherson unterstützt, der unterstützt jedoch keine dauerhafte Abspaltung von Cherson, das Russland seit dem Referendum als Teil Russlands ansieht. Das russische Verteidigungsministerium hat sich für einen taktischen Rückzug entschieden, davon, dass Russland auf Cherson verzichtet, ist nirgendwo die Rede. Warum der taktische Rückzug nötig – oder aus militärischer Sicht vernünftig – war, habe ich hier erklärt.

Und wer die Entscheidung zum Rückzug aus Cherson nicht unterstützt, der wertet deshalb keineswegs die russische Armee ab, sondern kritisiert eine Entscheidung der Armeeführung, das ist aber in Russland nicht verboten. Verboten wäre es zum Beispiel, wenn man Geschichten über Gräueltaten russischer Soldaten erfindet und verbreitet – das wäre eine „Herabwürdigung“ der Armee, die in Russland gesetzlich verboten ist.

Daher wurde gerade der Abzug aus Cherson in russischen Medien so kontrovers diskutiert, wie schon lange kein Thema mehr. Aber das wissen die Leser der „Blick“ ja nicht, also lügt sich das Schweizer Käseblatt eine Geschichte zusammen, indem sie den entscheidenden Satz einfach weglässt.



