Warnung an Journalisten-Kollegen: Vorsicht mit Anfrage von Filmproduktionsfirma!

Vorsicht Falle

Ich habe eine Anfrage von einer Filmproduktionsfirma bekommen, in einem Film für Schulen über Seuchen die "kritische Seite" zu vertreten. Warum ich Journalisten-Kollegen rate, solche Anfragen abzulehnen.

Ich habe am 26. Januar eine sehr freundliche Mail bekommen, in der eine Filmproduktionsfirma mir geschrieben hat, sie würde mich „gerne für ein Interview gewinnen für einen Film, der bundesweit im Schulunterricht zum Thema „Seuchen“ gezeigt wird.“ Als Grund, warum sie dabei auf mich gekommen ist, haben sie geschrieben:

„Da Sie eloquent und stets faktenorientiert die kritische Seite vertreten, hätten wir Sie sehr gerne im Film! Wir wollen bei dem Thema alle Seiten zu Wort kommen lassen und nicht werten oder gewichten.“

Das waren ganz schön viele Kilo Honig, die die mir da um meinen Bart geschmiert haben.

Worum es geht

Aber das klingt natürlich gut, wie auch die Beschreibung des Projektes, die ich hier vollständig aus der Mail zitiere (auch wenn es etwas lang ist):

„Gerade arbeiten wir an einem Film zum Thema „Seuchen – Gefahr für Gesundheit und Gesellschaft?“ Dabei soll es nicht explizit nur um Corona gehen, sondern um Seuchen im Allgemeinen: Um die Schwierigkeiten und Lösungsansätze, wie eine Gesellschaft mit Seuchen umgehen kann und in der Vergangenheit umgegangen ist. Der Film ist für vor allem für den Ethik-, Religions- und Sozialwissenschaftsunterricht der 7.-10. Klasse gedacht. Unsere Produkte werden mit ausführlichem Begleitmaterial über die Landesmedienzentren an die Schulen ausgeliefert. Die Filme laufen ausschließlich in Schulen in Deutschland und Österreich und werden nicht über Social Media, TV oder andere Wege verbreitet.

Das Konzept des Films sieht vor, dass wir ca. 8 plakative Fragen zur Diskussion stellen, zu der verschiedenste Experten, Betroffene, Politiker, Ärzte, Wissenschaftler, Kritiker und Schüler jeweils ihre Meinung sagen. Willi Weitzel kommt mit diesen Akteuren ins Gespräch, versucht, ihren Standpunkt zu verstehen und zu hinterfragen. Wir wollen dabei niemanden bewerten, sondern nur die verschiedenen Meinungen auffächern und zum Diskurs im Klassenzimmer anregen.

Einige dieser Fragestellungen: Sind soziale Medien bei Seuchen nützlich oder schädlich? Darf man Menschen zur Impfung zwingen? Was zählt mehr – die körperliche oder die wirtschaftliche Gesundheit? Müssen wir armen Ländern die Impfung schenken? Muss die Politik uns vor allen Risiken schützen? Darf man zum Wohle der Gemeinschaft die Freiheit des Einzelnen einschränken?

Das ist nur eine Auswahl von Fragen, die wir klären möchten.

Das Thema Corona ist allgegenwärtig. Wir möchten mit diesem Film einen Beitrag dazu leisten, dass in den Klassenzimmern ausgewogener und differenzierter über verschiedene Teilaspekte diskutiert werden kann. Mit Ihrer Hilfe!“

An so einem Projekt würde ich liebend gerne teilnehmen, aber der Haken ist, dass die Firma sehr aktiv das offizielle Corona-Narrativ vertritt. Daher sind mir Zweifel gekommen, ob die das auch ernst meinen, wenn sie sagen, dass sie „die verschiedenen Meinungen auffächern und zum Diskurs im Klassenzimmer anregen“ wollen. Es ist schließlich allgemein bekannt, dass in solchen Fällen gerne Aussagen gekürzt, aus dem Zusammenhang gerissen und so sinnentstellt wiedergegeben werden, dass man wie ein Idiot aussieht. Ein eindrückliches Beispiel dafür finden Sie hier.

Aber ich bin zu allem bereit!

Ich wusste zwar schon vorher, wie es ausgeht, habe aber mitgespielt und der Firma meine Bedenken mitgeteilt, schließlich will ich ja auch ein wenig Spaß haben. Auf meinen Hinweis, dass in solchen Fällen gerne Aussagen gekürzt, aus dem Zusammenhang gerissen und sinnentstellt wiedergegeben werden, habe ich folgende Antwort bekommen:

„Ich verstehe Ihre Bedenken und kann anbieten, Ihnen den fertigen Schnitt vor Veröffentlichung zur Freigabe durch Sie vorzulegen. Wäre das ein Weg?“

Natürlich wäre das ein Weg!

Also habe ich folgendes geantwortet:

„Nur wenn es juristisch wasserdicht und mit hohen Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung belegt ist. Das bedeutet, ich würde einen Anwalt einen entsprechenden Vertrag ausarbeiten lassen. Eine Zusage per Mail hat keinerlei Rechtskraft.“

Ich bin der Meinung, dass ich hier nichts Unanständiges gefordert habe. Ich wollte nur, dass sie die Zusage, die sie mir per Mail gegeben haben, auch rechtsverbindlich geben. Aber das wollten die nicht.

Die Korrespondenz dauerte weniger als eine Stunde, ich habe auf jede meiner Mails in weniger als zehn Minuten eine Antwort bekommen. Aber als ich denen geschrieben habe, dass ich mitmache, jedoch eine juristisch durchsetzbare Garantie dafür will, dass sie mich nicht „verscheißern“ und meine Aussagen in dem Film trotz ihrer Zusage aus dem Zusammenhang reißen, da haben sie aufgehört, mir zu antworten.

Damit ist für mich klar, dass die mich aufs Glatteis führen und lächerlich machen wollten, indem sie meine Antworten zusammenschneiden und im Film nach Belieben so verarbeiten, dass ich wie ein Idiot aussehe. So werden in Deutschland heutzutage Filme für Schüler gemacht.

Ich berichte darüber, damit alle Kollegen in den freien Medien, die vielleicht auch von der Firma angefragt werden und in diesen Tagen eine solche Mail bekommen, wissen, was sie antworten sollten, um auf Nummer sicher zu gehen.

Ich würde gerne mitmachen!

Meine Zusage gilt aber weiterhin!

Ich bin gerne bereit, an solchen Filmen (oder Interviews, oder Diskussionsrunden etc.) teilzunehmen. Ich stelle dabei aber immer die gleiche Bedingung: Ich will rechtsverbindlich garantiert haben, dass daran nichts geschnitten wird und dass die vollständige Frage und meine vollständige Antwort veröffentlicht werden. Ich habe keinerlei Berührungsängste und spreche mit jedem, der mich ausreden und mich meinen Standpunkt erklären lässt.

Mir ist es egal, ob jemand als rechts, links, oben, unten, Mainstream oder was auch immer angesehen wird. Wenn mir jemand die Möglichkeit gibt, seinem Publikum meine Meinung ungefiltert und ungeschnitten mitzuteilen, dann tue ich das gerne, denn ich bin gegen Ausgrenzung. Ich kämpfe für Dialog und einen breiten Diskurs, auch wenn man sich nicht mag oder unterschiedlicher Meinung ist.

Aber davor, einen Kritiker seine Argumente vorbringen zu lassen, scheint der Mainstream Angst zu haben. Die Filmproduktionsfirma produziert nämlich hauptsächlich für das deutsche Staatsfernsehen.

Sorry, es muss natürlich „öffentlich-rechtliches“ Fernsehen heißen, sonst laufe ich Gefahr, von denen nicht mehr als „eloquent und stets faktenorientiert“ bezeichnet zu werden…

PS: Sollte ich der Filmproduktionsfirma mit diesem Artikel Unrecht getan haben, dann entschuldige ich mich und freue mich auf deren Unterschrift unter den rechtsverbindlichen Vertrag, der die von ihnen gegebenen Versprechen bestätigt, und freue mich auch auf die Teilnahme an dem Film.

Ich halte Sie auf dem Laufenden, wenn sich etwas Neues ereignen sollte.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen