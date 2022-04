Weniger Artikel auf den Anti-Spiegel: Ich bin wieder auf dem Weg ins Krisengebiet

In eigener Sache

In den nächsten Tagen gibt es wieder etwas weniger Artikel auf dem Anti-Spiegel, denn ich bin auf dem Weg nach Mariupol. Hier berichte ich über die geplante Reise.

Normalerweise sind die Kernthemen des Anti-Spiegel geopolitische Analysen, Medienkritik und Übersetzungen aus russischen Quellen, um auch über das zu berichten, was in Deutschland verschwiegen wird. Ich sehe mich nicht als Korrespondent (oder gar Kriegsberichter), sondern als Analyst.

Meine bisherigen Reisen

Aber besondere Zeiten erfordern besondere Handlungen und wenn ich über die Lage in der Krisenregion in der Ukraine berichte und sie analysiere, dann ist es wichtig, dass ich mir vor Ort einen eigenen Eindruck machen kann. Ich habe schon über meine Reisen in die Südukraine (die Artikel finden Sie hier und hier) und über meine Reise in den Donbass (die Artikel finden Sie hier und hier) berichtet.

Die Erfahrungen und Eindrücke waren dabei sehr unterschiedlich, denn die Städte der Südukraine, die ich besucht habe, waren vollkommen unbeschädigt und der bleibendste Eindruck war die Angst derer, die mit den Russen sympathisieren, während die Gegner der russischen Operation keinerlei Angst haben und die russischen Soldaten unflätig beschimpft haben. Überraschenderweise hatten diejenigen Angst, die pro-russisch waren, weil sie befürchten, dass die russische Armee abziehen könnte und sie dann Repressalien ausgesetzt sind, die Details finden Sie in meinen oben verlinkten Berichten meiner ersten Reise in die Südukraine. Das ist es auch, was anscheinend in Butscha passiert ist, denn die weißen Armbinden der Toten identifizieren sie als Sympathisanten Russlands.

Im Donbass dagegen war die Stimmung eindeutig und einstimmig pro-russisch, auch in den Städten, die im Zuge der Kampfhandlungen beschädigt oder zerstört worden sind. Die Menschen dort haben die Russen als Befreier begrüßt und gefeiert.

Mariupol

Die Stadt Mariupol beherrscht sein Wochen die Schlagzeilen. Im Westen ist die Rede von russischen Kriegsverbrechen und davon, dass die russische Armee die Stadt zerstört und unzählige Zivilisten getötet habe. In Russland ist das Gegenteil der Fall, denn dort wird berichtet, dass es das Asow-Regiment und die ukrainische Armee sind, die Mariupol zerstören und die Menschen in der Stadt als menschliche Schutzschilde missbrauchen und nicht aus der Stadt lassen.

Das ist der Grund, warum ich das Angebot angenommen habe, nach Mariupol zu fahren, auch wenn das keine ganz ungefährliche Reise wird. Ich möchte selbst mit den Menschen dort sprechen und aus erster Hand erfahren, was die Menschen dort über die letzten Wochen erzählen.

Fragen zur Organisation

Ich bekomme immer wieder Fragen dazu, wer diese Reisen organisiert und wie unabhängig wir berichten können, daher werde ich hier etwas dazu sagen.

Natürlich kann man eine Reise in ein militärisches Konfliktgebiet nicht ohne die Unterstützung der Armee machen, da solche Gebiete durch Straßensperren weiträumig abgesperrt sind. Das gilt für jeden militärischen Konflikt – wenn ein Journalist von vor Ort berichtet, dann ist er mit dem Segen einer der Konfliktparteien vor Ort.

Natürlich wirft das Fragen darüber auf, wie unabhängig man dann berichten kann. Ich war überrascht und hatte damit gerechnet, dass wir Journalisten ein klares Briefing darüber bekommen, was wir zeigen und schreiben dürfen und was nicht. Aber das ist nicht passiert, die einzige Anweisung war, keine Gesichter von Soldaten zu filmen, die unmaskiert sind. Das war alles. Und es hat auch niemand kontrolliert, was wir gefilmt oder fotografiert haben.

Auf unserer ersten Fahrt haben mir die Menschen vor Ort zum Beispiel erzählt, dass es zu wenig humanitäre Hilfe aus Russland gibt und ich habe unseren Kontaktmann darauf angesprochen, dass ich das schreiben werde. Er meinte nur, ich solle darüber schreiben, denn es sei doch vollkommen klar, dass bei einer so großen Operation nicht alles sofort rund läuft. Ich solle einfach schreiben, was ich bei den Fahrten erlebt habe und was mir die Leute vor Ort erzählen.

Bei unseren Stopps in den Städten waren wir an belebten Plätzen, wo hunderte Menschen waren. Wir konnten uns auf diesen Plätzen oder Märkten, wo wir waren, frei bewegen und reden mit wem wir wollten. Es war also nicht so, dass uns „ausgewählte“ Menschen vorgestellt wurden.

Ich würde liebend gerne auch in die Ukraine reisen und von deren Seite berichten, aber leider werde ich von denen nicht eingeladen. Ich meine das ganz ernst: Ich finde es sehr schade, dass ich keine Möglichkeit habe, mir das ganze auch auf der Seite der Ukraine anzuschauen. Die russischen Organisatoren haben Journalisten westlicher Medien eingeladen, aber die lehnen russische Einladungen ab.

Da ich nun einige Tage unterwegs sein werde und weil es im Konfliktgebiet auch kein Internet gibt, wird es hier auf dem Anti-Spiegel etwas ruhiger werden, auch wenn ich einige Artikel „im Voraus“ geschrieben habe, die veröffentlicht werden, während ich unterwegs bin.



