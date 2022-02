Was die westlichen Medien und die Zeugen Jehovas gemeinsam haben

Propaganda

Die westlichen Medien berichten seit Monaten von dem unmittelbar bevorstehenden Angriff Russlands gegen die Ukraine. Ein ironischer Kommentar über die Mainstream-Jünger und ihre Propheten.

Wenn man sich die Berichte der westlichen Medien und die Aussagen der – vor allem – amerikanischen Politiker anschaut, dann fällt auf, dass sie mittlerweile an die Zeugen Jehovas erinnern. Die Zeugen Jehovas haben für die Jahre 1878, 1881, 1914, 1918, 1925 und 1975 konkrete Vorhersagen über endzeitliche Ereignisse gemacht, von denen sie glaubten, sie wären in der Bibel prophezeit worden und stünden „über jedem Zweifel“ oder seien „von Gott bestätigt“. Blöderweise ist keines dieser Ereignisse je eingetreten. Das hindert die Anhänger der Zeugen Jehovas jedoch nicht daran, ihrem Glauben auch weiterhin zu folgen.

Das erinnert stark an das, was die amerikanischen Politiker derzeit veranstalten, und was die westlichen Medien genauso stoisch verbreiten, wie die Zeitschrift „Wachturm“ der Zeugen Jehovas deren Lehre verbreitet, denn auch amerikanische Politiker sind seit Monaten dabei, immer zu erzählen, dass Russland „in den nächsten Tagen“ die Ukraine angreifen werde. Dass das auch nach Monaten nicht geschehen ist, und dass sogar die Ankündigung aus den USA, am 16. Februar komme der russische Angriff nun aber ganz bestimmt, nicht eingetroffen sind, stört die Medien und ihre Leser nicht. Der Spiegel hat stattdessen am 17. Februar erneut die Überschrift „Kriegsgefahr in Osteuropa – Biden befürchtet russische Invasion der Ukraine in den nächsten Tagen“ in die Welt posaunt.

Die Zeugen Jehovas, das mag die Jünger der westlichen Medien erschrecken, sind dabei wesentlich lernfähiger als die westlichen Medien und ihre Leser. Die Zeugen Jehovas haben aus ihren Fehlern gelernt und sind ein Stück weit von der Lehre des unmittelbar nahenden Weltuntergangs abgerückt. Früher haben sie keine organisatorischen Strukturen gehabt, weil sie die angesichts des unmittelbar bevorstehenden Weltuntergangs nicht brauchten, das hat sich inzwischen geändert.

Die „Qualitätsmedien“ hingegen haben aus all den hysterischen Falschmeldungen der letzten Wochen und Monate nichts gelernt und verbreiten, kaum dass eine Prognose nicht eingetreten ist, einfach die gleiche Prognose wieder, nur mit einem anderen Datum.

Es liegt mir fern, mich über die Zeugen Jehovas lustig zu machen, so wie es manche gerne tun, denn jeder soll in meinen Augen glauben, was er will. Ich finde es allerdings durchaus lustig, dass Menschen, die sich über die falschen Vorhersagen der Zeugen Jehovas amüsieren, gleichzeitig gebannt den Spiegel lesen, ohne zu merken, dass der ihnen – unter Berufung auf seinen Propheten, die US-Regierung – weit mehr falsche Vorhersagen in einem kürzeren Zeitraum gemacht hat, als die Zeugen Jehovas ihren Jüngern.

Und im Gegensatz zu den Zeugen Jehovas, die ihre Fehler eingestanden und Begründungen dafür gesucht haben, gestehen die US-Regierung und die ihre Heilslehren verkündenden „Qualitätsmedien“ ihre Fehler nie ein, sie machen weiter, als sei nichts gewesen. Und die Leser bezahlen sogar Geld dafür, sich von ihren Propheten diese Unwahrheiten vorbeten zu lassen.

In Russland löst die Hysterie, die der Westen veranstaltet, nur noch Kopfschütteln aus. Maria Sacharowa, die für ihre spitze Zunge bekannte Sprecherin des russischen Außenministeriums, kommentierte das nun so:

„Eine Bitte an die Massendesinformationsmedien der USA und Großbritanniens Bloomberg, The New York Times, The Sun und andere: Geben Sie den Zeitplan unserer ‚Einmärsche‘ für das kommende Jahr bekannt. Ich will meinen Urlaub planen.“

Dem kann ich mich nur anschließen, auch ich würde von den „Qualitätsmedien“ gerne die Planungen für die nächsten Monate erfahren, um zumindest mal ein langes Wochenende verbringen zu können, ohne einen weiteren russischen Einmarsch in die Ukraine zu verpassen…



