Video-Empfehlung: SARS-Cov-2 kommt anscheinend wirklich aus dem Labor in Wuhan

Covid-19

Endlich berichten auch immer mehr Mainstream-Medien darüber, was Anti-Spiegel-Leser schon im Juni 2021 erfahren konnten: Covid-19 scheint aus dem Labor in Wuhan zu sein.

Schon im Juni 2021 habe ich darüber berichtet, dass Covid-19 offenbar mit Geldern der US-Regierung in dem Labor in Wuhan erschaffen wurde. Seitdem sind immer mehr Informationen bekannt geworden, die das bestätigen. Dass Dr. Fauci die Forschungen in dem Labor finanziert hat, ist mittlerweile unbestritten. Durchgeführt wurden sie von den amerikanischen Doktoren Daszak und Baric zusammen mit der chinesischen Expertin Dr. Shi. Das ist auch unbestritten.

Die Frage ist nur, ob sie dabei tatsächlich SARS-Cov-2 erschaffen haben und wie das Virus im August 2019 aus dem Labor ausbrechen konnte (oder ob es sogar absichtlich freigesetzt wurde). Ich werde in den nächsten Tagen alle bekannten Fakten dazu zusammentragen. Ob ich das in einem Artikel am Wochenende veröffentlichen werde, oder ob es so viel Text sein wird, dass ich das nächste Woche als kleine Serie veröffentlichen werde, kann ich jetzt noch nicht sagen.

Als ich im Juni 2021 erstmals darüber berichtet habe, da waren viele noch skeptisch und warfen mir vor, eine Verschwörungstheorie zu verbreiten. Das ist inzwischen vorbei, denn sogar die Mainstream-Medien berichten inzwischen darüber. Man muss sich fragen, warum sie das Thema so viele Monate totgeschwiegen haben, wenn es doch längst bekannt war.

Als aktuelles Beispiel will ich hier einen Filmtipp geben und Sie werden überrascht sein, denn ich empfehle hier eine Doku des deutschen Senders ntv. In der Doku werden die bekannten Fakten genannt, was für deutsche Medien ungewöhnlich ist. Beachten Sie aber, wie geschickt die Doku davon ablenkt, dass es die US-Regierung in Person von Dr. Fauci war, die die Forschungen bezahlt hat. Stattdessen zeigt die Doku mit dem Finger auf China.

Man kann zu der Rolle von China viele Fragen stellen, aber wer wissen will, ob und wie Covid-19 im Labor erschaffen und aus ihm ausgetreten ist, der sollte in den USA nachfragen. Und zwar konkret bei Dr. Daszak und Dr. Fauci, denn sie kennen die Antworten. Davon lenkt ntv in seiner Doku sehr geschickt ab und schiebt den Schwarzen Peter nach China.

Das ist in meinen Augen Ablenkung, wie ein einfaches Beispiel zeigt: Stellen wir uns vor, in einem Labor einer deutschen Universität oder Firma würde mit französischen Forschungsgeld an Viren geforscht und dabei ginge etwas schief. Wen würden die Medien wohl befragen? Richtig: Das Labor und die Finanziers, also Auftraggeber, der Forschung, aber nicht die deutsche Regierung, denn die kann gar nicht wissen, was in jedem Labor in Deutschland vor sich geht und sie ist erst recht nicht dafür verantwortlich.

Das ist in China nicht anders. Man kann China sicher viele kritische Fragen dazu stellen, warum der Ausbruch der neuen Krankheit anscheinend zu Anfang verschleiert werden sollte, aber zu allem, was in dem Labor passiert ist, muss man das Labor und die Finanziers der Forschungen befragen. Das jedoch tut ntv nicht. Dort werden die Geldströme aus den USA und die beteiligten Personen zwar erwähnt, aber dann wird von ihnen abgelenkt und mit dem Finger auf China gezeigt.

Sei es drum, man muss sich angesichts der Arbeitsweise der deutschen „Qualitätsmedien“ ja schon freuen, dass überrhaupt mal jemand die bekannten Fakten über den Laborursprung des Virus berichtet. Dass Covid-19 aus dem Labor stammt, ist zwar noch nicht bewiesen, aber es ist – vor dem Hintergrund der inzwischen bekannten Fakten – in meinen Augen die mit Abstand wahrscheinlichste Erklärung. Interessanterweise ist sogar Drosten mittlerweile zurückgerudert und schließt die Laborthese nicht mehr aus. Aber zu seiner Rolle werde ich in den nächsten Tagen noch ausführlich berichten.

Nun wünsche ich interessante – und vor allem aufmerksame und kritische – Unterhaltung mit der Doku von ntv.

Brisante Spurensuche - Woher kam das Coronavirus wirklich (2022) (Dokumentation ntv)

