Auf dem Balkan eskalieren die Spannungen und die Streitkräfte Serbiens und des Kosovo sind in Alarmbereitschaft versetzt worden. Der Spiegel betreibt bei dem Thema dreisteste Desinformation.

Ich habe gerade erst über die Gründe für die Eskalation im Kosovo berichtet, und auch darüber, dass der Spiegel seine Leser zu dem Thema desinformiert. Der Spiegel hat noch einmal nachgelegt und einen weiteren Artikel mit der Überschrift „Konflikt im Kosovo – Serben errichten Barrikade in geteilter Stadt Mitrovica“ veröffentlicht. Hier schauen wir uns an, wie der Spiegel seine Leser bei dem Thema desinformiert und – sorry, aber so ist es – in „bester Tradition“ eines Herrn Dr. Goebbels Propaganda betreibt.

Alles weglassen, was nicht ins Bild passt

Der aktuellen Eskalation im Kosovo ist vorausgegangen, dass die Kosovo-Polizei Anfang Dezember in den von Serben bewohnten Norden des Kosovo eingedrungen ist, um dort Menschen festzunehmen. Das ist ein Verstoß des Kosovo gegen die Brüsseler Abkommen, denen zufolge die serbisch bewohnten Gebiete des Kosovo eine Selbstverwaltung haben und die Kosovo-Polizei nur mit Erlaubnis der Behörden der serbischen Selbstverwaltung in das Gebiet darf.

Aus Protest haben die Serben Barrikaden errichtet, um die Kosovo-Polizei zu behindern. Daraufhin hat die Regierung des Kosovo ultimativ den Abbau der Barrikaden gefordert und mit Gewalt gedroht, bei der es auch zu Opfern kommen könne. Die EU hat sich diesem Ultimatum angeschlossen und Serbien mitgeteilt, dass sie sich den Forderungen des Kosovo anschließt und die Kosovo-Regierung nicht an einer solchen Aktion hindern werde. Das Kosovo hat daraufhin seine Streitkräfte in Gefechtsbereitschaft versetzt, worauf Serbien mit dem gleichen Schritt geantwortet hat.

Spiegel-Leser erfahren von all dem nichts. Stattdessen beginnt der Spiegel-Artikel wie folgt:

„Serbien schickt seinen Armeechef an die Grenze zum Kosovo, versetzt seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft – jetzt nehmen die Anspannungen auch auf der anderen Seite der Grenze zu. Militante Serben haben im Kosovo eine Barrikade im Norden der geteilten Stadt Mitrovica errichtet.“

Der Spiegel verschweigt seinen Lesern, dass das Kosovo die Brüsseler Abkommen bricht und dass die EU das billigend in Kauf nimmt und den Kosovo dabei anfeuert. Und dass zuerst das Kosovo seine Armee in Gefechtsbereitschaft versetzt hat, erfährt der Spiegel-Leser gar nicht. Stattdessen schreibt der Spiegel dazu nur:

„Die angespannte Lage hatte am Montagabend bereits dazu geführt, dass die serbische Regierung ihre Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzte. Präsident Aleksandar Vučić habe »höchste Kampfbereitschaft« angeordnet, teilte Serbiens Verteidigungsminister Miloš Vučević mit. Zuvor hatte Armeechef Milan Mojsilović bereits erklärt, er sei angesichts der »komplizierten Lage« von Vučić an die Grenze zum Kosovo entsandt worden.“

Goebbels wäre stolz auf den Spiegel

Es ist allgemein bekannt, dass das Kosovo trotz (oder wegen?) der Militärmissionen von NATO und EU, die dort seit über 20 Jahren für Ordnung sorgen sollen, ein Hort der albanischen Mafia und des Drogenschmuggels ist. Der Spiegel stellt es aber genau anders herum dar, indem er die Serben im Kosovo, die nur verlangen, dass sich die Regierung des Kosovo an geltende Verträge hält, wie folgt beschreibt:

„Militante Serben blockieren seit 18 Tagen in den Dörfern nördlich von Nord-Mitrovica die zu den Grenzübergängen nach Serbien führenden Straßen. (…) Die Regierung in Belgrad unterstützt die militanten Serben im Nord-Kosovo, die sich zumeist aus kriminellen und geheimdienstlichen Milieus rekrutieren. Über diese informellen Strukturen heizt Vučić immer wieder die Spannungen im Kosovo an.“

Der Spiegel geht wirklich nach dem Propaganda-Handbuch des Dr. Goebbels vor, denn erstens verschweigt der Spiegel seinen Lesern die gesamte Vorgeschichte und erwähnt zweitens auch nicht, dass es das Kosovo war, das seine Streitkräfte zuerst in volle Gefechtsbereitschaft versetzt hat. In dem ganzen Konflikt hat die Kosovo-Regierung provoziert und die Serben haben lediglich reagiert. Jede weitere Eskalation folgte auf Vertragsbrüche und Provokationen der Kosovo-Regierung.

Außerdem entmenschlicht der Spiegel die Serben – ganz in der Tradition des Herrn Dr. Goebbels – und behauptet, sie seien „militant“ und würden sich „aus kriminellen und geheimdienstlichen Milieus rekrutieren“ – eine Formulierung, die wohl eher auf Teile der kosovarischen Regierung zutrifft, wenn man sich die Lebensläufe der dortigen Verantwortungsträger anschaut.

Der Vollständigkeit halber zeige ich auch noch, wie die russische Nachrichtenagentur TASS die Lage im Kosovo aktuell zusammenfasst. Dazu habe ich die aktualisierte Zusammenfassung der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

„Serbien wird dazu gezwungen sein“: Belgrad und Pristina setzen Truppen in Alarmbereitschaft

Die Beziehungen zwischen Serbien und dem nicht anerkannten Kosovo sind erneut angespannt. Die Lage spitzt sich von Stunde zu Stunde zu: Die Seiten haben ihre Streitkräfte in Gefechtsbereitschaft versetzt; Spezialeinheiten der Kosovo-Polizei haben Serben angegriffen, die im Norden des Kosovo Barrikaden errichtet hatten; der Westen drängt die serbische Führung, die Barrikaden abzubauen. Die TASS berichtet, wie und warum der Balkan erneut „an die letzte Stufe“ vor dem Stadium einer heißen Konfrontation geraten ist.

Was passiert ist

Auf Anweisung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic wurden die serbischen Streitkräfte und die Kräfte des Innenministeriums am 27. Dezember in Gefechtsbereitschaft versetzt.

„Das hebt uns auf die höchste Stufe vor Aktionen der serbischen Armee, die die territoriale Integrität und Souveränität Serbiens verteidigt, alle serbischen Bürger schützt und Pogrome und Terror gegen Serben, wo auch immer sie leben, verhindert“, sagte der stellvertretende serbische Ministerpräsident und Verteidigungsminister Milos Vucevic der Agentur Tanjug.

Laut dem Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenminister Serbiens, Ivica Dačić, ist Serbien bereit, im Falle eines bewaffneten Angriffs der Sicherheitskräfte des nicht anerkannten Kosovo auf die Serben im Norden der Provinz zu reagieren.

„Wir werden alles für den Frieden und die Fortsetzung des Dialogs tun, aber wenn es zu physischen Angriffen, Morden an Serben und Pogromen kommt und [Vertreter der internationalen NATO-Mission in Kosovo] KFOR nicht eingreifen und ihre Verpflichtungen gemäß der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats erfüllen wollen, wird Serbien dazu gezwungen sein, das zu tun“, sagte er.

Belgrad hat so reagiert, nachdem bekannt geworden war, dass die Regierung des nicht anerkannten Kosovo ihre Streitkräfte am 26. Dezember in volle Gefechtsbereitschaft versetzt hatten. Sie bereiteten sich auf eine Operation zum Abbau der im Norden des Kosovo errichteten Barrikaden vor.

Einen Tag zuvor hatten die Botschafter der Quinta-Länder (Großbritannien, Deutschland, Italien, USA, Frankreich) Vucic aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden die Räumung der in Nordkosovo errichteten Barrikaden zu veranlassen. Sie drohten damit, dass sie den kosovarischen Premierminister Albin Kurti nicht daran hindern würden, die Situation selbst zu regeln, wenn sie das nicht tun. Kurti hatte zuvor erklärt, dass er bei der Beseitigung der Barrikaden im Norden der Provinz „Opfer nicht ausschließen kann.“

Am 25. Dezember berichteten serbische Medien, dass Spezialeinheiten der Kosovo-Polizei gegen 19.45 Uhr Ortszeit Serben auf Barrikaden im Norden des Kosovo in der Nähe der Siedlung Zubin Potok angegriffen haben. Der Generalstabschef der serbischen Streitkräfte, General Milan Mojsilovic, erklärte, die Lage im Norden der autonomen serbischen Provinz sei kompliziert und erfordere die Präsenz der Streitkräfte der Republik entlang der Verwaltungsgrenze zwischen dem Kosovo und dem zentralen Teil des Landes.

Zuvor hatte Miloš Vucevic die KFOR aufgefordert, Gewalt und Terror gegen Serben im Kosovo zu verhindern. „Serbien darf und wird keinen neuen Sturm (eine Operation zur Vertreibung der Serben aus kroatischem Gebiet, Anm. TASS) oder ein neues Pogrom wie im März 2004 zulassen, denn Serbien ist Teil der zivilisierten Welt, ein Faktor für Frieden und Stabilität“, sagte er.

Die weitere Eskalation

Die Beziehungen zwischen Serbien und dem teilweise anerkannten Kosovo flammten am 10. Dezember erneut auf, als die kosovarische Polizei den ehemaligen serbischen Polizisten Dejan Pantic an der Verwaltungsgrenze zwischen dem Kosovo und Zentralserbien in Jarinje festnahm. Er wurde verdächtigt, an den jüngsten Angriffen auf Polizeibeamte im Kosovo beteiligt gewesen zu sein.

Die serbische Bevölkerung reagierte, indem sie die Autobahn in der Nähe des Kontrollpunkts an mehreren Stellen verbarrikadierte und protestierte, um zu verhindern, dass Pantic nach Pristina gebracht wurde.

Patrouillen der Mission der EU im Kosovo (EULEX) und der NATO-geführten Internationalen Mission im Kosovo (KFOR) wurden zu den Barrikaden entsandt.

Albin Kurti, der Premierminister des nicht anerkannten Kosovo, forderte die Serben auf, die Barrikaden bis zum Abend des 11. Dezember zu entfernen. Er warnte, dass die Polizei des Kosovo andernfalls eingreifen und die Barrikaden entfernen würde.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hielt am 11. Dezember eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrates ab. „Heute ist der schwierigste Tag für mich, seit ich Präsident bin. Wahrscheinlich liegt die härteste Nacht vor uns. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte Vucic im nationalen Fernsehen.

Der Führer der Serben im Kosovo, Goran Rakic, kündigte die Einrichtung eines Krisenstabs an, der Bürger und Medien über die Lage im Norden des Kosovo informieren soll.

Einmarsch der Sicherheitskräfte

Kurz zuvor, am 6. Dezember, stürmten Spezialeinheiten der kosovarischen Polizei das Gebäude der Wahlkommission in Nord-Mitrovica. Medien berichteten von Explosionsgeräuschen, einige Teile der Stadt waren verraucht und es waren Sirenen zu hören. Am selben Tag drang die Kosovo-Polizei auch in das Gebäude der Gemeindeverwaltung von Zubin Potok ein. Die Zivilisten im Inneren leisteten Widerstand.

Zwei Tage später berichtete die Zeitung Vecernje Novosti, dass 200 bis 300 Spezialeinheiten der Kosovo-Polizei in den serbisch besiedelten Norden von Kosovo eingedrungen seien. Nach Angaben der Zeitung fuhren sie mit gepanzerten Fahrzeugen ein und blockierten Kosovska Mitrovica. Anwohnern wurde das Filmen und Fotografieren untersagt und Journalisten wurde der Zutritt verwehrt.

Dabei sagen die Brüsseler Abkommen, dass die kosovarische Polizei den von Serben bewohnten Norden nicht betreten darf, ohne die Erlaubnis der Führer der vier serbischen Gemeinden einzuholen. Diese Abkommen über die Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina wurden am 19. April 2013 geschlossen. Demnach soll die Gemeinschaft der serbischen Gemeinden im Kosovo, ein Selbstverwaltungsorgan der in der nicht anerkannten Republik lebenden Serben, gegründet werden. Vucic hat wiederholt erklärt, dass Belgrad seinen Teil der Vereinbarungen erfüllt hat. Die Kosovaren hatten gerade erst mit der Ausarbeitung des Statuts begonnen und setzten den Prozess dann aus.

Nach dem Einmarsch der kosovarischen Sicherheitskräfte warfen Vucic und die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabic Pristina vor, alle früheren Vereinbarungen und internationalen Abkommen zur Kosovo-Frage, einschließlich der Brüsseler, zu ignorieren.

Mitte November rief der Präsident des nicht anerkannten Kosovo, Vjosa Osmani, für den 18. Dezember vorgezogene Wahlen in den Gemeinden Nord-Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic und Zvecan aus. Im Dezember wurde jedoch beschlossen, sie auf den 23. April zu verschieben. Medien führten diese Entscheidung auf die Situation im Norden der Region sowie auf Forderungen der westlichen Botschafter zurück.

Der Konflikt und die jüngste Eskalation

Der Kosovo erklärte 2008 seine Unabhängigkeit. Serbien betrachtet ihn als sein Staatsgebiet. Die Republik wurde von mehr als 100 Ländern anerkannt, zu denen Russland nicht gehört. Seit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo ist der Konflikt zwischen Pristina und Belgrad mehrfach eskaliert.

Die derzeitige Verschärfung der Situation auf dem Balkan hängt mit dem Erlass der Regierung in Pristina zusammen, wonach die Besitzer von Autos mit serbischen Kennzeichen ab November mit Geldstrafen belegt werden sollen. Das hat zu Protesten im Norden geführt.

Ab dem 1. November wurden Besitzern von Autos mit den Kennzeichen PR (Pristina), KM (Kosovska Mitrovica), PZ (Prizren), GL (Gnjilane), UR (Urosevac), PE (Peć), DA oder ĐA (Djakovica), die von serbischen Behörden ausgestellt wurden, 1.740 Strafzettel ausgestellt. Sie mussten ihre Autos auf Nummernschilder mit dem Symbol RKS – Republik Kosovo – ummelden.

Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse verließen die Serben aus dem Kosovo am 5. November alle Institutionen der Macht in der nicht anerkannten Entität. Unter internationaler Vermittlung wurde die Entscheidung über die Verhängung von Geldbußen mehrmals verschoben.

Laut dem russischen Botschafter in Serbien, Alexander Botsan-Chartschenko, befindet sich die Situation um den Kosovo „an der letzten Grenze“, über die hinaus eine heiße Phase der Konfrontation möglich ist.

Die Position der EU und die Beitrittsbemühungen des Kosovo

Eine der ersten, die sich in der EU zu der Situation äußerte, war die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Ihrer Meinung nach trägt die serbische Rhetorik zur Verschärfung der Spannungen im Zusammenhang mit dem nicht anerkannten Kosovo bei. „Das ist mehr als unverantwortlich“, sagte sie. In diesem Zusammenhang forderte Baerbock Belgrad auf, sein Bestes zu tun, um die Situation in der Region zu lösen. Sie wies darauf hin, dass die Gewährleistung der Sicherheit der Menschen „auch in der Verantwortung der serbischen Regierung liegt.“

EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat versichert, dass die EULEX die Koordinierung mit der Regierung des Kosovo und der KFOR unter der Ägide der NATO fortsetzen wird und dass die EU weder Angriffe auf die EULEX im Kosovo noch gewalttätige, kriminelle Handlungen im Norden dulden wird.

Er sagte auch, dass die EU beschlossen habe, ihren Sonderbeauftragten für den westlichen Balkan in den Kosovo zu entsenden, um die Spannungen in der Region abzubauen. Der Leiter des serbischen Regierungsbüros für den Kosovo, Petar Petkovic, rief Europa dazu auf, den automatischen Waffen in den Händen der Spezialeinheiten der kosovarischen Polizei im Norden Beachtung zu schenken.

Unterdessen hat das Kosovo seine Bemühungen um einen EU-Beitritt nicht aufgegeben. Vjosa Osmani hatte zuvor erklärt, dass Pristina bis Ende dieses Jahres einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft stellen werde. Laut Vucic hat Pristina das am 15. Dezember getan und damit gegen die Vereinbarungen von Washington verstoßen. Das ist das von den USA vermittelte Abkommen über die Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo, das am 4. September 2020 im Weißen Haus unterzeichnet wurde. Darin hat Belgrad seine Ambitionen aufgegeben, andere Staaten zu ermutigen, das Kosovo nicht anzuerkennen, während Pristina seinerseits zugestimmt hat, keine neuen Anträge auf Mitgliedschaft in internationalen Organisationen zu stellen.

Ivica Dačić, Serbiens Erster Stellvertretender Ministerpräsident und Außenminister, hat die EU-Mitgliedstaaten, die die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkannt haben, aufgefordert, Pristina an der Einreichung des Antrags zu hindern.

Die Ursachen der Eskalation

Die Gründe für die derzeitige Eskalation liegen darin, dass seit der Machtübernahme durch Albin Kurti im Kosovo sowohl die nationalistische Stimmung unter der albanischen Bevölkerung der Provinz als auch die Provokationen, die zum Dauerzustand geworden sind, stark zugenommen haben, erklärte Professor Ekaterina Entina von der Wirtschaftshochschule und Leiterin der Abteilung für Schwarzmeer-Mittelmeer-Studien am Institut für Europa der Russischen Akademie der Wissenschaften. „Unter diesen Bedingungen fürchten die Kosovo-Serben bereits um ihr Leben und ihre Gesundheit. Ein solches Ausmaß an steigenden Spannungen ist für die Provinz seit den frühen Nullerjahren nicht mehr typisch“, so die Expertin gegenüber der TASS.

Ihr zufolge ist es für Belgrad von grundlegender Bedeutung, die Situation auf diplomatischer Ebene zu halten. Die serbische Regierung wird alle möglichen Optionen in Betracht ziehen, die eine Eskalation, Gewalt und ein Szenario, in dem Belgrad auf Provokationen der Albaner mit Gewalt reagieren müsste, nicht zulassen würden. „Dieses Szenario ist das Letzte, was Vucic tun kann“, schloss Jekaterina Entina.

Ende der Übersetzung

