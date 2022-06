Von höchster Stelle bestätigt: Die Ukraine verbietet weiterhin den Weizenexport

Lebensmittelkrise

Ob deutsche Medien darüber wohl berichten? Der sehr einflussreiche Chef des ukrainischen Sicherheitsrates hat erklärt, dass die Ukraine bis auf weiteres am Exportverbort für Weizen festhält.

Darüber dürften deutsche Medien kaum berichten, denn sie beschuldigen Russland, die Weizenausfuhren aus der Ukraine zu verhindern und den Hunger als Waffe einzusetzen. In Wahrheit verhindert die Ukraine den Weizenexport, wie ich immer wieder belegt habe. Inzwischen ist die ukrainische Regierung so freundlich, das selbst offiziell zu bestätigen. Zuerst tat das der ukrainische Botschafter in der Türkei, was man noch als unbedeutende Einzelmeinung abtun könnte.

Nun aber hat das auch der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates im ukrainischen Fernsehen deutlich bestätigt. Das Mann ist einer der einflussreichsten Menschen in der Ukraine und sein Wort hat kaum weniger Gewicht als das des ukrainischen Präsidenten. Das war schon vor der russischen Intervention so, gilt nun aber umso mehr.

Ich übersetze die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS über die Erklärung des Chefs des ukrainischen Sicherheitsrates.

Beginn der Übersetzung:

Die Ukraine erklärte, dass sie kein Getreide exportiert, solange die Sicherheit nicht gewährleistet ist

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Aleksej Danilow, sagte, dass für Kiew „die Frage der Sicherheit an erster Stelle steht“

Die Ukraine wird die Getreideexporte aus den Häfen nur dann wieder aufnehmen, wenn ihre Sicherheit gewährleistet ist. Das sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Aleksej Danilow, am Dienstag.

„Kürzlich gab es eine Erklärung des Außenministeriums unseres Landes, in der klar definiert wurde, dass die erste Frage die Sicherheit ist, die zweite Frage die Sicherheit ist und die dritte Frage die Sicherheit ist“, wurde Danilow von TSN, der Nachrichtenegentur des Fernsehsenders 1+1, zitiert. „Wenn dieses Problem nicht gelöst wird, dass unser Land sicher ist, wird kein Getreide irgendwo hingehen. Denn für uns steht die Frage der Sicherheit an erster Stelle“, so der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine.

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin betont, dass Moskau die ungehinderte Durchfahrt von Schiffen mit ukrainischem Getreide garantiert, wenn Kiew die Minen in seinen Häfen räumt, und dass Russland die Ausfuhr von der Waren über die von Russland kontrollierten Häfen wie Berdjansk und Mariupol gewährleisten kann. Die Ukraine, so der russische Staatschef, könne Getreide auch auf dem Landweg exportieren, und die logischste Route sei über Weißrussland, das dazu jedoch von den westlichen Sanktionen ausgenommen werden müsse. Putin erinnerte auch daran, dass die Probleme auf dem globalen Lebensmittelmarkt bereits im Februar 2020 begonnen haben. Aussagen über die angebliche Blockade von Getreide in ukrainischen Häfen durch Russland bezeichnete er als Bluff.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Xinhua am 30. April, dass von ukrainischen Truppen gelegte Minen im Schwarzen Meer treiben und die Schifffahrt und die Hafeninfrastruktur der Schwarzmeerländer gefährden.

Ende der Übersetzung

Damit stellt sich die angebliche russische Propaganda ein weiteres Mal als wahr heraus, aber das werden westliche Medien kaum melden, und nun der Ukraine anstatt Russland vorwerfen, Hunger als Waffe oder Druckmittel einzusetzen. Dabei tut die Ukraine genau das.

Zuvor hatte der ukrainische Botschafter in der Türkei den Weizenexport bereits an die Bedingung geknüpft, dass die Ukraine zunächst westliche Anti-Schiffsraketen bekommen solle und das ausländische Seestreitkräfte die Sicherheit garantieren und notfalls gegen russische Schiffe eingreifen sollten.

Das in der TASS-Meldung zitierte Interview von Putin habe ich übersetzt, Sie können hier nachlesen, was Putin genau gesagt hat, zumal die Ukraine nun so freundlich war, Putins Aussagen alle zu bestätigen.

