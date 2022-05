Was die Türkei für ihre Zustimmung zum NATO-Beitritt von Schweden und Finnland fordert

Politisches Tauziehen

Der Streit der NATO mit der Türkei über den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland zum westlichen Militärblock macht Schlagzeilen. Aber was fordert die Türkei eigentlich?

Da es in deutschen Medien meist nur kurze und unvollständige Artikel darüber gibt, was die Türkei von den NATO-Beitrittskandidaten Schweden und Finnland fordert, habe ich einen Artikel der russischen Nachrichtenagentur TASS übersetzt, der alle türkischen Forderungen und die Hintergründe auflistet.

Beginn der Übersetzung:

Feilschen um Sicherheit: Warum die Türkei die NATO-Erweiterung blockiert

Ankara ist bereit, den Beitritt Schwedens und Finnlands zum Bündnis zu unterstützen, aber nur zu seinen eigenen Bedingungen

Finnland und Schweden können der NATO nicht ohne die Zustimmung der Türkei beitreten. Ankara ist nicht grundsätzlich gegen die Erweiterung des Bündnisses, fordert aber, dass auch seine Interessen berücksichtigt werden.

Wie die DPA am 18. Mai berichtete, hat die Türkei die Aufnahme von Gesprächen in der NATO über den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO blockiert. Die skandinavischen Länder sind einen Schritt davon entfernt, Teil des Militärblocks zu werden. Sie haben bereits förmliche Anträge auf Mitgliedschaft gestellt. Stockholm und Helsinki blieben lange Zeit neutral. Nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine beschlossen sie jedoch, dem Nordatlantischen Bündnis beizutreten. Die Länder waren der Meinung, dass dieser Schritt ihre Sicherheit erhöhen würde. Es wurde erwartet, dass sie der NATO so bald wie möglich beitreten würden. Im Winter sagte der Chef der Organisation, Jens Stoltenberg, dass Finnland und Schweden fast über Nacht aufgenommen werden würden. Tatsächlich ist die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten des Militärblocks erforderlich.

Die Türkei ist das einzige NATO-Land, das sich offen gegen den Beitritt von Stockholm und Helsinki ausspricht. Ankara verlangt von den Kandidaten, dass sie ihre Unterstützung für die kurdischen Strukturen in der Türkei, im Irak und in Syrien, die die türkische Regierung als terroristisch einstufen, zurückziehen und das einseitige Waffenembargo gegen die Türkei aufheben.

Der Widerstand Ankaras

Bereits am 13. Mai erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass Ankara die Möglichkeit eines NATO-Beitritts von Stockholm und Helsinki nicht positiv sieht. Ihm zufolge sind „die skandinavischen Länder ein Gästehaus für terroristische Organisationen“, insbesondere für Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans, die in der Türkei verboten ist.

Darüber hinaus sagte Erdogan, dass Finnland und Schweden sich geweigert haben, mehr als 30 Verdächtige, die Mitglieder von Terrororganisationen sind, an die Türkei auszuliefern.

„Es gibt Meldungen, dass sie uns Terroristen nicht ausliefern. Wir werden nicht zustimmen, dass diese beiden Länder der NATO beitreten“, betonte der türkische Präsident.

Ihm zufolge gibt es sogar in den Parlamenten von Schweden und Finnland „Unterstützer des Terrorismus.“

Um den NATO-Prozess in Gang zu bringen, hat Ankara Stockholm und Helsinki aufgefordert, ihre Beziehungen zur Arbeiterpartei Kurdistans zu überprüfen und die Organisation zu verbieten. Die türkische Regierung betont, dass ihre nationale Sicherheit auf dem Spiel stehe.

„Es ist empörend und inakzeptabel, dass unsere Verbündeten und Freunde diese Terrororganisation (Arbeiterpartei Kurdistans) unterstützen“, sagte der türkische Außenminister Mevlut Çavuşoğlu. „Und wegen unseres Kampfes gegen diese Terrororganisation wurden uns Beschränkungen für die Lieferung von Verteidigungsgütern auferlegt, von denen wir einige aus Ländern importierten, die der NATO beitreten wollen.“

Schweden und Finnland gehören tatsächlich zu den Ländern, die seit 2019 ein Waffenembargo gegen die Türkei erlassen haben. Die Beschränkungen wurden eingeführt, nachdem die Türkei im Oktober 2019 die Operation „Friedensquelle“ im Norden Syriens gestartet hatte. Das türkische Militär, das von lokalen Gruppen unterstützt wird, hat nach Angaben Ankaras insbesondere kurdische Einheiten und PKK-Kämpfer aus den Grenzgebieten vertrieben. Damals wurde das Vorgehen der Türkei vom US-Kongress (sowohl von den Republikanern als auch von den Demokraten) und von der Europäischen Union verurteilt, die auf den großen Beitrag der kurdischen Milizen der SNC (Kräfte des Demokratischen Syriens) bei der Bekämpfung der Kämpfer des IS hingewiesen haben.

„Diese beiden Länder (Finnland und Schweden – Anm. TASS) unterstützen offen die PKK und die SNC, die Terrororganisationen sind, die jeden Tag unsere Soldaten angreifen“, fügte Çavuşoğlu hinzu.

Die Reaktionen der Verbündeten

Nach Angaben der europäischen Presse kam die Haltung der Türkei für die Allianz überraschend. Die Organisation begann sich zu fragen, ob Ankara die NATO-Erweiterung wirklich blockieren würde oder ob Präsident Erdogan im Gegenzug für die Ratifizierung irgendwelche Forderungen stellen würde. Bislang sind alle Seiten offen für Gespräche, die aber bisher zu nichts geführt haben.

Die schwedische Außenministerin Ann Linde erklärte, sie hoffe, ihren türkischen Amtskollegen hinsichtlich des NATO-Beitritts des Königreichs umstimmen zu können.

„Sie (die türkischen Vertreter – Anm. TASS) glauben, dass im Prinzip alle Kurden im Nordosten Syriens derselben Organisation angehören. Wir sehen das nicht so, die USA sehen das nicht so und so weiter“.

Auch der finnische Präsident Sauli Niinistö erklärte sich bereit, über die Vorwürfe Erdogans gegen Helsinki, die Arbeiterpartei Kurdistans zu unterstützen, zu sprechen.

Bemerkenswert ist die Position der USA, die die Situation mit Zurückhaltung und sogar Optimismus kommentieren.

Laut der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, ist Washington zuversichtlich, dass die Allianz einen Konsens finden wird. Ähnlich äußerte sich auch US-Außenminister Anthony Blinken, der kürzlich ein weiteres Treffen mit Mevlüt Çavuşoğlu hatte. Jake Sullivan, der Sicherheitsberater des US-Präsidenten, zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, dass die Bedenken der Türkei gegenüber der NATO-Erweiterung ausgeräumt werden können. Schließlich erklärte US-Präsident Joe Biden selbst, er glaube, dass „wir es schaffen werden.“

In der NATO scheint die Stimmung ähnlich zu sein. Der Leiter der Organisation glaubt nicht, dass die Entscheidung Ankaras, Schweden und Finnland zu blockieren, endgültig und unwiderruflich ist.

„Die Türkei ist ein wichtiges NATO-Land. Die Türkei hat nicht die Absicht, den Beitritt Schwedens und Finnlands zu blockieren, sie hat lediglich ihre Bedenken geäußert“, betonte der Chef der Allianz, Jens Stoltenberg.

Nach Angaben von Erdogans Sprecher Ibrahim Kalın schließt Ankara die Tür zu Schweden und Finnland nicht endgültig.

„Die NATO-Mitgliedschaft ist immer ein Prozess“, sagte Calyn und bezog sich dabei auf Gespräche mit Vertretern der nordischen Länder. „Wir werden sehen, wie es läuft.“

Was die Türkei will

Die Türkei kann die Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands in der NATO immer noch billigen, schrieb die türkische Zeitung Sabah. Das würde jedoch wahrscheinlich nur zu Ankaras Bedingungen geschehen.

Nach Angaben der Zeitung hat die türkische Regierung eine Liste mit zehn Forderungen erstellt. Die Erfüllung dieser Bedingungen könnte Helsinki und Stockholm den Weg für einen NATO-Beitritt ebnen.

Angeblich fordert Ankara insbesondere:

Die Positionierungen zur PKK, die von der Türkei als terroristisch eingestuft wird;

Die Verhinderung der Teilnahme Personen mit Verbindungen zu terroristischen Strukturen an Veranstaltungen in ihren Parlamenten;

Die Einstellung der materiellen Unterstützung für die so genannten Volksselbstverteidigungskräfte in Syrien, die Ankara mit der PKK in Verbindung bringt;

Die Beschleunigung der Auslieferung von mit Terroristen in Verbindung stehenden Personen an die Türkei;

Die Beendigung der Kontakte mit Vertretern kurdischer Gruppen, die in Irak und Syrien operieren;

Den Abbruch der Verbindungen zu flüchtigen und gesuchten Vertretern der FETO (einer fethullahistischen Terrororganisation);

Keine Schritte gegen die nationale Sicherheit der Türkei zu unternehmen;

Die Herstellung regelmäßiger Kontakte und Zusammenarbeit in Fragen der Terrorismusbekämpfung;

Die Sperrung der Bankkonten von Personen und Organisationen, die mit terroristischen Organisationen in Verbindung stehen;

Die Verhinderung der Tätigkeit anti-türkischer NGOs auf ihren Hoheitsgebieten.

Ankara merkt an, dass Schweden und Finnland, wenn sie ihre Haltung „in der Frage der Unterstützung von Terrororganisationen“ nicht überdenken, bei der Vorbereitung auf die NATO-Mitgliedschaft nur „Zeit verlieren.“

Bloomberg schrieb seinerseits, dass die Türkei für die Genehmigung des Beitritts von Ländern zur NATO erwartet, in das Programm für die Produktion von F-35-Kampfjets aufgenommen zu werden.

Zuvor hatte Washington Ankara wegen des Kaufs russischer S-400-Flugabwehrraketensysteme aus dem Programm für die Produktion von F-35-Kampfjets der fünften Generation ausgeschlossen.

Zuvor hatte Washington Ankara wegen des Kaufs russischer S-400-Flugabwehrraketensysteme aus dem Programm für die fünfte Generation von Jagdbombern F-35 ausgeschlossen.

Die Erfüllung der Bedingungen

Ibrahim Kalın sagte am 18. Mai, dass eine Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO erst dann möglich sei, wenn sie die Sicherheitserwartungen Ankaras erfüllen.

„Der Sprecher des Präsidenten übermittelte seinen Kollegen den Standpunkt der Türkei. Er betonte, dass der [NATO-Beitritts-]Prozess nicht vorankommen wird, solange die Erwartungen der Türkei nicht erfüllt sind“, so NTV.

Erdogan selbst forderte die Vertreter Schwedens und Finnlands erneut auf, keine Zeit mit einem Besuch in Ankara zu verlieren, um ihn davon zu überzeugen, sie beim NATO-Beitritt zu unterstützen.

„Die NATO ist eine Sicherheitsorganisation, also werden wir nicht zu einer Organisation Ja sagen, der es selbst an Sicherheit mangelt“, sagte der Präsident auf einer Sitzung der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, deren Vorsitzender er ist, im Parlament.

Dennoch reisen schwedischen und finnischen Diplomaten am kommenden Montag nach Ankara. Nach Angaben der Zeitung Türkiye hat die türkische Seite ein so genanntes skandinavisches Dossier für sie vorbereitet. Dem Papier zufolge wird es fünf Forderungen enthalten, ohne die Stockholm und Helsinki der NATO nicht beitreten werden. Dazu gehören die Auslieferung von Mitgliedern der „terroristischen“ PKK und der FETO, die Anerkennung des SNC als Terroristen, die Beendigung der Unterstützung für Vertreter der Fethullah-Anhänger, die Schließung aller Organisationen, die mit Strukturen in Verbindung stehen, die mit Terroristen in der Türkei in Verbindung stehen, und die Bereitstellung entsprechender Garantien.

Der stellvertretende türkische Außenminister Sedat Onal wird die Diplomaten empfangen und ihnen die Forderungen Ankaras darlegen. Die Zeitung stellt fest, dass die türkische Regierung diese Forderungen nicht aufgeben wird, auch wenn die skandinavischen Diplomaten Ankara mehrmals besuchen müssen.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen