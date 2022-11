Kriegsbeteiligung

Das russische Außenministerium hat mitgeteilt, welche Fakten für eine Beteiligung Großbritanniens an dem Angriff auf die Schwarzmeerflotte sprechen.

Bei dem Angriff mit Drohnen auf die Basis der russischen Schwarzmeerflotte sollen die Briten laut der russischen Regierung ihre Finger im Spiel gehabt haben. Unmittelbar nach dem Angriff hat Russland daher eine Basis in der Ukraine bombardiert, auf der britische Spezialisten die Ukrainer dafür ausgebildet haben sollen.

Hierbei ist bemerkenswert, dass sich das offizielle Kiew nicht rühmt, den Angriff durchgeführt zu haben. Kiew bestreitet das sogar. Der ukrainische Außenminister wurde in einem Interview mit spanischen Medien gefragt, wer, wenn nicht die Ukraine, den Angriff durchgeführt haben soll. Seine Antwort war kurz:

„Freundlich gesinnte Leute.“

Wer waren diese „freundlich gesinnten Leute“ denn, wenn es nicht die Ukraine war, die die russische Flotte angegriffen habt?

Das russische Außenministerium hat angekündigt, die britische Botschafterin einzubestellen, ihr eine Protestnote zu überreichen, ihr Belege für die britische Beteiligung an dem Angriff zu übergeben und diese auch zu veröffentlichen. Wer darauf gehofft hat, dass Russland wirkliche Geheimdiensterkenntnisse veröffentlichen würde, hat zu viel erwartet, weil eine solche Veröffentlichung immer auch die Quellen des Geheimdienstes offenlegen würde.

Trotzdem ist das, was das russische Außenministerium nun veröffentlicht hat, immer noch interessant genug, denn der Öffentlichkeit waren diese Informationen nicht bekannt. Daher habe ich die entsprechende Presseerklärung des russischen Außenministeriums übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Im Zusammenhang mit Berichten des russischen Verteidigungsministeriums über die Beteiligung Großbritanniens an dem Terroranschlag auf die Schiffe der Schwarzmeerflotte in Sewastopol am 29. Oktober dieses Jahres wurde die britische Botschafterin in Moskau Bronnert am 3. November dieses Jahres ins russische Außenministerium einbestellt.

Der Botschafterin wurde ein nachdrücklicher Protest gegen die aktive Beteiligung britischer Militärspezialisten an der Ausbildung und Versorgung ukrainischer Spezialkräfte, auch zum Zwecke von Sabotageakten auf See, übergeben. Gleichzeitig wurden konkrete Fakten für diese Aktivitäten Londons angeführt.

In der Demarche wurde betont, dass ein solches konfrontatives Vorgehen der Briten die Situation zu eskalieren droht und zu unvorhersehbaren und gefährlichen Folgen führen könnte.

Solche feindseligen Provokationen wurden für unzulässig erklärt und es wurde gefordert, dass sie sofort eingestellt werden. Sollten diese aggressiven Handlungen, die das Land direkt in den Konflikt hineinziehen könnten, fortgesetzt werden, würde die Verantwortung für ihre schädlichen Auswirkungen und die zunehmenden Spannungen zwischen unseren Nationen eindeutig auf der britischen Seite liegen.

Insbesondere wurde festgestellt, dass im September 2020 eine Vereinbarung zwischen London und Kiew über die Erweiterung des Ausbildungsprogramms für ukrainische Marinetaucher durch britische Ausbilder getroffen wurde. Ende 2020 haben die Parteien die Black Sea Maritime Threats Initiative ins Leben gerufen, die auch Trainingskurse für Kampfschwimmer umfasst.

Die Zusammenarbeit zwischen der britischen und der ukrainischen Marine wird durch das Programm Combined Multinational Training Team Ukraine verstärkt. Die Arbeiten werden im Ataman A. Golovaty Special Operations Centre South der ukrainischen Streitkräfte (Militäreinheit A3199, ehemals Naval Special Operations Centre 73) in Otschakov, Region Nikolajev, durchgeführt und umfassen die Ausbildung von Unterwasser-Saboteuren für Operationen im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer. In Odessa bildet eine militärische Taucherschule (Teil des Ausbildungszentrums 198 der Marine, m/hr A3163, Mykolaev) Spezialisten im Spezialtauchen aus, die auch für Sabotage in der Tiefsee ausgebildet werden.

An der Küste und in den Gewässern des Schwarzen Meeres in der Nähe der Städte Odessa, Nikolajev und Otschakow wurden von ukrainischen Marineeinheiten unter Beteiligung britischer Experten Taucheinsätze durchgeführt, darunter auch eine Übungsexplosion eines Objekts.

Im August/September dieses Jahres bildeten britische Militärausbilder, etwa 15 Personen, Angehörige der ukrainischen Streitkräfte in der Bedienung unbemannter Unterwasserfahrzeuge, aus, die Schiffe auf der Insel Perwomajskoje im Dnepr-Fjord, drei Kilometer südlich der Stadt Otschakow, treffen sollen.

Im August und September dieses Jahres bildeten die Briten die Besatzungen der Minenräumboote aus, die in die Ukraine verlegt werden.

Es gibt Informationen, dass die britische Marine auch eine bestimmte Anzahl von unbemannten Unterwasserfahrzeuge an die Ukraine übergeben hat.

Ende der Übersetzung



