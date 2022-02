Vor London, Paris, New York, etc: Moskau wurde von der UN als die Top-3-Stadt der Welt eingestuft

Auch mal eine gute Nachricht

Die UNO hat einen Index zur Beurteilung der größten Städte der Welt. Moskau belegt einen Platz weit vor den wichtigsten westlichen Metropolen.

Im Westen wird ein Russlandbild kultiviert, das mit der Realität nichts zu tun hat. Russland wird als arm und rückständig dargestellt, was aber schlicht nicht der Wahrheit entspricht. Das hat die UNO nun ein weiteres Mal in ihrem City Prosperity Index bestätigt, in dem die UNO ein Ranking der 29 wichtigsten Städte der Welt aufstellt. In diesem Ranking belegt Moskau hinter Singapur und Toronto Platz 3 und liegt damit vor den wichtigsten westlichen Metropolen London (Platz 5), Paris (Platz 6), Madrid (Platz 7) und New York (Platz 10). Den Index der UNO finden Sie hier, die Rangliste ist auf Seite 5 zu sehen.

Besonders unerwartet dürfte für Menschen, die Russland nicht kennen, sein, in welchen Kategorien Moskau Platz 1 belegt. Moskau wird bescheinigt, die am besten entwickelte Infrastruktur aller Städte in dem Index zu haben, und auch bei der Lebensqualität belegt Moskau Platz 1. Aber auch in den anderen untersuchten Kategorien (Produktivität, Gleichheit und soziale Inklusion, Nachhaltigkeit der Umwelt und städtische Verwaltung und Gesetzgebung) belegt Moskau die oberen Plätze in dem Ranking.

Ich persönlich finde es schade, dass meine Wahlheimat St. Petersburg nicht in dem Ranking geführt wird, denn meiner persönlichen Meinung nach ist die Lebensqualität in Petersburg um Längen besser als in Moskau. Aber da Moskau und Petersburg eine „Hassliebe“ verbindet, wie wir sie in Deutschland zwischen Köln und Düsseldorf kennen, ist meine Meinung vielleicht nicht ganz objektiv…

Jedenfalls ist Russland immer eine Reise wert (Beispiele für spannende Reiseziele finden Sie hier, hier, hier und hier), denn auch bei Booking.com belegen russische Städte regelmäßig oberen Plätze der weltweiten Reiseziele, auch wenn das im Westen weitgehend unbekannt ist. Mehr dazu können Sie hier nachlesen.



